Экономика стран Запада: тревожная ситуация из-за инфляции и борьбы с ней

Экономическая ситуация в ведущих странах Запада вызывает сейчас в деловых кругах парадоксальные, на первый взгляд, настроения. Все встревожены рекордной за многие десятилетия инфляцией - но, похоже, еще больше обеспокоены начинающейся решительной борьбой с ней. Повсюду слышны разговоры про надвигающуюся рецессию - однако статистика и прогнозы говорят о том, что экономика пока растет и, вроде бы, будет и дальше расти.

Так что же происходит? Дела ухудшаются или идут на поправку? В том-то и дело, что непонятно. А какую роль во всем этом играют Россия, война в Украине, санкции? Они явно обостряют ситуацию, но насколько бизнес обеспокоен именно этой частью проблемы? Обратимся к цифрам, фактам, новейшим прогнозам - и попытаемся разобраться.

Главная причина инфляции в ЕС - удорожание нефти и особенно газа

Для США, стран Евросоюза и других западных демократических государств главная экономическая проблема в данный момент - инфляция. В Соединенных Штатах она составила 8,6%, чего не было 40 лет, в еврозоне достигла невиданных 8,1%, в Германии подскочила до 7,9% - на самый высокий уровень почти за 50 лет, со времени нефтяного кризиса 1973/1974 годов.

Цены литра горючего в евроцентах на одной из заправочных станций в Германии 9 июня 2022

Сегодня, как и полвека назад, главная причина удорожания всего и вся - скачок цен на энергоносители. Только если тогда в силу слабо развитого газового рынка инфляцию разгоняла только нефть, то сегодня это еще и газ. Тем более, что газ подорожал намного сильнее, чем нефть.

Ведь нынешние цены европейской нефти марки Brent в 120-125 долларов за баррель нельзя назвать беспрецедентными - они поднимались до этих отметок и в 2011, и в 2012 годах, а вплоть до середины 2014 держались на близком уровне в 110-115 долларов.

А вот цены на газ достигли не просто небывалых, а невообразимых ранее высот. Если в 2019-м до пандемии газ стоил на торговых площадках в Европе приблизительно 150-180 долларов за тысячу кубометров, а в кризисном 2020 его цена даже опускалась ниже 100 долларов, то в конце 2021-го и в начале 2022-го она взлетала до более чем 2000 долларов, а в последнее время составляла порядка 1000 долларов.

Такой ценовой шок не мог не сказаться на покупательной способности населения западных стран и на производственной деятельности предприятий. Еще осенью были сообщения, что некоторым компаниям, выпускающим, к примеру, удобрения или другую химическую продукцию, пришлось ограничить или даже приостановить производство.

В странах Запада продолжается экономический рост

Тем не менее - и это очень важно для понимания ситуации - экономический рост в Евросоюзе и в большинстве других стран Запада хотя и замедлился, но продолжается. Иными словами, сокращения ВВП, спада, рецессии - короче, того, что обычно называют кризисом - пока не наблюдается. Во всяком случае, его не было по итогам 1-го квартала 2022, по которому уже имеется достаточно статистического материала.

Так, 14 июня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила, что суммарный ВВП входящих в нее на пяти континентах 38 стран с западной моделью экономии и демократии вырос по итогам 1-го квартала на 0,3% по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом. А ведь к этому моменту цены на энергоносители уже взлетели, широкомасштабная война России против Украины длилась уже больше месяца и страны ОЭСР уже ввели многочисленные санкции против РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на заводе производителя турбин для АЭС GE Steam Power в Бельфоре

Правда, в США после сильного 4-го квартала 2021 в начале этого года ВВП сократился на 0,4%, а во Франции - на 0,2%. Но это, уточним, в краткосрочном плане, по сравнению с предыдущим кварталом. Если посмотреть на французский ВВП в годовом выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то он увеличился на 4,5%. Это подтвердило 8 июня статистическое ведомство ЕС Eurostat.

По его данным, за первые три месяца этого года экономический рост составил в квартальном выражении 0,6% в еврозоне и 0,7% в целом в ЕС (в годовом соответственно 5,4% и 5,6%). Таким образом, в Евросоюзе экономика развивалась в начале года даже лучше, чем в среднем в странах ОЭСР, хотя война РФ и санкции против нее сказались на Европе куда больше, чем на других континентах.

Загадка второй половины 2022: продолжится рост ВВП или начнется рецессия

Но сейчас ключевой вопрос состоит в том, продолжился ли этот рост в заканчивающемся 2-м квартале - и какова будет динамика во втором полугодии. Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции, 5 июня выразил уверенность, что вторая по величине экономика ЕС закончит весь нынешний год в плюсе. В Германии, крупнейшей экономике Европы, плюс по итогам года составит 2,1 % или 2,5%. С такими прогнозами выступили 15 июня соответственно Институт мировой экономики (IfW) в Киле и мюнхенский институт Ifo.

Мировому ВВП IfW предсказывает на этот год рост на 3%. Таким образом, если России, развязавшей широкомасштабную войну против Украины и попавшей из-за этого под беспрецедентные международные санкции, и самой Украине, ставшей жертвой агрессии, грозит в этом году очень сильный экономический спад, то глобальная экономика, согласно новейшим экспертным оценкам, продолжит замедлившийся, но все же вполне солидный рост.

Поставки газа на приемный терминал "Северного потока" в Любмине (ФРГ) в июне реко снизились

Правда, эти прогнозы были подготовлены до того, как российская госкомпания "Газпром" 15-17 июня якобы из-за проблем с ремонтом оборудования фирмы Siemens Energy на 60% процентов снизила поставки газа по "Северному потоку - 1" в Германию, после чего прекратилась его дальнейшая прокачка во Францию, а снабжение Италии российским газом сократилось наполовину.

Пока невозможно предсказать, как долго продлится такая ситуация и к чему она приведет: к возобновлению прежних объемов прокачки или к полному прекращению поставок из России. Ранее, 31 мая, Центральный банк Италии предупреждал: если "Газпром" полностью перекроет трубу, то третьей по размерам экономике ЕС грозит рецессия.

Главная финансовая особенность лета 2022: конец эры сверхдешевых денег

Впрочем, рецессии обычно ведут к существенному падению спроса на энергоносители и нередко вызывают значительное снижение цен на них. Достаточно вспомнить обвальное падение котировок нефти и газа в 2020 году на фоне первых больших локдаунов из-за пандемии.

Но в данный момент экономики Запада все же продолжают достаточно сильно расти, и это осложняет - возвращаемся к основной проблеме развитых демократических стран - борьбу с инфляцией. Тем важнее сейчас такое традиционное средство сдерживания роста цен, как ужесточение центральными банками своей денежно-кредитной политики. Они делают это, прежде всего, путем повышения свой базовой ставки - того процента, под который предоставляют деньги коммерческим банкам. Тем самым они регулируют стоимость кредитов на рынке. Если использовать популярное в СМИ и соцсетях выражение, то центробанки сейчас "останавливают печатный станок" (точнее, замеляют его работу).

Глава ФРС США Джером Пауэлл объявляет 15. 06. 2022 о самом резком за почти 30 лет повышении ставки

Так что главная финансово-политическая особенность лета-2022: в Америке и Европе заканчивается эпоха сверхдешевых денег - длительный период нулевых ставок и чрезвычайно выгодных кредитов. В США, где инфляция выше, чем в еврозоне, Федеральная резервная система (ФРС) еще в марте 2022 пошла на первое с 2018 года повышение ставки на 0,25 процентных пункта. В мае последовало увеличение процента уже на 0,5 п. п. - самое резкое за 22 года. А 15 июня ФРС подняла ставку сразу на 0,75 п. п., чего не делала с 1994 года. Столь быстрое и значительное наращивание "дозы" лекарства против инфляции свидетельствует о том, что болезнь оказалась очень упорной.

В тот же и на следующий день ставки подняли Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что нулевая ставка в еврозоне закончится в июле, а еще одно повышение последует в сентябре.

Падение на биржах и рост стоимости ипотеки

Казалось бы, деловые круги Запада должны с облегчением реагировать на начало столь решительной борьбы центробанков с инфляцией, но происходит обратное: на фондовых биржах Америки и Европы в июне стремительно падают курсы акций. Кажущийся парадокс объясняется, во-первых, тем, что многие акции были куплены в кредит по плавающей ставке, и теперь держатели ценных бумаг, долго гнавшие их курсы вверх, фиксируют прибыль, чтобы расплатиться с дорожающими долгами.

Вторая, более фундаментальная причина состоит в том, что сокращение денежной, кредитной массы, призванное замедлить рост цен, может вызвать слишком сильное торможение и обернуться сползанием экономики в рецессию.

В таком случае акционерным обществам грозит сокращение прибыли, поскольку предприятия ограничат приобретение нового промышленного оборудования, потребители - товаров длительного пользования, а желающим купить жилье могут оказаться не по карману новые условия ипотеки.

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В Германии, к примеру, становится реальной угроза окончания бума жилищного строительства. Ведь еще в декабре 2021 здесь можно было получить десятилетний ипотечный кредит под 0,9% годовых, а сейчас он стоит уже свыше 3%, хотя ЕЦБ еще даже не начал повышать ставку, а только предупредил о своих намерениях. Но доходность десятилетних гособлигаций ФРГ, на которую ориентируется ипотечное кредитование, уже успела сильно вырасти.

Почему дорожает доллар и обвалился биткойн?

Что же касается укрепления курса доллара по отношению к евро, то оно началось еще в мае 2021, потому что уже тогда участники валютного рынка исходили из того, что в США процентные ставки начнут расти раньше и быстрее, чем в еврозоне. В результате считающиеся особо надежными американские гособлигации должны были стать куда более доходным инвестиционным инструментом, чем европейские. Поэтому и происходил переток средств из еврозоны в долларовое пространство.

Сильный доллар очень выгоден экспортерам из Германии и других стран ЕС, но он делает нефть еще более дорогой, поскольку за нее платят в валюте США, и частично ведет к удорожанию газа, хотя основная часть его поставок в ЕС оплачивается в евро.

Курс биткойна падает из-за оттока средств из рискованных активов в доллары

С общей неуверенностью на биржах, заставляющей международных инвесторов осторожнее относиться к рискованным активам и чаще предпочитать вложения в надежные долларовые облигации с возросшей доходностью, во многом связан и обвал сильно взлетевших одно время курсов биткойна и других криптовалют. Некоторые уже говорят о лопнувшем или лопающемся пузыре с трудно предсказуемыми последствиями, поскольку неясно, сколько заемных денег было вложено в этот рынок и что будет с банками, если их клиенты не смогут гасить кредиты.

Что следует из всего перечисленного в этой статье? Из-за чрезвычайно высокой инфляции и необычно резкой смены денежно-кредитной политики экономики стран Запада оказались в ситуации ярко выраженной неопределенности, которая существенно усугубляется непредсказуемыми политико-экономическими последствиями российской войны против Украины. Разнонаправленные и противоречивые макроэкономические тенденции очень затрудняют прогнозирование.

Вывод для бизнеса и рядовых потребителей напрашивается сам собой: в такой ситуации следует особенно внимательно следить за развитием событий и проявлять повышенную осторожность при принятии решений о тратах, инвестициях, продажах, выборе или смене работы.

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