Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос

Пандемия коронавируса ввергла ФРГ в глубочайшую рецессию в ее истории, однако экономический кризис не привел в Германии к падению цен на жилую недвижимость. Наоборот. В 2020 году квартиры и дома после целого десятилетия бурного роста спроса продолжают дорожать. Пока, во всяком случае.

Индивидуальные жилые дома дорожают быстрее квартир

Самые свежие цифры говорят о том, что во 2-м квартале, с апреля по июнь, на пике первой волны COVID-19, квартиры выросли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по Германии на 5,9%. Об этом сообщила в середине августа специализирующаяся на рынке жилой недвижимости ФРГ гамбургская консалтинговая компания F + B. А ее исполнительный директор Бернд Лойтнер (Bernd Leutner) указал на особо высокую динамику в сегменте жилых домов на одну или две семьи. Они подорожали за год на 9%.

В Германии сейчас растет спрос на дома для одной-двух семей за пределами больших городов

Это - новое явление. Трендом минувшего десятилетия был опережающий рост цен на жилье в многоквартирных домах, особенно в крупнейших городах Германии с большим приростом населения. Это четыре немецких города с населением свыше 1 млн человек - Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн, а также Франкфурт-на-Майне, Штутгарт и Дюссельдорф. Теперь же, в последние года два, ускоряется удорожание индивидуальных домов, в том числе в небольших населенных пунктах.

Основную причину эксперты видят в том, что достигнутый в крупных городах уровень цен на покупку и аренду жилплощади все чаще просто вынуждает людей перебираться в более доступные пригороды и даже в отдаленную сельскую местность. DW подробно писала об этой тенденции в прошлом году в статье "Дорогое жилье выдавливает молодые семьи из больших городов Германии".

Цены на квартиры в ФРГ вряд ли существенно снизятся

И вот теперь пандемия коронавируса может дать дополнительный сильный импульс оттоку жильцов за пределы больших городов, подальше не только от недоступных цен, но и от постоянного скопления потенциальных носителей инфекции. Тем более, что из-за COVID-19 резко возросло число специалистов, работающих удаленно из дома. Для многих теперь куда важнее возможность расширить жилплощадь и выделить отдельную комнату под рабочий кабинет, чем географическая близость к офису.

Строительство жилья в Гамбурге

В этой ситуации эксперты не исключают замедление роста цен на жилье в многоквартирных домах и даже некоторое их снижение. По данным F + B, во 2-м квартале в 10 из 50 самых дорогих немецких городов ценовая динамика на рынке квартир была отрицательной. Впрочем, в худшем случае это несколько процентов, ни о каком обвальном падении речи нет.

Так что покупка квартиры в Германии в чисто спекулятивных целях, в расчете на быстрое существенное удорожание представляется ныне делом крайне рискованным. Тем более, что в последние годы эксперты уже не раз задавались вопросом, не начали ли на рынке недвижимости в некоторых городах Германии надуваться мыльные пузыри. К тому же в стране идет бурное жилищное строительство.

Ипотека в Германии стоит сейчас менее 1% годовых

Однако на значительное повсеместное снижение цен на квартиры потенциальным покупателям жилья или инвесторам надеется тоже вряд ли стоит. "Исходите из того, что недвижимость, во всяком случае в краткосрочной перспективе, не станет намного выгоднее", - пишет в своей колонке на сайте популярного еженедельника Der Spiegel Херман-Йозеф Тенхаген (Hermann-Josef Tenhagen), главный редактор портала Finanztip, консультирующего немецких потребителей по финансовым вопросам.

Самым "прожженным", как он выражается, эксперт рекомендует подождать "зимних симптомов кризиса", когда, возможно, увеличится число объектов, которые придется продавать с молотка из-за неуплаты долгов.

Жилые и офисные здания в Штутгарте

Ключевым фактором, обеспечивающим по-прежнему высокий спрос на жилую недвижимость и тем самым стабильные или даже растущие цены, остается рекордно дешевая ипотека. "Ставки десятилетних кредитов находятся в августе 2020 вблизи своих исторических минимумов", - констатирует портал Interhyp, специализирующийся на услугах по финансированию жилья.

По его данным, ипотеку на десять лет немецкие банки предлагают сейчас в среднем за 0,75% годовых. Низшая точка была достигнута в марте, в момент стремительного нарастания пандемии, когда ставка опускалась до небывалых 0,68%. (Для сравнения: пять лет назад она составляла 1,8%, десять лет назад была выше 4%). Кредит на 15 лет можно получить сейчас в среднем за 1,04%.

Льготные кредиты от государственного банка KfW

Ни один из опрошенных кредитных институтов, подчеркивает Interhyp, не ожидает в течение ближайшего года дальнейшего снижения ставок. В то же время не исключено, что они немного подрастут по мере выхода экономики из кризиса. Однако все участники проведенного в начале августа опроса уверены, что значительного удорожания ипотеки точно не будет до тех пор, пока Европейский центральный банк (ЕЦБ) не откажется от политики нулевых процентных ставок.

Жилой квартал в городе Ремагене под Бонном на Рейне с населением в 17 тысяч человек

Пока сохраняются столь беспрецедентно выгодные условия кредитования, высокий спрос на жилые объекты фактически гарантирован. Тем более, что те, кто покупает квартиру или дом для собственного проживания, могут воспользоваться еще и системой льготных кредитов размером до 100 тысяч евро от государственного банка KfW.

Правда, предложить в нынешних экстраординарных условиях процентную ставку ниже рыночной он не может, и она составляет у него сейчас все те же 0,75%-0,77%, однако KfW готов давать деньги на сроки до 25 лет и на первые 1-3 года освобождать от погашения кредита. Соответствующий договор оформляет тот коммерческий банк, у которого покупатель берет ипотеку.

Немецкий рынок недвижимости: большие региональные различия

Но высокий спрос на квартиры и дома в Германии будут поддерживать и инвесторы, которые ищут в кризисные времена особо надежные объекты для вложения своего капитала и заинтересованы в стабильном источнике регулярного дохода. Среди таких инвесторов - немало иностранцев. Так, немецкую недвижимость любят покупать россияне, хотя следует учитывать, что это не дает им преимуществ при получении визы.

Сдать в ФРГ квартиру или дом не составляет труда: примерно половина населения пользуется арендованной жилплощадью. Это одна из особенностей немецкого рынка недвижимости. Еще одна состоит в весьма значительных региональных различиях. Они проявляются в огромном разбросе цен на жилье, а также в разных размерах налога на покупку недвижимости и стоимости услуг маклеров и нотариусов.

Отреставрированные дома конца 19 - начала 20 века в Кёльне

В Германии, и это отличает ее от многих других стран, самая дорогая недвижимость вовсе не в столице. По данным компании F + B, Берлин занял во 2-м квартале лишь 35-е место в списке самых дорогих населенных пунктов ФРГ: квадратный метр в квартирах стоил здесь в среднем 3900 евро, немногим больше, чем в Кёльне - 3820 евро. В то же время в Гамбурге цена составляла 4900 евро, во Франкфурте-на-Майне 5240 евро, а в Мюнхене 7220 евро. Так что жилье в баварской столице (а также в ее окрестностях с живописными озерами и видом на Альпы) было и остается самым дорогим в стране.

В то же время в Баварии, а также, к примеру, в Саксонии с городами Лейпциг и Дрезден, налог на покупку недвижимости составляет 3,5% от цены объекта, в Берлине 6%, а в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия с городами Кёльн и Дюссельдорф даже 6,5%.

Лучший возраст для покупки жилья в Германии

Одновременно в федеральных землях Берлин, Бранденбург (столица Потсдам), Бремен, Гамбург и Гессен (с городами Франкфурт-на-Майне и Висбаден) гонорар маклеру, достигающий 7% от суммы сделки, платит пока только покупатель, тогда как в других регионах страны в вознаграждении за посредничество в равной доле участвует и продавец. Однако в конце 2020 года это исключение будет отменено, и Херман-Йозеф Тенхаген рекомендует своим читателям подождать еще пару месяцев с покупкой жилья в данных землях: расходы на маклера сократятся вдвое.

Но даже после этого изменения в законодательстве в разных частях ФРГ при покупке жилья и впредь придется выкладывать за услуги и налоги дополнительно еще 10-15% от стоимости объекта. Поэтому профессор Регенсбургского университета Тобиас Юст (Tobias Just) в интервью экономическому изданию Wirtschaftswoche не советует выпускникам вузов слишком рано, еще не достигнув и 30 лет, обзаводиться собственным жильем.

С 2021 года услуги маклеров повсюду в Германии будут оплачивать и покупатель, и продавец

Эксперт по экономике рынка недвижимости считает, что сначала следует расплатиться с возможными долгами за обучение и накопить сумму, которая не только покрывала бы сопутствующие расходы при покупке жилья, то и обеспечивала бы достаточно большой первоначальный взнос. При нынешних низких ставках ипотеки это не должны быть 30%, как по традиции утверждают некоторые эксперты, но брать кредит в размере всей стоимости объекта, как предлагают сейчас некоторые банки, Тобиас Юст настоятельно не рекомендует.

В то же время профессор сожалеет, что пока средний возраст жителей Германии, впервые приобретающих жилье, превышает 40 лет: "Если бы удалось наполовину сократить сопутствующие расходы, это могло бы происходить на пару лет раньше".

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