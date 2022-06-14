Инфляция в Германии достигла показателя зимы 1973/74 года

В мае текущего года инфляция в Германии составила 7,9 процента в годовом выражении, говорится в ежемесячном отчетеФедерального статистического ведомства страны (Destatis), опубликованном во вторник, 14 июня. Рост цен уже третий месяц подряд становится рекордно высоким за всю историю воссоединенной страны. В марте и апреле2022-го он составил соответственно 7,3 и 7,4 процента.

"Основной причиной высокой инфляции остается рост цен на энергоносители. Но мы наблюдаем также рост цен на многие другие товары, особенно продовольственные", - сказал президент Destatis Георг Тиль (Georg Thiel). По его словам, столь высокий уровень годовой инфляции в Германии в последний раз фиксировался во время нефтяного кризиса зимой 1973/1974 года.

Энергоносители подорожали из-за войны в Украине

В мае 2022 года цены на энергоносители выросли, по сравнению с майским показателем 2021-го, на 38,3 процента. Сильнее других - на 94,8 процента - подорожал мазут. Природный газ - на 55,2 процента, моторное топливо - на 41 процент. Цены на электроэнергию выросли на 21,5 процента.

Рост цен на энергоносители ускорился из-за того, что вследствие войны в Украине разрушены цепочки поставок, говорится в отчете Федерального статистического ведомства. Помимо этого, на ценах отразилось повышение углеродного налога с 25 до 30 евро за одну тонну, отчиталось ведомство.

Продовольственные товары и топливо - драйверы роста инфляции

В мае продуктовая инфляция в ФРГ достигла 11,1 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это - максимальный показатель со времени воссоединения Германии. Ощутимее всего - на 38,7 процента - подорожали растительные масла и жиры. Рост цен на мясо и мясные продукты составил 16,5 процента, на молочные продукты и яйца - 13,1 процента, на хлеб и крупы - 10,8 процента.

Значительно выросли также цены на транспортные средства (9,1 процента), цифровую технику (8,0 процента) и мебель (7,4 процента). В целом потребительские товары подорожали на 17,9 процента, сообщило Destatis.

При этом без учета роста цен на продукты и энергоносители майская инфляция в Германии составила 3,8 процента. Услуги подорожали на 2,9 процента, арендная плата - на 1,7 процента. Цены на телекоммуникации и социальные услуги снизились соответственно на 0,9 и 2,5 процента.

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