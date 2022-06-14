 Инфляция в Германии достигла показателя зимы 1973/74 года | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Инфляция в Германии достигла показателя зимы 1973/74 года

Последний раз такой же уровень годовой инфляции в Германии - 7,9 процента - фиксировался во время нефтяного кризиса в конце 1973 года. В мае 2022-го сильнее всего подорожали энергоносители и продовольственные товары.

Табло с ценами на топливо на АЗС

Из-за рост цен на топливо инфляция в Германии бьет рекорды третий месяц подряд

В мае текущего года инфляция в Германии составила 7,9 процента в годовом выражении, говорится в ежемесячном отчетеФедерального статистического ведомства страны (Destatis), опубликованном во вторник, 14 июня. Рост цен уже третий месяц подряд становится рекордно высоким за всю историю воссоединенной страны. В марте и апреле2022-го он составил соответственно 7,3 и 7,4 процента.

"Основной причиной высокой инфляции остается рост цен на энергоносители. Но мы наблюдаем также рост цен на многие другие товары, особенно продовольственные", - сказал президент Destatis Георг Тиль (Georg Thiel). По его словам, столь высокий уровень годовой инфляции в Германии в последний раз фиксировался во время нефтяного кризиса зимой 1973/1974 года.

Энергоносители подорожали из-за войны в Украине

В мае 2022 года цены на энергоносители выросли, по сравнению с майским показателем 2021-го, на 38,3 процента. Сильнее других - на 94,8 процента - подорожал мазут. Природный газ - на 55,2 процента, моторное топливо - на 41 процент. Цены на электроэнергию выросли на 21,5 процента.

Рост цен на энергоносители ускорился из-за того, что вследствие войны в Украине разрушены цепочки поставок, говорится в отчете Федерального статистического ведомства. Помимо этого, на ценах отразилось повышение углеродного налога с 25 до 30 евро за одну тонну, отчиталось ведомство.

Продовольственные товары и топливо - драйверы роста инфляции

В мае продуктовая инфляция в ФРГ достигла 11,1 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это - максимальный показатель со времени воссоединения Германии. Ощутимее всего - на 38,7 процента - подорожали растительные масла и жиры. Рост цен на мясо и мясные продукты составил 16,5 процента, на молочные продукты и яйца - 13,1 процента, на хлеб и крупы - 10,8 процента.

Значительно выросли также цены на транспортные средства (9,1 процента), цифровую технику (8,0 процента) и мебель (7,4 процента). В целом потребительские товары подорожали на 17,9 процента, сообщило Destatis.

При этом без учета роста цен на продукты и энергоносители майская инфляция в Германии составила 3,8 процента. Услуги подорожали на 2,9 процента, арендная плата - на 1,7 процента. Цены на телекоммуникации и социальные услуги снизились соответственно на 0,9 и 2,5 процента.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 03:22

Резкий скачок цен на зерновые из-за войны: что будет с ценами на продовольствие? (11.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин накажет Путина отказом от угля, нефти и высылкой дипломатов-шпионов. "DW Новости" (06.04.2022)  

Рост цен и социальные волнения - что ожидает мир из-за войны в Украине (09.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский: Конечно, мы освободим и наш Крым  

В рядах "зеленых" ФРГ удивлены суммой оплаты за энергоресурсы из РФ  

На границах ФРГ ввели временный погранконтроль  