Топливо в Германии в марте 2022 года рекордно подорожало на фоне войны в Украине

Цены на топливо на автозаправках Германии никогда не вырастали так сильно в годовом выражении, как в минувшем марте. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило Федеральное статистическое ведомство, опираясь на данные своих измерений за последние 50 лет.

Согласно подсчетам ведомства, немцы в марте 2022 года были вынуждены платить на 41,9% больше, чем год назад, за бензин марки Super и на 62,6% - за дизельное топливо. В среднем топливо для частных автомобилей подорожало на 47,7 процента. Мазут, по сравнению с мартом 2021 года, вырос в цене на целых 144 процента.

Это заметно больше, чем в предыдущие кризисные периоды. Во время нефтяного кризиса 1973/1974 годов топливо подорожало на 32%, во время кризиса 1979/1980 годов - на 28%. Мировой финансовый кризис 2008/2009 годов отметился многочисленными более мелкими колебаниями цены.

Инфляция бьет по бедным семьям

Рост цен на энергоносители, вызванный войной в Украине, разогнал инфляцию в Германии. Если в феврале ее темпы составляли 5,1%, то в марте - уже 7,3 процента.

Аналитики из Фонда имени Ханса Бёклера (Hans Böckler) отмечают, что больше всего от этого пострадали семьи с детьми, имеющие низкие доходы. Значительную часть расходов таких семей составляют траты на продукты питания, которые подорожали особенно сильно. Цены на товары первой необходимости и коммунальные услуги выросли несколько меньше.

В результате расходы средней семьи с двумя детьми и доходом ниже среднего в марте выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время, для одиночек, зарабатывающих в месяц от 5000 евро и больше, индивидуальная инфляция составила только 5,9 процента.

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