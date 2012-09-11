55-й день войны России против Украины: главные события

На 55-й день войны России против Украины во вторник, 19 апреля, согласно информации из Луганской области, началось наступление российской армии на востоке Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

РФ сообщила о нанесении ударов по 60 военным объектам Украины

Министерство обороны РФ сообщило об авиаударах по 60 украинским военным объектам, в том числе двум складам ракет "Точка-У". "Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", - сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, также были поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения техники и военнослужащих. Конашенков также сообщил о ракетно-артиллерийских ударах по 1260 военным объектам. В результате, по данным министерства, были поражены 25 пунктов управления в районах Николаева и Кировска, два ракетно-артиллерийских склада в районе Воскресенска и Николаева, а также две зенитных ракетных установки "Бук-М1" в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 скоплений украинских военнослужащих.

Украина: "Мариупольская трагедия" осложняет мирные переговоры

В Мариуполе российские военные сбросили мощную бомбу на больницу в районе металлургического комбината "Азовсталь". Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и бизнесмен Сергей Тарута. Под завалами, написал он, находятся около 300 человек, в том числе дети. В то же время командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что завод практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей. На завод, по его словам, постоянно сбрасывают мощные бомбы.

По словам главного переговорщика Украины Михаила Подоляка, трудно сказать, когда могут возобновиться мирные переговоры с Россией. "На фоне трагедии в Мариуполе переговорный процесс, конечно, стал еще более сложным", - написал он в ответе на вопросы информационного агентства Reuters. Как он отметил, Россия демонстративно отказывается проявлять какие-либо признаки гуманности, особенно когда речь идет о Мариуполе. Переговоры между РФ и Украиной не проводились с 29 марта. Обе стороны обвиняют в этом друг друга.

Отсутствие эвакуационных коридоров третий день подряд

В связи с наступлением российских войск на востоке Украины уже третий день подряд в заблокированных населенных пунктах не создаются эвакуационные коридоры эвакуации. Заместитель главы правительства Ирина Верещук обвиняет Россию в том, что, несмотря на просьбы, она не предоставила гуманитарный коридор для гражданских лиц в Мариуполе в направлении Бердянска. "Мы продолжаем сложные переговоры по открытию гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Германия, Канада и США продолжат поставки вооружений Украине

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), Германия будет поставлять Украине вооружения по договоренности с западными партнерами. "Цель - оснастить украинских военных, чтобы они могли защитить себя от российского нападения", - заявил Шольц после телефонного разговора с Джо Байденом и лидерами G7 и ЕС.

Первые партии вооружений из нового пакета военной помощи США для Украины уже прибыли. Четыре самолета доставили в Украину военное оборудование. Пятый рейс последует в ближайшее время. Новый пакет помощи Вашингтона в размере 800 млн долларов включает 18 155-миллиметровых гаубиц, 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 100 бронемашин и артиллерийские боеприпасы.

В свою очередь Канада объявила о поставках тяжелой артиллерии в Украину. Более подробно об этом будет объявлено в ближайшее время, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Япония объявила о трехкратном увеличении кредитов для Украины

Японское правительство объявило о том, что увеличит объем кредитов, предоставленных Украине, в три раза - до 300 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Латвия намерена прекратить импорт российского газа к 2023 году

Латвия хочет отказаться от российского газа не позднее начала следующего года. Об этом сообщил министр экономики Янис Витенбергс после заседания правительства. Для обеспечения надежности энергоснабжения правительство в Риге решило создать стратегический запас сжиженного газа. Латвия также планирует построить собственный терминал сжиженного природного газа. По словам Витенбергса, завод может быть построен к концу 2023 или началу 2024 года.

Венгрия вновь заявила о несогласии с антироссийскими "газовыми санкциями"

Между тем Венгрия по-прежнему выступает против возможных санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности. Россия продолжает бесперебойно поставлять газ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Вновь избранный премьер-министр Виктор Орбан уже неоднократно выступал против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ.

Continental возобновляет производство в России из заботы о сотрудниках

Поставщик автомобилей и производитель шин Continental возобновляет свою работу в России. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, производство шин в Калуге снова заработало в конце прошлой недели. Корпорация объясняет это "серьезными штрафными санкциями" для сотрудников и руководителей на месте, если они не смогут удовлетворить спрос в стране. "Основанием для этого шага является обязанность заботиться о наших сотрудниках в России", - пояснили в Continental.

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