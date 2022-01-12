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Инфляция в Германии
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Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой
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Контекст
Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия
Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия
Левые и крайне правые силы хотят каждый понедельник протестовать в ФРГ против роста цен на электричество и продукты.
Общество
06.09.2022
6 сентября 2022 г.
Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше
Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше
Германию накрывает волна инфляции. DW представляет товары и продукты, цены на которые демонстрируют устойчивый рост.
Экономика и бизнес
22.07.2022
22 июля 2022 г.
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Чем грозит война в Украине немцам? Канцлер отвечал депутатам
Чем грозит война в Украине немцам? Канцлер отвечал депутатам
Последствия российского вторжения в Украину для жителей Германии были главной темой опроса Олафа Шольца в бундестаге.
Политика
06.07.2022
6 июля 2022 г.
Рост цен на энергию в Европе: какие льготы у населения
Рост цен на энергию в Европе: какие льготы у населения
Власти ФРГ хотят побороть инфляцию "согласованными действиями" с профсоюзами и бизнесом. А что в других странах Европы?
Экономика и бизнес
06.07.2022
6 июля 2022 г.
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
На фоне продолжающегося российского вторжения в Украину в мире растут цены на многие продукты питания и горючие.
Общество
08.04.2022
8 апреля 2022 г.
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Цены на продукты питания: большой скачок цен еще впереди
Цены на продукты питания: большой скачок цен еще впереди
Многие тренды на глобальном рынке аграрной продукции связаны с экспортом нефти, газа и удобрений из России.
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