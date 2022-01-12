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Инфляция в Германии

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Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги.

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Новости

2 ч. назад

Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой

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Контекст

Акция протеста в Лейпциге против роста цен в ФРГ на продовольствие и электроэнергию, 5 сентября 2020 года

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

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Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше

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Германию накрывает волна инфляции. DW представляет товары и продукты, цены на которые демонстрируют устойчивый рост.
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