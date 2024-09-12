Цены на бензин в Германии давно не были такими низкими

Горючее на немецких АЗС вновь стоит столько же, сколько до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, благодаря сильному удешевлению нефти, а темпы инфляции в ФРГ вернулись к норме.

На мировом рынке сильно подешевела нефть, и это вернуло цены на немецких автозаправках на уровень до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Как сообщил 11 сентября Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) в своей традиционной еженедельной сводке, литр 95-го бензина с 10% этанола (сорт Super E10, за которым и ведется наблюдение) стоит сейчас в Германии в среднем 1,650 евро. Это минимум с 7 января 2022 года. Литр дизельного горючего обходится сейчас в 1,553 евро. Ниже этого уровня цена не опускалась с 31 декабря 2021 года.

В начале марта 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, цены на горючее в Берлине были просто запредельными Фото: Sebastian Gabsch/Future Image/IMAGO

Столь благоприятная для автомобилистов и всей экономики Германии динамика объясняется "значительно снизившейся ценой сырой нефти", указывает ADAC. Он отмечает, что впервые с декабря 2021 года цена барреля североморской марки Brent опустилась ниже отметки в 70 долларов США.

Сентябрь будет еще лучше августа?

Значительное удешевление нефти "объясняется, в частности, слабыми макроэкономическими данными из США и Китая, а также выросшим предложением со стороны государств, не входящих в ОПЕК. Дополнительным фактором является довольно стабильный евро, курс которого по-прежнему держится выше отметки 1,10 доллара США", говорится в сообщении ADAC.

Сентябрь может стать в Германии еще более выгодным месяцем для заправки автомобиля, чем август Фото: Wolfgang Maria Weber/picture alliance

Котировки нефти, несмотря на сильные колебания, демонстрируют в этом году устойчивую тенденцию к снижению. Так, годовой максимум был зафиксирован в начале апреля и составил примерно 91 доллар за баррель марки Brent. Следующий пик был в начале июля - на уровне около 88 долларов. После этого котировки ускорили снижение. В августе они держались в диапазоне 75-80 долларов, но в начале сентября пробили нижнюю границу этого коридора и 10 сентября, действительно, впервые за 33 месяца упали ниже 70 долларов.

В результате август был пока самым выгодным месяцем 2024 года для заправки автомобиля, сообщил ADAC еще 2 сентября. Средняя цена Super E10 составила за месяц 1,721 евро, дизельного горючего - 1,596 евро. Весьма вероятно, что средние показатели за сентябрь окажутся еще более низкими. Ведь хотя котировки Brent в ходе отскока после сильного падения в предыдущие дни вновь превысили 70 долларов и 12 сентября поднимались примерно до 72 долларов, на стабильное возвращение в августовский коридор это пока не похоже.

Подчеркнем: ADAC приводит средние показатели по всей Германии, хотя цены в разных регионах ФРГ заметно отличаются друг от друга, к тому же они сильно колеблются в течение дня. Поэтому автомобильный клуб практически в каждой своей сводке напоминает, что "горючее по вечерам стоит, как правило, примерно на семь центов за литр меньше, чем в утренние часы".

Инфляция в ФРГ вновь в норме

Удешевление нефти, а вместе с ней и горючего, сыграло ключевую роль в снижении темпов инфляции в Германии до желаемого уровня. Ведь Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и другие западные центробанки, считает оптимальными для здорового развития экономики темпы инфляции чуть ниже 2% годовых.

Штаб-квартира статистического ведомства ФРГ в Висбадене Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

В августе данный показатель составил 1,9%, достигнув минимума с марта 2021 года, сообщило 10 сентября Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis), подтвердив тем самым свою предварительную оценку от 29 августа. Таким образом, рост цен, который был для населения Германии самой ощутимой и болезненной макроэкономической проблемой последних трех лет, вернулся к норме.

"В августе снижение цен на энергию еще сильнее, чем в предыдущие месяцы, сдерживало темпы инфляции", - заявила глава Destatis Рут Бранд (Ruth Brand). В сообщении ведомства отмечается, что это особенно касается цен на горючее, которое подешевело по сравнению с августом 2023 на 6,9%.

Продолжившееся в сентябре удешевление нефтепродуктов явно будет способствовать стабилизации темпов инфляции в пределах нормы.

ЕЦБ продолжил снижение базовой ставки

В свою очередь ощутимое замедление роста цен как в Германии, так и в других странах еврозоны (средний показатель инфляции в 20 государствах составил в августе 2,2%), позволило Европейскому центральному банку продолжить начавшееся в июне снижение процентных ставок, как это и прогнозировала DW в начале июля.

Штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте-на Майне Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Руководство ЕЦБ объявило 12 сентября, что базовая ставка, по которой коммерческие банки могут получить деньги для дальнейшего кредитования своих клиентов, снижается на 0,6 процентных пункта до 3,65% годовых. Это приведет к снижению стоимости кредитов для предприятий и физических лиц, в том числе ставок по ипотеке.

Ожидается, что на следующей неделе к смягчению денежно-кредитной политики приступит и Федеральная резервная система США (ФРС), хотя в Соединенных Штатах инфляция составила в августе 2,5%. Тем самым она в Америке пока еще выше, чем в еврозоне и, в частности, в Германии.