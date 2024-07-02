Горючее в ФРГ не дорожает, а инфляция уже близка к норме

Ситуация с ростом цен в Германии лучше, чем в целом в еврозоне, энергоносители инфляцию больше не разгоняют. Следующее снижение ставки ЕЦБ в сентябре стало еще более вероятным.

Инфляция в Германии остановилась, во всяком случае на бензоколонках. Именно в этом суть сообщения Общегерманского автомобильного клуба ADAC, опубликованного 1 июля под заголовком "Заправляться в первом полугодии было чуть дешевле, чем в 2023 году". Представленные данные показывают: в первые шесть месяцев нынешнего года цены на немецких АЗС не росли и даже минимально снизились, короче говоря - стабилизировались.

Инфляция в ФРГ вскоре упадет ниже 2%

ADAC еженедельно публикует статистику динамики цен на немецких автозаправочных станциях. Подводя итоги первого полугодия 2024 года, эксперты клуба подсчитали, что с января по июнь средняя цена литра 95-го бензина с 10% этанола (сорт Super E10, за которым и ведется наблюдение) составила 1,788 евро. Это на 0,3 евроцента меньше, чем средняя цена Super E10 за весь прошлый год: 1,791. В то же время литр дизельного топлива стоил в среднем по ФРГ в первые шесть месяцев этого года 1,706 евро, что на 1,6 евроцента ниже прошлогоднего среднего показателя: 1,722 евро.

В начале марта 2022 года, сразу после полномасштабного нападения России на Украину, цены на горючее в Берлине были просто запредельными Фото: Sebastian Gabsch/Future Image/IMAGO

Таким образом, горючее в Германии в этом году не дорожает. Вот и получается, что на немецких АЗС инфляция закончилась. Про экономику в целом этого сказать нельзя - тут темпы роста цен составили в июне 2,2% годовых. Такова предварительная оценка Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), опубликованная тоже 1 июня.

Но это означает, что инфляция вплотную приблизились к уровню в 2% годовых, который Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и другие западные центробанки, считает оптимальным для здорового развития экономики. Ведь такой общий уровень удорожания товаров и услуг стимулирует, как показывает мировой опыт, инвестиции предприятий и индивидуальное потребление, особенно покупку товаров длительного пользования.

Итак, инфляция в Германии, взлетавшая осенью 2022 года до 10,4%, уже вновь близка к норме. Более того, экономический научно-исследовательский институт ifo в тот же день выступил с прогнозом, согласно которому ее темпы уже в августе упадут в ФРГ ниже 2%, чего не было с марта 2021 года. Такого же мнения придерживаются и аналитики крупнейшего в Германии акционерного банка Deutsche Bank. Они ожидают падения ниже 2% "нынешним летом", иными словами - не исключают его уже в июле.

Прогноз ученых ifo основан на результатах проведенного ими опроса, показавшего: число немецких предприятий, собирающихся повышать цены, снизилось. Так, меньше планов поднимать цены у производителей одежды и домашних электрических приборов, а также в индустрии развлечений. В сфере бытовой электроники и в магазинах велосипедов даже наблюдаются признаки снижения цен. В то же время в розничной торговле продуктами питания и напитками, в автосалонах, в общепите и гостиничном бизнесе растет готовность повышать цены, отметил ifo.

Где в еврозоне жизнь дорожает быстрее, чем в ФРГ?

Особенно бросается в глаза то, что в Германии, которая столкнулась в 2022 году с тяжелейшим энергетическим кризисом и рекордным за многие десятилетия скачком цен, темпы инфляции снижаются в этом году быстрее, чем в среднем в еврозоне. Согласно опубликованной 2 июля предварительной оценке статистического ведомства ЕС Eurostat, инфляция в 20 странах, перешедших на валюту евро, составила в июне 2,5% годовых.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

По мнению ряда экспертов, данные по Германии и еврозоне делают все более вероятным дальнейшее снижение базовой ставки ЕЦБ. Он уже совершил 6 июня первый шаг по удешевлению кредитов, и теперь в финансовых кругах крепнет надежда на следующее смягчение денежно-кредитной политики в сентябре.

Правда, Eurostat использует несколько иную методологию, согласно которой инфляция в Германии была выше, чем высчитало немецкое ведомство Destatis, и составила в июне 2,5%. Тем не менее это существенно ниже, чем в Бельгии (5,5%), Испании (3,5%), Хорватии и Нидерландах (по 3,4%), Австрии (3,2%), Португалии и на Кипре (по 3,1%). В то же время в Литве, Италии и Финляндии инфляция оказалась в июне на уровне 1% или даже ниже.

Драйвером инфляции в еврозоне стала сфера услуг

Основными причинами инфляции в еврозоне Eurostat называет удорожание услуг (рост цен на 4,1% по сравнению июнем прошлого года), продуктов питания, алкоголя и табака (2,5%), а также промышленных товаров без энергии (0,7%). В то же время энергия подорожала за минувшие двенадцать месяцев всего на 0,2%.

Темпы роста цен на продукты питания в Германии снизились до примерно 1% годовых Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

В ФРГ, как показывает сообщение Destatis, ситуация схожая, но не идентичная. Так, сейчас и в Германии услуги стали главным драйвером инфляции - они подорожали за год на 3,9%, тогда как продукты питания выросли в цене всего на 1,1%. Таким образом, цены на продовольствие не снизились, не вернулись на уровень, скажем, начала 2021 года, что было бы нереалистично ожидать, но по сравнению с июнем прошлого года они в среднем выросли несущественно.

Специфика немецкой ситуации состоит в том, что энергоносители, ставшие в 2021 и 2022 годах основной причиной всплеска инфляции, теперь ее уже не разгоняют, а, наоборот, даже тормозят. В значительной мере нормализовавшиеся уже к лету прошлого года цены на энергию снизились в Германии за минувшие двенадцать месяцев на 2,1%, отмечает Destatis и поясняет, что имеются в виду энергия для домохозяйств и горючее. Что, собственно, со своей стороны подтверждает и автомобильный клуб ADAC: заправляться по сравнению с прошлым годом стало чуть дешевле.