Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 18 процентов годовых

На этот раз повышение произошло сразу на два процентных пункта. До этого ключевая ставка удерживалась на уровне 16 процентов c декабря 2023 года. Следующее заседание совета директоров запланировано на сентябрь.

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта: теперь она составит 18 процентов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу, 26 июля. До этого ключевая ставка удерживалась на уровне 16 процентов c декабря 2023 года.

Центробанк пояснил свое решение необходимостью снижения инфляции, которая "ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза". "Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.

Как отметило "Радио Свобода", в июне председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность существенного повышения ключевой ставки, "если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться". Ее заместитель Алексей Заботкин за несколько недель до нынешнего заседания сообщал, что совет директоров будет рассматривать варианты повышения ставки "до 17% или даже 18%".

Помимо ключевой вставки в России выросла инфляция

Кроме того, Центробанк РФ опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому уровень инфляции на 2024 год поднялся до 6,5-7,0 процента. Вместе с тем Банк России рассчитывает, что следующем году инфляция снизится до 4,0-4,5 процента и "будет находиться вблизи 4% в дальнейшем".

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ЦБ поднял ставку с 9,5% до рекордных 20 процентв. Однако уже в апреле 2022 года она была снижена до 17%, а в мае - до 14%, после чего последовало ее постепенное снижение до минимальных 7,5 процента. Ключевая ставка вновь начала расти в июле 2023 года, достигнув к декабрю 16 процентов. На первом в 2024 году заседании совета директоров ЦБ не стал повышать ее и сохранил на том же уровне.

Целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях, добавили в Банке. Следующее заседание совета директоров запланировано на 13 сентября.