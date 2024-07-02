Почему Всемирный банк назвал РФ страной с высокими доходами

Согласно подсчетам ВБ, Россия оказалась в одной группе со странами Северной Америки и Европы. Эксперты рассказали DW, за счет чего это произошло и как будет развиваться ситуация.

Всемирный банк (World Bank) в опубликованном 1 июля 2024 года отчете внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. К этой категории организация относит государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет более 14 тысяч долларов. В России, по оценкам Всемирного банка, в 2023 году он достиг 14 250 долларов. Россия таким образом оказалась в одной категории, в том числе, со странами Северной Америки и Европы.

Из категории стран с доходом выше среднего в категорию с высоким доходом населения вместе с Россией переместились Болгария и Палау. В более высокую категорию доходов "выше среднего" перебралась и Украина - несмотря на войну, оккупацию Россией части территории страны и сокращение численности населения более чем на 15% с начала вторжения.

"В то время как экономика Украины была значительно ослаблена вторжением России, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной деятельностью (24,6%), что отражает значительное увеличение инвестиционных расходов (52,9%), поддерживающих усилия Украины по восстановлению после разрушений", - заявили во Всемирном банке.

"Бухгалтерский подсчет" Всемирного банка

Всемирный банк классифицирует страны по четырем группам доходов: высокие, выше среднего, ниже среднего и низкие. Перевод России в самую высокую группу в организации, в первую очередь, объяснили значительным ростом военной активности в 2023 году. Отмечалось также восстановление торговли (рост на 6,8%), финансового сектора (на 8,7%) и строительства (на 6,6%). Эти факторы в совокупности привели к росту как реального (на 3,6%), так и номинального (на 10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%, подсчитали во Всемирном банке.

"Это некий бухгалтерский подсчет, который мало что значит. Он не отражает и не показывает ни структуру экономики, ни за счет чего этот рост происходит”, - говорит приглашенный научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) Александр Коляндр. Аналитик также обращает внимание, что для расчета валового национального дохода (ВНД) из ВВП стран вычитается доход нерезидентов, которых в России после вторжения в Украину стало гораздо меньше из-за санкций и которым все сложней выводить из страны деньги.

"Но, безусловно, это большое идеологическое пропагандистское подспорье для Кремля. И Кремль будет говорить, что "смотрите, мы восстановились, санкции не работают", - уверен Коляндр. "Очередная оценка международной организации, которую российские власти еще будут использовать в своих пропагандистских целях, забыв указать про неравенство и забыв указать, с чьих денег все это в основном оплачивается", - соглашается научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

За счет чего происходит экономический рост в России

Номинальный ВВП в России вырос за счет бустинга экономической активности, подчеркивает Прокопенко. "А за экономической активностью у нас стоят гигантские расходы бюджета, как мы знаем. Соответственно, история такая, что, когда снизятся расходы бюджета, снизится экономическая активность и, возможно, доход на душу населения тоже, поэтому Россия вернется в другую категорию. Я бы этого не исключала", - рассуждает она, призывая не переоценивать важность этой оценки со стороны ВБ.

Под "расходами бюджета" подразумеваются не только прямые траты, но и, например, субсидирование различного рода кредитов, продолжает Прокопенко. Это все действительно подстегивает экономическую активность, и экономика в результате сейчас находится в состоянии перегрева - когда предложение не поспевает за растущим спросом, от чего растет инфляция, объясняет она.

"Исторический опыт говорит, что при прекращении роста военных расходов страна чаще всего входит в рецессию", - напоминает Коляндр. "Если бы основные бюджетные расходы шли на строительство и изготовление того, что повышает производительность труда, это была бы одна история. Но танк не очень повышает производительность труда", - напоминает он.

Стали ли россияне и правда богаче

По данным Росстата, средняя зарплата в России в марте текущего года составила 87 740 рублей, за год она увеличилась на 22%.

Война действительно повысила доходы россиян, но в основном тех категорий населения, которые с ней связаны, говорит Прокопенко. Прежде всего, это контрактники, военные и их семьи, получающие прямые выплаты от государства. Из-за ситуации перегрева быстрее инфляции растут заработные платы в секторах промышленности, связанных с военно-промышленным комплексом, что тоже влияет на общий рост доходов. "То есть в целом доходы действительно выросли, но вместе с ним выросло и неравенство", - констатирует Прокопенко.

"Растут военные и государственные расходы, растет спрос на труд, а предложение труда снижается. Мы видим рекордно низкий уровень безработицы, как следствие, растут зарплаты", - перечисляет Коляндр. Российский рост, в первую очередь, вызван стимулированием из государственных средств в военных и околовоенных отраслях, продолжает он.

"На мой взгляд, главная история заключается в том, что действительно есть рост доходов. Он частично обусловлен государственными расходами, которые, в свою очередь, берутся из сокращения тех или иных социальных программ, из займов и расходования Фонда национального благосостояния. То есть, в целом, это рост, который обусловлен заложенным будущим", - считает аналитик CEPA. Об этом же в конце 2023 года писала и Прокопенко: "Да, российская экономика показала устойчивость к санкциям , но все успехи сегодняшнего дня достигаются за счет вычета из будущего".