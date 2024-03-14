Компенсация за инфляцию: сколько тысяч евро получили немцы?

Многие ее уже получили - за один раз или по частям, некоторым она еще будет выплачена до конца нынешнего года. Правительство ФРГ в условиях высокой инфляции разрешило работодателям по своему усмотрению выдавать сотрудникам премию размером до 3000 евро, которую государство, в виде исключения, не будет облагать налогами. Иными словами, немецким предприятиям и организациям было предложено добровольно поддержать своих работников.

Больше всех выиграли бюджетники и рабочие в промышленности

Эта мера, призванная компенсировать жителям Германии рост цен, особенно на энергию, стала одним из пунктов третьей антикризисной программы правительства ФРГ, принятой осенью 2022 года на фоне прекращения поставок газа из России и резкого роста инфляции. С тех пор инфляция значительно замедлилась, почти уже нормализовалась, но выплаты частично продолжаются. Насколько широко работающее население страны было охвачено этой мерой? 14 марта Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) подвело предварительные итоги .

Главный вывод: премию выписали абсолютному большинству наемных работников в стране. Проанализировав заработки тех, кто оплачивается в соответствии с тарифными соглашениями, статистики подсчитали: свыше трех четвертей из них, 77,9%, уже получили или еще получат до конца 2024 года уже запланированную компенсацию за инфляцию.

Второй вывод: средний размер премии составил 2761 евро. Таким образом, этот показатель очень близок к максимально возможному размеру, но не все работодатели захотели или смогли выплатить полную сумму. В своем сообщении Destatis указывает на большой разброс между отраслями немецкой экономики. Третий вывод: даже в рамках одной отрасли выплаты не были поголовными.

Немецкие учителя получили компенсацию за инфляцию в размере трех тысяч евро Фото: Florian Gaertner/IMAGO

В наилучшей ситуации оказались те, кого можно причислить к бюджетникам: сотрудники госсектора разных уровней, работники коммунальных служб, социальной сферы, учреждений культуры и здравоохранения, военнослужащие, учителя, воспитатели. Им выписали премии либо по максимуму - 3000 евро, либо почти столько, причем охвачены были свыше 90% персонала. Подчеркнем, что выплата компенсаций вошла и здесь, и в других сферах, в тарифные соглашения, но стала лишь дополнением к очередным повышениям зарплат.

Особенно высокий охват Destatis зафиксировало в обрабатывающей промышленности: 96%. Таким образом, компенсацию за инфляцию выделили практически каждому рабочему в индустриальном секторе, хотя средний размер премии оказался здесь несколько ниже максимума: 2780 евро. На сто евро выше премия в энергетическом секторе, но там охват несколько ниже - 89%.

В наихудшей ситуации - строители и аграрии

В то же время особенно низким охват оказался в гостиничном бизнесе (6,3%), в торговле и в области ремонта автомобилей (24,4%). Правда, тем, кого в этих сферах все-таки решили поощрить, выписали довольно высокие премии - в среднем соответственно 2805 евро и 2492 евро. Практически столько же, две с половиной тысячи, составили премии в банках, финансовых и страховых компаниях, но здесь их предоставили лишь каждому второму сотруднику.

Немецким строителям, несмотря на кризис в отрасли, выплатили по тысяче евро Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

В наихудшей ситуации по деньгам оказались строители, что неудивительно, ведь именно строительная отрасль переживает сейчас в Германии особенно тяжелый кризис. Так что в этой сфере работодатели смогли выделить в среднем лишь 1104 евро, но в то же время они постарались поддержать как можно более широкий круг своих сотрудников, так что 86% из них эту тысячу с небольшим евро все же получили. В конце списка оказались также сравнительно немногочисленные работники сельского, лесного и рыбного хозяйства: при охвате в 64% им выделили по 1689 евро.

Подытожим: в тех сферах, в которых в Германии особенно много занятых, и охват, и размеры компенсаций были весьма значительными, что в конечном счете и привело, напомним, к высоким средним показателям по стране: 77,9% и 2761 евро. Если учесть, что занятость в ФРГ составляет сейчас, по данным Destatis, 45,7 млн человек, это означает, что благодаря одной только этой антикризисной мере несколько десятков миллионов человек получили на руки в качестве компенсации за инфляцию чистыми от двух до трех тысяч евро.

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