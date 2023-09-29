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Инфляция

Публикации по теме

Инфляция - повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок.

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Новости

3 февраля 2024 г.

Глава Центробанка Турции подала в отставку

27 января 2024 г.

Власти Аргентины идут на уступки по ключевым реформам

26 января 2024 г.

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Контекст

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