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Инфляция
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Инфляция - повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок.
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Новости
03.02.2024
3 февраля 2024 г.
Глава Центробанка Турции подала в отставку
27.01.2024
27 января 2024 г.
Власти Аргентины идут на уступки по ключевым реформам
26.01.2024
26 января 2024 г.
В Германии ухудшился потребительский климат
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Контекст
Олаф Шольц: проблем в Германии все больше, а канцлер молчит
Олаф Шольц: проблем в Германии все больше, а канцлер молчит
Никогда еще рейтинг главы правительства ФРГ не был таким низким, как сейчас. DW - о причинах и последствиях.
Политика
31.01.2024
31 января 2024 г.
Доллара в Аргентине не будет?
Доллара в Аргентине не будет?
Новый президент отступил от своего предвыборного обещания заменить песо на доллар.
Экономика и бизнес
19.01.2024
19 января 2024 г.
03:05 мин.
Европейская экономика доказывает свою устойчивость
Европейская экономика доказывает свою устойчивость
Европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы. Но оправдано ли это? Репортаж DW.
Экономика и бизнес
05.01.2024
5 января 2024 г.
02:13 мин.
В ФРГ резко упала инфляция и начали расти реальные зарплаты
В ФРГ резко упала инфляция и начали расти реальные зарплаты
Бурный рост цен, особенно в супермаркетах, заканчивается. Эксперты настроены оптимистично, но будет декабрьский эффект.
Экономика и бизнес
29.11.2023
29 ноября 2023 г.
Жилье в Германии: дефицит съемных квартир кончится не скоро
Жилье в Германии: дефицит съемных квартир кончится не скоро
Кризис в жилищном строительстве ФРГ продолжает обостряться, при этом цены на недвижимость не растут, а падают.
Экономика и бизнес
23.11.2023
23 ноября 2023 г.
Спасет ли Милей с помощью доллара экономику Аргентины?
Спасет ли Милей с помощью доллара экономику Аргентины?
Президент Хавьер Милей намерен провести в Аргентине радикальные экономические реформы. Добьется ли он успеха?
Экономика и бизнес
22.11.2023
22 ноября 2023 г.
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IKEA в Германии: рекордная выручка и снижение цен
После ухода из России и Беларуси шведская компания увеличила доходы и долю на своем крупнейшем рынке - немецком.
Экономика и бизнес
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом
В Германии - рецессия, но она закончится, а инфляция снизится. Однако для подъема этого мало, считает "Совет мудрецов".
Экономика и бизнес
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Стабильности - на год. Как эксперты оценили экономику РБ
Может ли экономика страны избежать рецессии, инфляции, безработицы - результаты исследования у DW.
Экономика и бизнес
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?
Сдерживание цен - это действенная мера или популизм Лукашенко, за который платят белорусы? DW спросила экспертов.
Экономика и бизнес
18.10.2023
18 октября 2023 г.
В Казахстане растет число бедных. С чем это связано?
В Казахстане официально зафиксировано падение уровня жизни населения и выросло число бедных. В чем причина?
Политика
14.10.2023
14 октября 2023 г.
Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться
Рост цен в Германии и еврозоне замедляется, но резкое торможение вызвано статистическим эффектом. А горючее дорожает.
Экономика и бизнес
29.09.2023
29 сентября 2023 г.