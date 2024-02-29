Инфляция в ФРГ на самом низком уровне с июня 2021 года

В Германии цены на электроэнергию в феврале 2024 года были на 2,4% ниже уровня февраля 2023 года, констатируют в Федеральном статистическом ведомстве.

Уровень инфляции в Германии в феврале 2024 года предположительно составит 2,5%. Это самый низкий показатель с июня 2021 года, когда инфляция составляла 2,4%, следует из сообщения Федерального статистического ведомства , обнародованного в четверг, 29 февраля.

Отмечается, что рост потребительских цен в Германии в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года составит 0,4%. Между тем показатель инфляции без учета роста цен на продукты питания и энергию, так называемая базовая инфляция, предположительно составит 3,4%, говорится в пресс-релизе.

Падение цен на энергию в годовом сравнении

В январе 2024 года в Германии истек срок действия так называемого "ценового тормоза", который был введен правительством ФРГ для сдерживания роста цен на электроэнергию. В январе же была повышена стоимость выбросов углекислого газа, отражающаяся на ценах на ископаемые источники энергии - такие, как горючее для транспорта, топочный мазут и природный газ. Несмотря на это, цены на электроэнергию в феврале 2024 года были на 2,4% ниже уровня февраля 2023 года, констатируют в Федеральном статистическом ведомстве.

При этом рост цен на продукты питания, составивший 0,9% по сравнению с февралем 2023 года, в очередной раз существенно замедлился и впервые с ноября 2021 года оказался ниже общих темпов роста цен.

Ожидается, что окончательные показатели инфляции в Германии Федеральное статистическое ведомство обнародует 12 марта.

Надежды на дальнейшее понижение инфляции

Как пишет агентство Reuters, потребители в Германии могут надеяться на дальнейшее понижение уровня инфляции, а большинство предприятий, по данным немецкого института экономических исследований ifo, не намерены повышать цены на свою продукцию. "В ближайшие месяцы инфляция, вероятно, продолжит снижаться", - заявил в этой связи руководитель отдела исследования конъюнктуры в ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

Эксперты Deutsche Bank Research прогнозируют , что среднегодовая инфляция в Германии в 2024 году составит 2,2%. В 2023 году уровень роста потребительских цен в Германии составил 5,9% по сравнению с 2022 годом.

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