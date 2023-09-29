Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться

Рост цен в Германии и в еврозоне замедляется, но его резкое торможение вызвано статистическим эффектом. Из-за Саудовской Аравии и России сильно подорожало горючее на автозаправках.

В еврозоне снизилась инфляция, причем резко! Если в августе годовые темпы роста потребительских цен составляли еще 5,2%, то в этом месяце они, по предварительным оценкам, упали до 4,3%, сообщило 29 сентября европейское статистическое ведомство Eurostat. Это самый низкий показатель с октября 2021 года. А накануне Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) объявило об еще более сильном торможении в Германии: после 6,1% в августе инфляция составила в сентябре только 4,5%.

О каком эффекте высокой базы идет речь?

Все это выглядит как окончательный перелом, за которым вскоре последует долгожданный конец удорожания жизни. Но это не так: европейцам еще рано предвкушать победу над ростом цен, хотя он явно замедляется. Однако столь сильное снижение среднего показателя по еврозоне во многом связанно с резким замедлением инфляции в Германии, а оно, в свою очередь, в значительной мере вызвано статистическими эффектом высокой базы, на что Destatis сразу же и указало.

Проездной билет за 9 евро в месяц действовал с июня по август 2022 года Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Дело в том, что в сентябре 2022 года завершились сразу две антикризисные меры правительства ФРГ. Во-первых, закончились три летних месяца, в ходе которых действовала сниженная ставка налога на энергоносители. Во-вторых, истек трехмесячный срок действия льготного проездного билета, благодаря которому по всей стране можно было пользоваться автобусами, трамваями и пригородными поездами всего за 9 евро в месяц (9-Euro-Ticket). В результате год назад вновь заметно подорожали горючее на автозаправках и билеты на общественном транспорте, и по сравнению с этим новым уровнем цен общий показатель инфляции в нынешнем сентябре вырос уже не столь сильно, как еще в августе.

Однако зафиксированное теперь значительное замедление темпов роста цен связано все-таки не только со статистическим эффектом. Об этом говорит заметное снижение по сравнению с августом так называемой базовой инфляции: в еврозоне с 5,3% до 4,5%, в Германии с 5,5% до 4,6%. Под базовой инфляцией понимают показатель, не учитывающий продукты питания и энергоносители, поскольку цены на них нередко подвержены сильным колебаниям.

Продовольственная инфляция в еврозоне выше, чем в ФРГ

Европейских экспертов в этом году как раз сильно беспокоил значительный рост именно базовой инфляции, поскольку он свидетельствовал о том, что вслед за сильнейшим прошлогодним удорожанием энергоносителей, связанным прежде всего с российским вторжением в Украину, пошла широкая волна повышения цен на самые разные товары и услуги. Обуздать такую волну особенно трудно, но, как видим, она сейчас пошла на убыль.

Отдел сыров в супермаркете дискаунтера Lidl Фото: Martin Wagner/IMAGO

В этом году энергоносители перестали быть главным драйвером инфляции, их место заняли и пока продолжают удерживать продукты питания. Но и здесь наметилось замедление, хотя по-прежнему на очень высоком уровне. Если в августе в еврозоне годовые темпы удорожания продовольствия, алкоголя и табачных изделий составили 9,7%, то в сентябре они снизились до 8,8%. В Германии аналогичный показатель упал, соответственно, с 9,0% до 7,5%.

Таким образом, продовольственная инфляция в Германии несколько ниже, чем в среднем в 20 странах еврозоны, что в значительной мере объясняется особенно жесткой конкуренцией между мощными сетями немецких супермаркетов-дискаунтеров Aldi, Lidl, Penny и Netto.

Энергия в Германии продолжает дорожать

Если же взять энергоносители, то тут картина противоположная. В еврозоне энергия подешевела в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 4,7%, а в Германии она, наоборот, подорожала, пусть и всего на 1%. Это во многом связано с весьма непростым преодолением прежней высокой зависимости ФРГ от поставок из России.

На это указывает и другое сообщение Destatis от 29 сентября. Согласно ему, в 1-м полугодии 2023 года цены на газ для домохозяйств были на 52,5% выше, чем в 1-м полугодии 2022-го, а электроэнергия подорожала за тот же период на 26,2%. В результате немецкие домохозяйства платили в первой половине этого года за электричество в среднем 42,29 евроцента за 1 кВт⋅ч.

Розничные цены на электроэнегрию, в отличие от оптовых, в ФРГ еще не снизились Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

И это - с учетом субсидирования цен на газ и электроэнергию, предусмотренного многомиллиардной программой правительства ФРГ по поддержке населения, малого и среднего бизнеса. Она была принята в условиях энергетического кризиса, вызванного сначала резким сокращением, а затем полным прекращением поставок российского газа в Германию.

Destatis особо отмечает, что оптовые цены на газ и электроэнергию в ФРГ уже существенно снизились, однако немецкие домохозяйства обычно заключают с энергокомпаниями договоры с фиксированными на один или два года ценами, так что многим потребителям еще придется некоторое время платить по особо высоким тарифам, на которые они были вынуждены соглашаться прошлой зимой или нынешней весной.

Впрочем, с июня расходы немецких домохозяйств на отопление (например, на закупку на зиму печного топлива), на электроэнергию и горючее вновь растут, предупредил 29 сентября портал сравнения цен Check24. Двумя днями раньше Общегерманский автомобильный клуб ADAC опубликовал график, на котором видно, что автомобильное топливо, особенно дизельное, неуклонно дорожает с начала июля. Тогда один литр дизеля стоил в среднем 1,603 евро, на этой неделе цена составила 1,847 евро.

Рост цен на нефть чреват новым всплеском инфляции

Это - прямой результат роста мировых цен на нефть, вызванного сокращением нефтедобычи картелем ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией. Тем более, что обе страны к тому же объявили, что в одностороннем порядке дополнительно ограничат свои экспортные поставки.

Если мировые котировки нефти - и, соответственно, цены на автозаправках в Германии и в еврозоне - останутся на нынешнем уровне или, тем более, пойдут дальше в верх, то зафиксированное в сентябре статистиками существенное замедление темпов инфляции может остановиться, более того, всеобщий рост цен может вновь ускориться. Так что конец инфляции еще не так близок, как могло показаться при поверхностном знакомстве с сообщениями Eurostat и Destatis.

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