Вся Германия - за 9 евро в месяц: главное о новом проездном билете

Такого в истории общественного транспорта в Германии еще не было. Немецкое правительство пошло на беспрецедентные меры, выделив 2,5 миллиарда евро на проездные. Такая мера были принята, чтобы смягчить резкое подорожание топливаи рост цен на продукты питания, которые наблюдаются в стране после начала войны России против Украины. Политики надеются, что проездной за 9 евро станет ложкой меда в бочке дегтя и что многие автолюбители в итоге начнут активнее пользоваться общественным транспортом.

Что нужно знать о проездном за 9 евро

С 1 июня передвигаться по Германии можно, купив проездной всего за 9 евро. Для наглядности приведем данные из исследования общегерманского автомобильного клуба (ADAC), которое регулярно анализирует тарифные системы в крупнейших немецких городах. Стоимость единого месячного проездного (нем. Monatskarte) в последнем таком исследовании приведена за 2021 год. Самый дешевый абонемент предлагают пассажирам в баварской столице Мюнхене - 57 евро. Самый дорогой - в Гамбурге: 112,80 евро.

И вот теперь все лето по всей Германии на проездные ÖPNV будет действовать один тариф: 9 евро за месяц, 27 евро за три месяца. Однако колесить по стране с этим билетом можно будет не на всех поездах и автобусах, а только, относящихся к сети ÖPNV. Это сокращенное немецкое название общественного транспорта для поездок на малые расстояния (от нем. Öffentlicher Personennahverkehr) - городского, пригородного, местного. Речь идет об автобусах, трамваях, метро, электричках, речных переправах, водных трамвайчиках и даже канатных дорогах.

Приобрести проездной может любой желающий, в том числе и туристы. Для детей проездной тоже доступен по специальному тарифу в 9 евро, действующему до 31 августа 2022 года. Дети до шестилетнего возраста во всех городах перевозятся бесплатно, а в Дрездене и Лейпциге - до начала обучения в школе. Студенты в Германии покупают свои особые семестровые проездные - Semesterticket, но и они, как и все остальные, могут воспользоваться теперь льготным тарифом. На практике это будет выглядеть так: все расходы на проездной, превышающие 9 евро, будут возмещены. Такой политики ÖPNV будет придерживаться в отношении всех сотрудников немецких предприятий, обладающих проездным на месяц Jobticket.

По проездному за девять евро можно передвигаться во всех направлениях и совершать любое количество пересадок. Скоростные поезда и поезда дальнего следования в ÖPNV не входят, поэтому для проезда на ICE, IC, EC, Thalys, FlixTrain использовать такой проездной нельзя. Приобрести билет можно на сайте Deutsche Bahn (DB), с помощью специальных веб-приложений, в автоматах продажи билетов, а также в центрах продажи билетов DB.

Проездной предназначен для поездок внутри Германии, но есть ряд исключений в регионах на границе с соседними странами. Например, с таким проездным можно доехать на региональном поезде в Баварии (BRB) до Зальцбурга и Куфштайна в Австрии. На региональных поездах в Ахене за те же 9 евро в месяц можно будет ездить по определенным направлениям в Нидерланды и Бельгию. Это сделано для тех, кто работает в данных регионах и совершает ежедневные поездки до места работы и обратно.

Какие сомнения вызывает эта мера

Это акция входит в пакет мер, принятых немецким правительством для облегчения того финансового бремени, которое легло на плечи жителей Германии после начала войны в Украине. И спрос на это предложение уже большой, утверждает Петер Корнелиус (Peter Cornelius) из объединения пассажиров общественного транспорта Pro Bahn в Германии.

В разговоре с DW он отметил: "По всей стране продано уже семь миллионов проездных. Если добавить к этому еще прежних обладателей проездных, которые получили соответствующую скидку на свои абонементы, то мы получим 30 миллионов клиентов, которые воспользовались актуальным предложением. Будут ли они все им пользоваться, это уже другой вопрос". А как это предложение отразится на ситуации в поездах, которые и так переполнены? Тоже вопрос.

Петер Корнелиус опасается, что проездной по демпинговым ценам будет использоваться в основном людьми, которым это предложение было адресовано не в первую очередь. "У меня складывается впечатление, что проездной по цене за 9 евро будет в первую очередь использоваться в туристических целях - до 80 процентов. Однако в принципе эта мера была принята по аналогии со скидками на бензин для автомобилистов - только для людей, которые вынуждены регулярно ездить на большие расстояния на поезде". В Германии их называют Pendler, что можно перевести на русский как "маятники" или "челноки". До короны к ним можно было отнести 60 процентов трудящихся. И как раз для них это в итоге может обернуться негативным опытом. "Если люди будут добираться до работы, как сельди в бочке, то, конечно, они явно будут не очень довольны. И в итоге в сентябре, после окончания акции, все снова пересядут в автомобили", - говорит представитель объединения пассажиров общественного транспорта Pro Bahn в Германии.

Политики сморят на ситуацию оптимистично. Михаэль Тойрер (Michael Theurer) из Свободной демократической партии (СвДП), считает, что эта акция - "настоящая сенсация". Впрочем, далеко не все делают ставки на то, что данная мера подтолкнет жителей Германии пересесть на общественный транспорт в долгосрочной перспективе. Президент Федерального отраслевого объединения транспортных компаний VDV Инго Вортман (Ingo Wortmann) немецким СМИ заявил: "Я считаю этот билет положительным моментом, но особо больших ожиданий я с ним не связываю". Кроме того, многие опасаются роста цен на транспорт после того, как акция закончится.

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