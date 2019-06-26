 В Гамбурге открыли первый гараж для велосипедов (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Гамбурге открыли первый гараж для велосипедов (фото)

На этих фотографиях - не Амстердам, где велосипедистам - везде дорога и почет, а Гамбург.

BdT | Deutschland | Erstes Fahrradparkhaus in Hamburg

Гамбург • В одном из самых больших городов Германии построили первый здешний общественный гараж для велосипедов - аккурат к началу лета. Он вполне мог бы открыться где-нибудь в Амстердаме, но эта новая велосипедная парковка находится в Гамбурге - около станции метро Келлингхузенштрассе (Kellinghusenstraße) в районе Эппендорф. Как сообщает информационное агентство dpa, велогараж рассчитан на 600 мест, из них 145 можно резервировать через интернет. Еще 400 мест расположено рядом, под открытым небом.

Гараж для велосипедов в Гамбурге. Фотографии

Гамбург

Светло, просторно и под охраной с помощью камер видеонаблюдения

Гамбург

В качестве фотомодели на презентации гаража для прессы выступил городской сенатор по транспорту и новым концепциям мобильности Аньес Тьяркс (Anjes Tjarks) из партии "зеленых"

Гамбург

В гараже есть возможность самостоятельно накачать колесо или что-то быстро отремонтировать

Гамбург

Первые велосипеды уже заняли свободные места

Власти Гамбурга в последние годы последовательно работают над созданием удобной инфраструктуры для использования велосипедов в качестве альтернативного средства передвижения по городу. Помимо прокладки новых велосипедных дорожек и ремонта старых, здесь уже инвестировали в общей сложности три миллиона евро в дальнейшее развитие и воплощение концепции Bike+Ride, то есть возможности комбинировать поездки на велосипедах с использованием общественного транспорта - например, проехать пару километров от дома до станции или остановки на велосипеде, а затем добраться до цента города или в какой-то другой район на метро, трамвае или пригородной электричке.

Поддержка на федеральном уровне

Отметим также, что на федеральном уровне в Германии в 2021 - 2023 годах в развитие велосипедной инфраструктуры, включая прокладку новых региональных велотрасс, планируют инвестировать около 1,46 миллиарда евро. Министерство транспорта ФРГ готово выделить в общей сложности 660 миллионов евро напрямую городам и коммунам для осуществления местных проектов - взять на себя до 80 процентов их стоимости. Такая возможность финансирования развития и модернизации велосипедной инфраструктуры из федеральных средств для городов и коммун в Германии предоставляется впервые.

Смотрите также: 

  • Лес в Нижней Саксонии

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год он проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку по итогам 2020 года. Новый в ней - только Рейнский маршрут вместо Рурского. Поменялся лидер и некоторые маршруты своими местами.

  • Нойбург-ам-Инн

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    Велотуризм и пандемия

    По данным ADFC, в прошлом году 88 процентов всех многодневных велосипедных путешествий жителей Германии пришлось на внутренние маршруты, что на 7 процентов выше показателя 2019 года. Около половины респондентов решили отказаться от таких поездок за границу из-за пандемии. Согласно прогнозу клуба, в 2021 году эта тенденция пока сохранится.

  • Дрезден

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    3. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    4. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Пассау

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    5. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Кохем

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    7. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Мерсбург

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    8. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 км. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    10. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: Шпайер, Вормс, Карлсруэ, Кобленц, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ксантен.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Берлинские полицейские пересаживаются на велосипеды

В немецкой столице станет больше полицейских патрулей на велосипедах. Начиная с этой весны, они будут работать во всех районах Берлина.  

Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) измерил ширину велосипедных дорожек в десяти немецких городах. Почти каждая третья из них оказалась слишком узкой.  

Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку

Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление.  

Самые удобные города для велосипедистов в Германии

Во время пандемии коронавирусной инфекции на немецких улицах стало намного больше велосипедистов. Где в Германии для них созданы самые лучшие условия?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

За что в Берлине ругают электросамокаты  

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены  

Также по теме

BdT Nahverkehr am Morgen in Frankfurt

Сколько стоит общественный транспорт в Германии 26.06.2019

Этот вопрос поставили перед собой эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) и проанализировали тарифные системы в крупнейших немецких городах.

BdT Coronavirus - Hamburg

Ударим статистикой по коронавирусу: 406, 15 или 2,5? (фото) 24.03.2020

В Германии приняты меры, направленные на то, чтобы максимально ограничить количество социальных контактов в ходе борьбы с коронавирусом.

Реклама