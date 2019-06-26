В Гамбурге открыли первый гараж для велосипедов (фото)

Гамбург • В одном из самых больших городов Германии построили первый здешний общественный гараж для велосипедов - аккурат к началу лета. Он вполне мог бы открыться где-нибудь в Амстердаме, но эта новая велосипедная парковка находится в Гамбурге - около станции метро Келлингхузенштрассе (Kellinghusenstraße) в районе Эппендорф. Как сообщает информационное агентство dpa, велогараж рассчитан на 600 мест, из них 145 можно резервировать через интернет. Еще 400 мест расположено рядом, под открытым небом.

Гараж для велосипедов в Гамбурге. Фотографии

Светло, просторно и под охраной с помощью камер видеонаблюдения

В качестве фотомодели на презентации гаража для прессы выступил городской сенатор по транспорту и новым концепциям мобильности Аньес Тьяркс (Anjes Tjarks) из партии "зеленых"

В гараже есть возможность самостоятельно накачать колесо или что-то быстро отремонтировать

Первые велосипеды уже заняли свободные места

Власти Гамбурга в последние годы последовательно работают над созданием удобной инфраструктуры для использования велосипедов в качестве альтернативного средства передвижения по городу. Помимо прокладки новых велосипедных дорожек и ремонта старых, здесь уже инвестировали в общей сложности три миллиона евро в дальнейшее развитие и воплощение концепции Bike+Ride, то есть возможности комбинировать поездки на велосипедах с использованием общественного транспорта - например, проехать пару километров от дома до станции или остановки на велосипеде, а затем добраться до цента города или в какой-то другой район на метро, трамвае или пригородной электричке.

Поддержка на федеральном уровне

Отметим также, что на федеральном уровне в Германии в 2021 - 2023 годах в развитие велосипедной инфраструктуры, включая прокладку новых региональных велотрасс, планируют инвестировать около 1,46 миллиарда евро. Министерство транспорта ФРГ готово выделить в общей сложности 660 миллионов евро напрямую городам и коммунам для осуществления местных проектов - взять на себя до 80 процентов их стоимости. Такая возможность финансирования развития и модернизации велосипедной инфраструктуры из федеральных средств для городов и коммун в Германии предоставляется впервые.

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