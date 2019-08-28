Берлинские полицейские пересаживаются на велосипеды (фото)

Берлин • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в конце марта в Берлине, где около Олимпийского стадиона прошла торжественная церемония приветствия новых сотрудников полицейских велосипедных патрулей, приступивших к службе в январе.

Велосипед - средство передвижения полиции

Первые полицейские на велосипедах появились в Берлине семь лет назад. Результатами тогдашнего пилотного проекта в городе остались довольны. До сих пор около трех десятков таких полицейских работали в центре столицы.

Сейчас ряды служащих велосипедных патрулей пополнили еще более пятидесяти полицейских, прошедших специальную подготовку. Теперь они будут нести службу круглогодично во всех районах города. До 2023 года число таких полицейских на велосипедах в Берлине будет почти удвоено - до 160 человек.

Полицейские на велосипедах в Берлине. Фотографии

Торжественная церемония прошла около Олимпийского стадиона

Берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель (Andreas Geisel)

Уже скоро полицейские перейдут на летнюю форму одежды, но пока еще немного прохладно

Не хватает только проблесковых маячков

Особенные задачи велосипедных патрулей

Полиция использует велосипеды не ради экологии или экономии, а потому что велосипедист велосипедиста и видит издалека, и понимает лучше, да и ездить они могут там, где на патрульных машинах проехать нельзя или очень сложно. Плюс выглядят эффектно, более демократично, привлекают к себе внимание - тем самым выполняют своего рода репрезентативные функции и вносят вклад в создании атмосферы безопасности в городе.

Особое внимание такие патрули уделяют поведению велосипедистов на дорогах - в частности, следят за соблюдением запрета на езду по тротуарам. Кроме того, они контролируют водителей авто - например, на предмет того, пропускают те велосипедистов, делая правый поворот, или нет. Именно нарушение этих правил на перекрестках и невнимательность во время маневров очень часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Отметим также, что число велосипедистов в Германии постоянно увеличивалось еще до пандемии, а в последний год эти средства передвижения стали еще более популярными - в качестве альтернативы общественному транспорту, для занятий спортом и туристических поездок.

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