Почему осенью в ФРГ замедлится инфляция и подешевеет энергия

Инфляция немного замедлилась, оптовые цены заметно снизились, импорт резко подешевел, розничные цены на электричество почти вернулись на докризисный уровень, на газ снизят налоговое бремя. Целый ряд фактов и статистических данных свидетельствует о том, что нынешней осенью жизнь в Германии будет дорожать уже не так сильно, как год назад, и частично даже подешевеет. Иными словами: худшее явно позади.

Падение цен на импортные энергоносители

Так, шаг за шагом замедляется рост потребительских цен. Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило 30 августа, что, по предварительным оценкам, темпы инфляции снизились в Германии в последний месяц лета до 6,1% годовых. Это по-прежнему чрезвычайно много (Европейский центральный банк считает оптимальным для нормального развития экономики показатель чуть ниже 2% годовых), но уже существенно меньше рекордного за семь десятилетий уровня в 10,4%, зафиксированного в октябре 2022 года. И меньше, чем было в июле (6,2%) и в июне (6,4%).

В тот же день, 30 августа, Destatis сообщило о сильнейшем за 36 лет снижении оптовых цен на импортные товары: они упали в июле по сравнению с июлем 2022 в среднем на 13,2%. Это связано, прежде всего, с резким удешевлением энергоносителей, от импорта которых Германия сильно зависит.

Терминал по приему норвежского трубопроводного газа в немецком городе Эмдене на берегу Северного моря Фото: Gassco

Тут, естественно, ключевую роль сыграл эффект высокой базы: летом прошлого года цены на энергоносители, особенно на газ, на фоне войны в Украине и резкого сокращения поставок из России взлетели до невообразимых высот. Теперь они опустились. "Наибольшее влияние на снижение цен на энергию в годовом исчислении оказал природный газ. В июле 2023 года цены на него были на 58,7% ниже, чем в июле 2022, - говорится в сообщении Destatis. - Цены на электроэнергию снизились на 75,4%, на каменный уголь на 63,7%, на нефть на 33% и на нефтепродукты на 31,4%".

Отметим: такое снижение произошло несмотря на то, что Россия ровно год назад, 31 августа 2022 года, полностью прекратила поставлять в Германию газ, а Германия, в свою очередь, в соответствии с санкциями ЕС прекратила покупать уголь (с августа 2022), нефть (с декабря 2022) и нефтепродукты (с февраля 2023) у России. И напомним: до полномасштабной агрессии против Украины РФ была для ФРГ крупнейшим поставщиком этих энергоносителей.

Для кого электричество вновь стоит как до кризиса

Destatis указывает, что электроэнергия и каменный уголь подешевели в июле не только в годовом исчислении, по сравнению с июлем 2022, но и по сравнению с предшествующим месяцем, июнем 2023 года. Импортируемое электричество стоило на 17,8% меньше, а привозной каменный уголь, который используется главным образом как топливо на электростанциях, на 10,4% меньше.

Такое удешевление импортируемой энергии уже сказалось и на розничных ценах. "Цены на электричество составили в среднем 30 центов за киловатт-час и тем самым почти достигли докризисного уровня. Столь низкими они не были с ноября 2021 года", - сообщил 25 августа в своей еженедельной сводке крупнейший в Германии портал сравнения цен и тарифов Check24, сделав при этом, однако, существенную оговорку: "Для новых клиентов".

Жители Германии могут получать электричество от самых разных энергокомпаний Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Иными словами, цену в 30 центов за кВт⋅ч может зафиксировать сейчас в договоре на год или два то домашнее хозяйство, которое, воспользовавшись конкуренцией на немецком рынке, поменяет энергокомпанию, благо это в Германии весьма просто - достаточно заполнить онлайн соответствующие документы, ничего технически менять не требуется.

Check24 подчеркивает, что в данный момент возможности для экономии денег при смене поставщика электроэнергии велики как никогда, и приводит на своем сайте такой пример: среднестатистическая семья, потребляющая в год 5000 кВт⋅ч, может сократить расходы на электричество, перейдя от дорогой местной энергокомпании к особо выгодной, в среднем на 845 евро в год - с 2364 евро в год до 1519 евро. Надо только вовремя озаботиться таким переходом.

И чем большее число жителей Германии будет периодически совершать такой переход (а оно неуклонно растет), тем сильнее будут действовать рыночные механизмы, заставляющие конкурирующие энергокомпании снижать тарифы, чтобы завоевать новых клиентов или хотя бы удержать имеющихся.

Экономия для владельцев газовых котлов и электромобилей

А вот домохозяйствам, согревающим жилье и воду природным газом, для снижения расходов даже ничего предпринимать не придется. К официальному началу отопительного сезона 1 октября в Германии отменят два вида наценок (налогов) на газ, сообщает другой портал сравнения цен Verivox. В результате, по его подсчетам, цена газа для среднестатистической семьи, проживающей в индивидуальном доме и расходующей в год 20 000 кВт⋅ч, снизится на 5% и составит вместо 12,5 центов за кВт⋅ч 11,85 кВт⋅ч. Это позволить сократить годовые расходы на газ на 130 евро - с 2500 евро до 2370 евро.

В некоторых регионах Германии зарядка электромобилей вскоре подешевеет Фото: Jochen Tack/picture alliance

Клиентам компании TankE, управляющей в ряде западногерманских регионов общедоступными зарядными терминалами для электромобилей и плагин-гибридов, тоже не придется ничего предпринимать. 28 августа они получили электронное письмо, в котором говорится: "Ситуация на рынке электроэнергии в последние недели вновь стала более спокойной. Поэтому мы рады сообщить, что мы имеем возможность со следующего квартала значительно снизить тарифы на наших собственных зарядных терминалах".

Весной этого года, 1 апреля, TankE весьма резко повысила тариф зарядки электромобиля переменным током с 45 центов до 60 центов за киловатт-час, но теперь, 1 октября, снизит его до 49 центов. Такое снижение весьма символично в условиях нынешней инфляции: цены спускаются с чрезмерных высот и вновь приближаются к исходным уровням, но все же остаются более высокими. Кстати, тариф быстрой зарядки постоянным током составит со следующего квартала у TankE 59 центов за кВт⋅ч.

Все это довольно дорого, однако для обладателей электромобилей и плагин-гибридов цены сейчас хотя бы снижаются, тогда как бензин и дизель стараниями картеля ОПЕК+ и особенно Саудовской Аравии, упорно сокращающих добычу, с июля упорно дорожают. Что, естественно, мешает снижению инфляции.

Какие продукты питания еще больше подорожают

Тем не менее шансы на замедление ее темпов нынешней осенью весьма высоки. Это предвещает не только уже упомянутое здесь резкое снижении оптовых цен на импортные товары, причем далеко не только на энергоносители. К примеру, за год значительно подешевели ввозимые удобрения (-53,6%), алюминий (-27%), чугун, сталь и ферросплавы (-20,3%), натуральный каучук (-27,9%), кофейные зерна (-24,1%) и зерновые (-19,6%).

Destatis зафиксировало также по итогам июля первое за почти три года снижение оптовых цен немецких производителей, причем на весьма внушительные 6%. С некоторым временным лагом это с большой долей вероятности скажется и на всевозможных розничных ценах. Так, на 39,2% подешевела в годовом исчислении арматура и на 28,9% древесина, что будет способствовать удешевлению строительных работ и, соответственно, сдерживанию цен на жилье в новостройках.

В то же время статистические данные как по оптовым ценам, так и по ценам на импорт показывают, что все еще имеются товарные группы, которые продолжают дорожать, причем весьма заметно. В той же сфере стройматериалов немецкие производители за год повысили цены, к примеру, на известь и гипс (+40,5%) и на цемент (+27,4%).

Из-за сильного роста оптовых цен на сахар неминуемо подорожают всевозможные сладости Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

Однако на ценниках в немецких супермаркетах в ближайшие недели в наибольшей степени скажется рост оптовых цен на разнообразные продукты питания. На фоне удешевления сливочного масла (-30,4%) и растительных масел (-38,8%) Destatis отметило удорожание за год цен на сахар (+87,5%), на обработанный картофель (+32,2%), на свинину (+32%), на продукцию из овощей и фруктов (+18,5%).

Поэтому продовольственная инфляция пока остается в Германии серьезной проблемой, и Destatis особо указывает на это в своем сообщении от 30 августа. Если общий показатель годовой инфляции составил 6,1%, то продукты питания подорожали на 9%. Но это все же меньше, чем было в июле (11,0%) и в июне (13,7%). Так что и здесь дело тоже идет к снижению.

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