Bild требует остановить поток "кровавых удобрений Путина"

"Зерновая сделка" обогатила в России олигархов Андрея Мельниченко и Дмитрия Мазепина, а в Германии может разорить химические заводы. Газета призывает закрыть лазейки в санкциях ЕС.

"Это звучит абсурдно, но немецкие фермеры обогащают кровавых российских олигархов и тем самым финансируют войну кремлевского палача Владимира Путина против Украины. Причем невольно!". Так начинается статья под заголовком "Кровавые путинские удобрения залили немецкие поля" в крупнейшей в Германии ежедневной газете Bild. Подзаголовок публикации гласит: "Лазейка в санкциях помогает кремлевским олигархам".

"Закачался" крупнейший в ФРГ производитель мочевины и аммиака

Статья написана в типичной для бульварного издания стилистике, но поднимает серьезную экономическую и политическую тему: в этом году значительная часть используемых в Германии удобрений поступает из России. Это не нарушает санкций ЕС, но ставит под угрозу немецких (и других европейских) производителей.

Министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/picture alliance

"Вся промышленность по производству удобрений в Германии работает с большими убытками", - утверждает в интервью Bild министр экономики и сельского хозяйства восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце (Sven Schulze). По его словам, произошел, по сути дела, перенос производства с немецких фабрик, использовавших ранее российский газ, в саму Россию, где это способствует пополнению военного бюджета.

Химический гигант BASF уже остановил на своем головном заводе в Людвигсхафене одну из двух установок по производству аммиака. Но земельного министра особенно беспокоит, что в Саксонии-Анхальт, в городе Виттенберге, "закачался" крупнейший в ФРГ производитель мочевины и аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Этот завод, отмечает Bild, выпускает удобрения с 1915 года, пережил Вторую мировую войну, советскую экспроприацию, времена ГДР и объединение Германии.

SKW Stickstoffwerke Piesteritz - крупнейший в ФРГ производитель мочевины и аммиака Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Предприятие, принадлежащее теперь чешскому концерну Agrofert, с 2005 года вложило в развитие производства 1,5 млрд евро, а теперь намерено инвестировать еще 400 млн евро в уход от использования природного газа. Но в настоящий момент оно переживает серьезные трудности, которые руководство завода объясняет "узаконенным на политическом уровне дешевым импортом из России в Германию".

Этот импорт вырос в ЕС за год в пять раз, пишет Bild со ссылкой на производителей удобрений. Газета цитирует письмо бургомистра Виттенберга в министерство экономики ФРГ, в котором он, в свою очередь, отмечает, что до войны в Украине из России "не поступило ни одной тонны мочевины", а в текущем сезоне использования удобрений (Düngejahr 2022/2023) ее поставки уже достигли 60 тысяч тонн.

"Олигархи Путина продолжают наживаться на войне"

"Если Германия не хочет финансировать агрессию России и поэтому отказывается от российского газа, то возникает вопрос, почему в последние месяцы смог вырасти импорт российского газа в Германию в виде мочевины и аммиака?", - возмущается Свен Шульце. Россия, подчеркивает он, может по собственному усмотрению снижать цены на газ для своих производителей удобрений и тем самым фактически предоставлять им субсидии. Ведь расходы на газ составляют порядка 80% издержек при выпуске аммиака.

Дмитрий Мазепин на приеме у Путина. Ново-Огарево, ноябрь 2022 Фото: Mikhail Metzel/ZUMA Wire/IMAGO

"Шульце требует: канцлер Шольц (Olaf Scholz) должен положить конец этому безумию с кровавыми путинскими удобрениями", - пишет Bild. То, что газета называет безумием, является следствием "зерновой сделки". "Поскольку зерно и удобрения жизненно важны для бедных стран Африки, в ответ на разрешение вывозить зерно из Украины были сняты санкции с российских удобрений и частично разморожены миллиарды калийных и аммиачных друзей Путина", - поясняет Bild.

Более того, "хотя Россия летом вышла из зерновой сделкис Украиной, наживающимся на войне олигархам Путина по-прежнему разрешено поставлять свои кровавые удобрения в Германию и другие страны ЕС!", - восклицает немецкая бульварная газета и называет два конкретных имени.

Владелец компании "Еврохим" Андрей Мельниченко - сейчас самый богатый россиянин Фото: Mikhail Tereschenko/TASS/picture alliance

"Дмитрий Мазепин, отец скандального пилота Форумлы-1 Никиты Мазепина, зарабатывает свои миллиарды на бизнесе с удобрениями. А еще - самый богатый в данный момент, согласно Forbes, россиянин Андрей Мельниченко с состоянием в 25,2 млрд долларов. Это состояние он по сравнению с прошлым годом удвоил! И на чем он делает деньги? На удобрениях!", - пишет в заключение Bild. Для справки: Дмитрий Мазепин - основатель и ключевой собственник концерна "Уралхим", одного из крупнейших в РФ производителей удобрений.

"Действительно, импорт удобрений - главным образом из России, но не только - сильно вырос с осени 2021 года и особенно после российского нападения на Украину", - подтвердил DW исполнительный директор ассоциации немецких производителей удобрений и пестицидов Industrieverband Agrar (IVA) Мартин Май (Martin May).

"Германии необходимо сохранить базовую химию"

Ссылаясь на данные, предоставленные этому предпринимательскому объединению Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis), он указал на "драматический рост импорта из России". Так, с июля 2022 по апрель 2023 года импорт азотных удобрений увеличился по сравнению с аналогичным предшествующим периодом на 306%. "ЕС должен срочно задуматься над тем, как предотвратить ситуацию, когда ставится на колени собственное производство удобрений и одновременно пополняется военный бюджет Путина", - подчеркнул Мартин Май в письменном ответе редакции.

В свою очередь, головное объединение химической промышленности ФРГ Verband der Chemischen Industrie (VCI) сообщило DW: производство аммиака сократилось в Германии в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%, но "в последнее время стабилизировались на низком уровне". Таким образом, выпуск аммиака в определенных объемах все же продолжается, полной остановки предприятий не произошло. К тому же цены производителей (отпускные цены) после прошлогоднего взлета значительно снизились, хотя все еще на 30% выше, чем во 2-м квартале 2021 года.

Выпуск аммиака - одно из многих производств на головном заводе химического гиганта BASF в Людвигсхафене Фото: Detlef W. Schmalow/BASF SE

На вопрос DW, стоит ли во что бы то ни стало, в том числе, путем субсидий на электроэнергию, сохранять в Германии газоемкое производство аммиака и не целесообразнее было бы импортировать его из стран с более низкими ценами на природный газ, Жозефина Альтрихтер (Josefin Altrichter) из пресс-службы VCI напомнила, что аммиак, будучи базовым химикатом, требуется для производства самой разной химической продукции - от удобрений и растворителей до медицинских препаратов.

"Поэтому необходимо избежать полной и односторонней зависимости от импорта, создав в Германии стратегический производственный потенциал. Следует осознать, что в национальных интересах Германии - сохранить существенную часть базовой химии ради обеспечения устойчивости страны", - подчеркнула представительница VCI. Из предоставленных ею статистических данных, правда, следует, что крупнейшими поставщиками аммиака в ФРГ являются ее партнеры по ЕС и/или союзники по НАТО: Бельгия, Франция, Польша, Чехия, США, Австрия.

На момент публикации статьи министерство экономики ФРГ не ответило на вопросы DW, касающиеся импорта российских удобрений в ЕС и состояния дел в химической отрасли Германии.

Смотрите также: