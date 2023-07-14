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Что означает выход России из "зерновой сделки"

Роман Гончаренко
2 ч. назад

Россия объявила о фактическом прекращении "зерновой сделки", срок которой истекает 17 июля. Москва обвиняет Украину и Запад в невыполнении части договоренностей. Что принесла сделка и что будет означать ее прекращение?

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Уборка зерновых на юге Украины
Уборка зерновых на юге Украины Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

"Зерновая сделка" между Россией, Украиной и Турцией не просуществовала и полного года. В понедельник, 17 июля, за несколько часов до официального истечения договоренностей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о ее прекращении."Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня... К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - пояснил Песков.

Россия ранее не раз заявляла о нежелании продлевать сделку, обвиняя Украину и страны Запада в невыполнении договоренностей. По словам Пескова, Москва незамедлительно вернется к "зерновой сделке", как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

О том, что принесла сделка, и какие последствия может иметь ее окончание, - в материале DW. 

Что нужно знать о "зерновой сделке"

Необходимость в сделке возникла из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, оккупации РФ украинских портов в Азовском море и блокировке портов в Черном море. Это лишило Украину, одного из мировых лидеров по производству аграрной продукции, возможностей экспорта морским путем, и привело к резкому повышению мировых цен на продовольствие, от чего больше других пострадали бедные страны.

Судно с украинским зерном в Стамбуле, август 2022
Судно с украинским зерном в Стамбуле, август 2022Фото: Ali Atmaca/AA/picture alliance

Хотя соглашения заключались в одном месте, речь идет о разных документах с разными участниками и сроками действия. Россия выходит из Черноморской зерновой инициативы, о которой договорились 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее участники - Россия, Украина и Турция при содействии генсека ООН. Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. 

Эта договоренность предусматривает "экспорт зерна, связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, включая аммиак", из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. Для этого был создан Совместный координационный центр в Стамбуле, который занимается регистрацией и досмотром судов и грузов. Срок действия сделки - 120 дней с возможностью продления, но в последнее время РФ продлевал ее только на 60 дней.  

Второй документ - меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции - подписали там же, в Стамбуле, в тот же день Россия и Секретариат ООН. Срок - три года. Из этого меморандума Россия, судя по всему, выходить не собирается. В тексте, помимо прочего, сказано, что Секретариат ООН будет "продолжать усилия по содействию обеспечения транспарентных и беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства (в том числе аммиак), поступающих из Российской Федерации, на мировые рынки". Уточняется, что речь идет о "содействии устранению препятствий, которые могут возникнуть в сферах финансов, страхования и логистики".

В чем Россия обвиняет Украину и Запад

Россия требует выполнения пяти условий, одно из них - запуск экспортного аммиакопровода Тольятти-Одесса. Он был остановлен в начале российского вторжения в Украину. В июне сообщалось о взрыве на этом аммиакопроводе в Харьковской области, РФ обвинила Украину в диверсии. Остальные российские претензии касаются введенных из-за войны западных санкций и в первую очередь - ее меморандума с ООН.

По данным российского МИДа, речь о переподключении "Россельхозбанка" к международной системе платежей SWIFT, возобновлении поставок запчастей и техники, транспортной логистике и страховании, а также о разблокировании "замороженных" активов российских компаний.

Что дала "зерновая сделка" и куда идет зерно

"Зерновая сделка" позволила Украине возобновить экспорт аграрной продукции морским путем. По данным ООН, за время действия сделки Украина экспортировала 32,8 миллионов тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу. Это больше половины общего объема сельхозэкспорта за прошлый сезон (58 миллионов тонн). Основным покупателем был Китай, на его долю приходится почти треть. Чуть меньше половины (44 процента) экспортировалось в страны с "высоким уровнем доходов", большинство из них в Европе, а лидировали Испания, Италия и Нидерланды.

Подписание "зерновой сделки" в Стамбуле, 22 июля 2022
Подписание "зерновой сделки" в Стамбуле, 22 июля 2022Фото: Khalil Hamra/AP/dpa/picture alliance

Страны с "высоким средним уровнем доходов", к которым ООН относит КНР, экспортировали меньше, но примерно столько же, на втором месте - Турция. На долю пяти самых бедных стран - Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен - пришлось 2,5 процента. Эту цифру часто повторяет президент РФ Владимир Путин. По его словам, в случае выхода из "зерновой сделки" Россия готова поставлять им зерно бесплатно. 

Россия тоже выиграла от "зерновой сделки" и меморандума с ООН, получив исключения из западных санкций для своего аграрного сектора, хотя и не во всем.

Какие последствия прекращения "зерновой сделки" 

Россия уже приостанавливала один раз на несколько дней зерновую сделку поздней осенью 2022 года, обвинив Украину в использовании транспортного коридора для запуска морских дронов по аннексированному Крыму. Сделка возобновилась после того, как Москва якобы получила от Киева заверения, что это не повторится.

В свою очередь Украина обвиняет Россию в намеренном затягивании процедуры оформления грузов в центре в Стамбуле, что уже привело к резкому сокращению потока. Украинские обозреватели считают, что Россия сейчас может позволить себе выход из сделки, в том числе и потому, что заканчивает строительство своего аммиакопровода в порт Тамань и развивает новые маршруты экспорта своего зерна, в том числе через Иран. 

Украина тоже развивает альтернативные маршруты - по Дунаю и по суше, но они не могут полностью компенсировать морской путь. Это связано с ограниченными транспортными возможностями в Евросоюзе, в частности, железной дороги. Украинские источники оценивают годовую пропускную способность ЕС в 12 миллионов тонн в год, а Украина готова отгружать до семи миллионов тонн в месяц.

В этом сезоне экспортный потенциал Украины оценивают в более чем 40 миллионов тонн, некоторые оценки еще более оптимистичные. И это без учета остатков прошлого урожая, которые Украина пока не могла вывезти. Одна из причин - ограничения, которые ввели на экспорт из Украины пять стран Евросоюза, среди которых Венгрия и Польша. Фермеры в этих странах протестовали из-за падения цен на их продукцию на фоне более дешевого зерна из Украины. Окончание "зерновой сделки" будет ощутимым ударом по украинской экономике и может привести к росту мировых цен, от чего снова пострадают и более бедные страны.      

Смотрите также: 

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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