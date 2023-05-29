Blick: Швейцария хочет отозвать ВНЖ у олигарха Мельниченко

Цюрих хочет лишить основателя "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко вида на жительство. Олигарх живет в Швейцарии, несмотря на санкции ЕС.

Правительство Швейцарии планирует отозвать вид на жительство у российского олигарха, основателя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и компании "Еврохим" Андрея Мельниченко, сообщило в воскресенье, 28 мая, швейцарское издание Blick .

По данным СМИ, соответствующее дело уже рассматривается федеральным административным судом страны. Причиной претензий властей страны к российскому олигарху названо то, что он якобы длительное время находится за пределами Швейцарии. Это не соответствует условиям для продления его ВНЖ, указывает издание.

При этом против ограничительных мер в отношении Мельниченко выступает кантон Граубюнден, в котором с 2009 года проживает российский олигарх. Компания "Еврохим", занимающая одно из лидирующих мест на общемировом рынке поставщиков удобрений и ранее принадлежавшая Мельниченко, также базируется в Швейцарии, отмечает Blick.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Мельниченко вывел компанию из-под санкций с помощью жены

Власти Швейцарии в прошлом подверглись критике за снятие санкций с "Еврохима". Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Мельниченко попал в санкционные списки Евросоюза, однако за день до внесения бизнесмен переоформил принадлежащие ему компании на жену Александру.

Это позволило швейцарскому Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) одобрить снятие штрафных мер с компании. Из-за этого решения ведомство оказалось под огнем жесткой критики со стороны ведущих политических сил страны.

Позднее Мельниченко, как и его супруга, оспорили санкции в Общем суде Европейского Союза. В частности, олигарх требовал снять арест с его яхты Sailing Yacht A, находившейся под стражей в Италии. Судно длиной в 150 метров и водоизмещением около 13 тыс. тонн считается крупнейшей парусной яхтой в мире. Она была построена в Германии на кильской верфи компании Nobiskrug и оценивается примерно в 500 млн евро.

Мельниченко называл введенные против него ограничительные меры "абсурдными и безосновательными" и заявлял, что не приближен к президенту России Владимиру Путину, ни разу не общался с ним наедине и не живет в РФ. При этом он присутствовал на встрече Путина с представителями российского бизнеса, прошедшей 24 февраля 2022 года - в первый день войны России против Украины.

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