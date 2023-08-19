Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Германия спорит о льготных - за счет налогоплательщиков - тарифах на электричество для энергоемких отраслей промышленности. В правительстве, бизнесе и среди ученых мнения разошлись.

Германия вот уже почти год живет без газа из России: 31 августа 2022 "Газпром" окончательно остановил и без того уже сильно сокращенные поставки в ФРГ. Страна после этого не замерзла, и немецкая промышленность не встала, но уровень цен на электроэнергию значительно вырос, хотя он сейчас уже существенно ниже рекордов годичной давности.

Проблема, порожденная долгой зависимостью от России

Дорогое электричество - очень серьезная проблема для экономики ФРГ, ведь в Германии обрабатывающая промышленность играет куда более важную роль в формировании ВВП, чем во многих других странах Евросоюза. К тому же многолетние масштабные поставки относительно дешевого российского газа обеспечивали работу целого ряда особенно энергоемких производств. При нынешнем, новом уровне цен они оказались под угрозой.

Что делать? Как избежать закрытия налаженных производств и предотвратить деиндустриализацию Германии, на опасность которой особенно активно указывают сейчас представители политической оппозиции и лоббисты наиболее энергоемких отраслей? Перед ФРГ, по сути дела, стоит задача преодолеть одно из очевидных последствий того, что она слишком долго полагалась в основном на энергоносители из России, пренебрегая связанными с этим не только политическими, но и экономическими рисками.

Головной завод химического гиганта BASF в Людвигсхафене. Резервуары для природного газа. Он используется здесь как сырье и как топливо для трех заводских электростанций Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

Одна из наиболее активно обсуждаемых сейчас идей: ввести на определенный срок для части промышленнных предприятий особо низкую цену на электроэнергию (Industriestrompreis) в 6 центов за киловатт-час и субсидировать этот тариф из госказны, иными словами - на деньги налогоплательщиков, точнее говоря: на деньги, взятые в долг, возвращать который придется из налоговых поступлений. Для сравнения: для немецких домашних хозяйств розничная цена составляла в середине августа при заключении нового контракта с энергокомпанией примерно 29 центов за кВтч.

Мнения по поводу субсидированных оптовых тарифов резко разошлись - и в научной среде, и в деловых кругах, и в правительстве ФРГ: выдвинувший идею вице-канцлер от "зеленых", естественно, за, канцлер - против, однако социал-демократы еще надеются переубедить своего однопартийца. Но его в данном вопросе решительно поддерживает третий партнер по правящей коалиции - либералы.

Почему Олаф Шольц (пока) против Industriestrompreis

"Это было бы экономически неправильным, несолидным с фискальной точки зрения и привело бы к неправильным стимулам", - так канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая 16 августа перед предпринимателями в Дюссельдорфе, объяснил свое отрицательное отношение к льготным энерготарифам для индустриального сектора. Они, по его словам, приведут лишь к "мимолетному эффекту, да еще на заемные средства". Субсидии не смогут обеспечить удешевление электроэнергии на длительную перспективу, для этого нужны структурные реформы, а именно: ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

Глава Института мировой экономики (IfW) в Киле профессор Мориц Шуларик Фото: ECONtribute/Uni Bonn/dpa/picture alliance

Тем самым Олаф Шольц принял точку зрения тех ученых, которые, как глава Института мировой экономики (IfW) в Киле профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick), убеждены, что Германия "должна смело взяться сейчас за перспективные отрасли завтрашнего дня вместо того, чтобы при помощи миллиардов боязливо консервировать энергоемкую индустрию вчерашнего дня".

Иными словами, лучше субсидировать, к примеру, новые заводы по производству микрочипов (что правительство и делает), чем пытаться удерживать в стране, скажем, производство аммиака, который в рамках международного разделения труда можно импортировать из стран со значительно более дешевой энергией. Тем более, что Германия и так собирается резко расширить импорт аммиака, поскольку это химическое соединение азота и водорода очень хорошо подходит как "средство доставки" на большие расстояния "зеленого" водорода.

"Энергоемкие не означает устаревшие"

С такой точкой зрения категорически не согласен другой профессор, директор Института немецкой экономики (IW) в Кельне Михаэль Хютер (Michael Hüther): "Дороговизна энергии касается не только старых индустриальных отраслей, производящих химическую продукцию, стекло или сталь. Изготовление микрочипов тоже энергоемкое. Отказавшись от атомной энергетики, мы лишили экономику выгодного источника энергии".

Директор Института немецкой экономики (IW) в Кельне профессор Михаэль Хютер Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Профессор Хютер - решительный сторонник льготных индустриальных тарифов на электроэнергию до тех пор, пока возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не обеспечат стабильные поставки электричества в достаточном количестве по приемлемым ценам: "Иначе мы потеряем особенно инновационные предприятия: энергоемкие не означает устаревшие". К особенно инновационным и наукоемким отраслям глава IW относит и химическую промышленность, подчеркивая при этом ее особую роль в обеспечении материалами и компонентами многих других обрабатывающих отраслей.

Именно химическая промышленность с ее флагманом BASF, наряду с металлургами, наиболее настойчиво требует сейчас введения льготного тарифа. В то же время как раз этот концерн несет значительную часть ответственности за то, что российский газ занял в предыдущие годы столь доминирующее положение на немецком рынке с долей в 55%. Через свою дочернюю нефтегазовую фирму Wintershall (позднее Wintershall Dea) BASF участвовал во всех трубопроводных проектах "Газпрома" в направлении ЕС и к тому же в 2015 году передал российской компании крупные газохранилища в Германии, которые зимой 2021/2022 годов оказались фактически пустыми, что подхлестнуло рост цен на газ.

Цена вопроса: от 25 до 30 млрд евро

Частичная ответственность BASF за сложившуюся ситуацию иногда упоминается в дискуссии о введении льготных цен для индустрии, но не играет в ней существенной роли. Куда больше внимания привлекают другие аспекты: как долго государству следовало бы субсидировать такие цены и сколько это будет стоить.

Михаэль Хютер подчеркивает, что субсидии не должны стать вечными и отпадут после того, как биржевые цены на электроэнергию снизятся до определенного уровня. Но пока промышленности нужен мост, с помощью которого она перейдет в новую энергетическую реальность. Слово "мост" употребляют и другие участники дискуссии, поэтому уже даже возник термин Brückenstrompreis ("энергоцена-мост"), который используется как синоним Industriestrompreis.

Лидеры правящей в ФРГ коалиции (слева направо) Кристиан Линднер, Олаф Шольц и Роберт Хабек Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), представивший в начале мая концепцию введения Industriestrompreis, первоначально исходил из того, что субсидирование закончится самое позднее в 2030 году и что при нынешних ценах на электроэнергию оно будет стоить в общей сложности от 25 до 30 млрд евро. На фоне массированной критики своего предложения видный политик "зеленых" сократил предполагаемый срок, заявив в июле, что льготный тариф "потребуется нам в ближайшие три-пять лет".

Против подобных субсидий выступает либеральная СвДП, лидер которой Кристиан Линднер (Christian Lindner) занимает пост министра финансов. Он, в частности, называет льготный тариф для большого бизнеса "несправедливым". Видные представители этой партии указывают, что помощь ограниченному кругу крупных предприятий в конечном счете придется оплачивать своими налогами среднему и малому бизнесу.

Бизнес и профсоюзы усиливают давление на канцлера

Компромиссный вариант предложил Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm), президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) - головной организации большого бизнеса ФРГ. По его мнению, "было бы разумнее первым делом снизить в Германии налог на электроэнергию до минимума в ЕС", поскольку тогда электричество "подешевеет для всех, в том числе для ремесленных предприятий и домашних хозяйств, которые сейчас обеспокоены тем, что налоги пойдут на финансирование каких-то больших шишек".

Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм Фото: Britta Pedersen/dpa/picture-alliance

К тому же можно было бы снизить, опять-таки для всех, плату за пользование энергосетями. И уже после этого, считает Зигфрид Руссвурм, можно было бы определить строго ограниченное число предприятий, которым предоставят субсидии на электроэнергию.

Последнее слово в этой дискуссии еще явно не сказано. 18 августа за скорейшее введение льготного тарифа для индустрии выступил широкий альянс предпринимательских объединений и профсоюзов, представляющих химическую и сталелитейную промышленность, а также производителей стройматериалов.

В этих отраслях трудятся более 1,1 млн человек. Население Германии: 84,4 млн человек. Поскольку профсоюзы являются очень важной электоральной базой социал-демократов, давление на Олафа Шольца внутри его партии теперь непременно усилится. Тем более, что в тот же день в пользу льготного тарифа высказалась и группа из 10 близких к социал-демократам известных ученых-экономистов.

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