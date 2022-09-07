Для Германии началась жизнь после "Газпрома". Как это будет?

Прекращение поставок по "Северному потоку" в ФРГ восприняли как конец полувековой эпохи импорта российского газа. DW - о тех экстренных мерах, которые призваны его заменить.

Власти Германии решили не отключать в конце года две атомные электростанции, договорились с Францией обменивать электроэнергию на газ и предупредили население, что нынешней зимой ограничения на поставки голубого топлива вопреки действующим правилам могут коснуться и домашних хозяйств. Так в ФРГ в понедельник, 6 августа, отреагировали на то, что в минувшие выходные Россия не возобновила поставки по трубопроводу "Северный поток".

По сути дела Германия как крупнейший в прошлом зарубежный покупатель российского газа 5 сентября 2022 года подвела черту под полувековой эпохой.

Руководство страны осознало, что началась жизнь после "Газпрома".

В Берлине больше не рассчитывают на "Северный поток"

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что возобновление работы "Северного потока" "не входит в число тех сценариев, из которых я исхожу". Практически то же самое он говорил неделю назад, когда "Газпром" отключил трубопровод на Балтике для якобы трехдневного ремонта. Так что для Берлина не стала неожиданностью остановка (под надуманным предлогом неисправных турбин) главного и фактически единственного действующего маршрута снабжения Германии российским газом.

Начало общенациональной кампании по экономии энергии Роберт Хабек провозгласил еще 10 июня Фото: Tobias Schwarz/AFP

Можно даже предположить, что тот же Роберт Хабек в глубине души рад такому развитию событий. Ведь как министр экономики ФРГ этот популярный политик партии "зеленых" не мог позволить себе выступать за введение Евросоюзом газового эмбарго против напавшей на Украину России - слишком велика были бы протесты со стороны отраслей промышленности и крупных немецких компаний, до сих пор делавших ставку на российские энергоносители (и те самым все больше затягивавших ФРГ в зависимость от РФ).

Но вот Россия сама объявила себе частичное газовое эмбарго, прекратив снабжение Германии, которая раньше покупала свыше четверти всех экспортных поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье. Тем самым Кремль лишил себя возможности и дальше шантажировать немцев угрозой отключить газ (он уже отключен), создал очень серьезную экономическую и социально-политическую проблему для правительства ФРГ, но одновременно и развязал ему руки.

Теперь Берлин имеет все основания принимать самые разные антикризисные меры, даже крайне непопулярные в различных слоях немецкого общества. Эти меры описали и просчитали несколько групп ученых, которые еще с весны утверждали: Германия вполне может - при выполнении определенных условий - уже нынешней зимой полностью обойтись без российского газа.

Германия возвращает из резерва угольные электростанции

Одно из таких условий - широкомасштабное возобновление производства электроэнергии на выведенных в резерв или даже уже отключенных из экологических соображений электростанций, работающих на каменном и, возможно, на еще более вредном для климата буром угле. Правовые предпосылки для этого Берлин создал еще 14 июля.

29 августа временно возобновила работу одна из самых мощных угольных электростанций ФРГ Heyden 4 Фото: Jochen Tack/IMAGO

Однако практическое претворение в жизнь этой временной меры, завершить которую пока намечается к концу апреля 2023 года вслед за окончанием отопительного сезона, из организационных и логистических проблем затянулось. Немецкие ТЭС, например, обязаны перед подключением к сети иметь 30-дневный запас угля. Так что в августе вновь приступили к работе только первые две мощные электростанции на каменном угле.

Но в ближайшие недели их число будет возрастать, так что предстоящую зиму электроэнергетика Германии встретит со значительными дополнительными генерирующими мощностями на угольных ТЭС. Это должно до минимума снизить использование газовых электростанций. Хотя к концу августа доля газа в выработке электричества и так уже упала с приблизительно 15% в прошедшие годы до 9,8%.

"Зеленые" нарушают табу: АЭС временно продолжат работу

В качестве другого условия преодоления зависимости от российского газа часть ученых называла продление срока действия атомных электростанций. В Германии осталось три действующих энергоблока АЭС, которые, согласно принятому в ФРГ в 2011 году решению отказаться от ядерной энергетики, планировалось окончательно вывести из эксплуатации к 31 декабря 2022 года. Однако в последние недели нарастала дискуссия о том, допустимо ли в условиях острого энергетического кризиса отказываться от каких-либо имеющихся работоспособных генерирующих мощностей.

Считалось, что входящая в ФРГ в правящую коалицию партия "зеленых", десятилетиями боровшаяся против ядерной энергетики, из идейных соображений ни за что не согласится хоть как-то пересматривать законодательно закрепленное решение о полном прекращении использования "мирного атома".

Отключение АЭС Isar 2 в Баварии планнируется отложить как минимум на четыре месяца Фото: Peter Kneffel/picture alliance

Однако 5 сентября не кто иной, как видный представитель этой партии Роберт Хабек, опираясь на результаты проведенного по его поручению стресс-теста в электроэнергетике, выступил с предложением оставить в резерве до апреля 2023 года два из трех энергоблоков, причем именно те, которые находятся на промышленном юге ФРГ. Сейчас разгорается дискуссия об этом предложении, некоторые критикуют его как непоследовательное и половинчатое, задаваясь вопросами: почему два, а не три, почему только в резерве, а не в круглосуточной эксплуатации, почему только до апреля, а не дольше?

Однако вполне возможно, что предложение Хабека задумано всего лишь как пробный шар - чтобы проверить реакцию общественности и части собственной партии. В любом случае министр экономики уже нарушил прямо-таки сакраментальное для многих немцев табу, предложив скорректировать нечто, еще недавно казавшееся абсолютно незыблемым. Поэтому теперь можно твердо исходить из того, что в той или иной форме действующие немецкие АЭС нынешней зимой останутся в строю.

ВИЭ могут дать Германии половину всего электричества

Итак, обеспечивать Германию электроэнергией по меньшей мере в ближайшие семь с лишним месяцев будут дополнительные угольные электростанции и продолжающие свою работу АЭС, а также, напомним и подчеркнем это, возобновляемые источники энергии (ВИЭ). На долю ветра и солнца, а также биомассы и гидроэнергии в последние годы при благоприятных погодных условиях уже не раз приходилась половина производства электроэнергии в Германии. Согласно опубликованным 7 сентября данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), в первом полугодии 2022 года доля ВИЭ в общенациональном производстве электроэнергии составила 48,5%.

Ветропарк в Эмдене на берегу Северного моря во время шторма работает на полную мощность Фото: Rolf Poetsch/picture alliance

Так что если в предстоящие месяцы на территории ФРГ будут дуть сильные ветра, особенно с Атлантики, что в осенне-зимний период вполне вероятно, то это тоже очень поможет заменить и сэкономить газ в электроэнергетике. А заодно получить те излишки электричества, которые понадобятся для экспорта во Францию. Ведь она испытывает в этом году серьезные проблемы с электроэнергией, поскольку из 56 французских АЭС больше половины пришлось отключить из-за различных технических неисправностей. Помимо трещин и коррозии, проблемой стала также необычайная этим летом жара и последовавшая за ней засуха, приведшие к обмелению и повышению температуры воды в реках, из которых обычно берут воду для охлаждения реакторов.

Собственно, именно о взаимной энергетической поддержке и шла речь 5 сентября во время видеосовещания канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эмманюэля Макрона. Оба лидера приняли политические решения: за свое электричество Германия будет получать газ из французских газохранилищ и с СПГ-терминалов. И уже 6 сентября из Парижа пришло сообщение, что начинается расконсервация долго не работавшего газопровода между двумя странами.

Домашним хозяйствам и предприятиям придется экономить

Газ понадобится немцам, в частности, для обогрева жилья. Правда, широко распространенное представление о том, будто вся Германия отапливается именно газом, далеко от реальности: на самом деле он требуется примерно половине домашних хозяйств. Другая половина использует нефтепродукты (мазут, дизель), различные электрические системы (прежде всего - тепловые насосы), деревянные пеллеты.

Согласно действующим в Германии правилам, в случае дефицита газа его поставки сокращают или прекращают промышленным предприятиям, но домашние хозяйства, больницы, полиция, пожарные от отключений защищены. Однако в новой энергетической ситуации Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) 5 сентября, в свою очередь, тоже нарушило табу и заявило, что не дает никаких гарантий так называемым защищенным получателям и при необходимости сможет предписывать и им сократить потребление.

Впрочем, пока глава агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller) вновь и вновь настоятельно призывает жителей Германии в предстоящую зиму бережно расходовать любую энергию и особенно экономить газ, используемый для отопления жилья и обогрева воды. При этом очень сильным стимулом последовать его призывам являются резко выросшие цены на электроэнергию и особенно на голубое топливо.

Крайне высокие цены заставляют индустриальные предприятия тоже усиленно экономить газ. Вопреки широко распространенному мнению, он нужен немецкой промышленности, даже химической, не столько как сырье, сколько главным образом как топливо для заводских электростанций и для получения пара, необходимого при многочисленных производственных процессах.

Поэтому в выгодной ситуации оказались те предприятия, у которых есть технические возможности заменить газ нефтепродуктами или углем. Другим приходится сокращать производство и частично даже отказываться от выпуска определенной продукции. Во всяком случае, уже в июле, сообщило BNetzA, немецкая индустрия на 21% сократила потребление газа по сравнению со средним показателем 2018-2021 годов.

Кто вместо России будет поставлять газ в ФРГ

Тем не менее очень многие предприятия и домашние хозяйства без газа обойтись не смогут. Но этого от них и не требуется. До российской агрессии против Украины Германия примерно на 50% зависела от газа из России, но вторую половину она получала все-таки из других стран. И эти поставки сейчас исправно продолжаются - и будут продолжаться.

Речь, прежде всего, о морских месторождениях Норвегии, которая увеличила до максимально возможных объемов поставки газа в Германию и в ЕС по пяти подводным трубопроводам. К тому же газ поступает с морских и континентальных месторождений в Нидерландах, и этот сосед ФРГ, вполне возможно, тоже нарастит добычу.

Одновременно идет импорт со всего мира сжиженного газа, который пока надо будет регазифицировать на СПГ-терминалах в Нидерландах, Бельгии и Франции. Но уже зимой у Германии появится собственная инфраструктура в виде одного, двух или даже трех регазификационных судов. А к концу следующего года число немецких СПГ-терминалов должно вырасти до шести.

Добавим к этому чрезвычайно обширные немецкие подземные газохранилища, которые заполнены уже почти на 87%, причем остановка "Северного потока" не остановила процесс их форсированной закачки. Чисто статистически мощностей ПХГ Германии достаточно для того, чтобы в течение примерно двух зимних месяцев с обычными температурами полностью обеспечивать все потребности страны в газе. Однако уточним: это если по трубопроводам и с СПГ-терминалов все это время вообще не будет поступать ни одного кубометра. Но такого не случится, так что запасы в газохранилищах – это серьезная подстраховка на случаи повышенного спроса при особо низких температурах.

Если сложить все эти факторы - дополнительные генерирующие мощности в электроэнергетике, потоки норвежского, нидерландского и сжиженного газа, запасы в ПХГ и усиленные меры экономии энергии домашними хозяйствами и индустрией, - то у Германии, по расчетам экспертов, вполне есть шанс обойтись без российского газа и не понести при этом болезненные социально-экономические потери. Никто не говорит, что жизнь после "Газпрома" будет легкой, особенно в первую зиму. Речь только о том, что такая жизнь, если напрячь все силы, в принципе уже сейчас возможна.

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