Если РФ перекроет поставки газа: ФРГ и Нидерланды в поисках общего решения

Вообще-то Нидерланды давно сокращали добычу газа на месторождении под Гронингеном. По плану полностью прекратить ее планировали уже к 2023 году, в этом году собирались добыть лишь незначительные объемы - для поддержки инфраструктуры. Но военное вторжение России в Украину и его последствия заставили Нидерланды, а также соседнюю Германию задуматься об альтернативах.

Первая альтернатива: продолжить газодобычу в Гронингене

Месторождение в Слохтерене считалось самым крупным в Европе - 2800 миллиардов кубометров запасов газа. Добыча его тут началась еще в 1960-е годы, но постепенно привела к проблемам для местного населения: в регионе газодобычи участились опасные землетрясения, в результате которых пострадали десятки тысяч домов. Компенсаций приходилось добиваться с трудом и ждать годами, это настроило местных жителей резко против проекта. Вторая проблема - добываемый здесь газ является низкокалорийным, не с такой высокой теплоотдачей как тот, что добывают на других месторождениях.

Рядом с месторождением в Гронингене - природоохранные зоны

После протестов и возникшей общественной дискуссии несколько лет назад в ситуацию вмешались власти Нидерландов. В итоге было принято решение о постепенном сокращении добычи газа в Гронингене. Если десять лет назад ежегодный объем ее составлял свыше 50 миллиардов кубометров (что сопоставимо с поставками по "Северному потоку - 1" и могло бы покрыть, например, больше половины ежегодной потребности Германии), то в 2022 году запланировано менее пяти миллиардов, а в следующем - вообще только два (для поддержания инфраструктуры).

План властей в Гааге предполагает, что продолжение газодобычи на месторождение в Слохтерене завершится в 2023 году и останется только запасным вариантом - на случай отключения российского газа и наступления чрезвычайной ситуации в Евросоюзе. "Конечно, это дилемма. Мы больше не хотим брать газ из России, но мы хотим прекратить и нашу добычу в Гронингене", - заметил по этому поводу министр энергетики и защиты климата Роб Йеттен.

Эксперт: Добыча в Гронингене могла бы "впечатлить" рынок ЕС

Не все в стране согласны на то, чтобы решить дилемму таким образом: некоторые предлагают, наоборот, резко увеличить добычу газа, чтобы дать успокаивающий сигнал рынкам в Евросоюзе.

"Я считал бы такой шаг разумным. Это произвело бы впечатление на рынок, а Нидерланды бы заявили, что стараются по мере сил сократить зависимость от российского газа", - цитирует газета FAZ слова профессора энергетики из университета Эйндховена Давида Смелдерса. По его расчетам, уже с октября в течение года объемы добычи можно было бы поднять до 15 миллиардов кубометров в год, в 2023-м - до 20 миллиардов, а в среднесрочной перспективе - до 40. На большей глубине этого месторождения, по оценкам специалистов, все еще находятся до 450 миллиардов кубометров газа.

Но министр энергетики Нидерландов Йеттен относится к числу противников сохранения добычи газа именно в Гронингене и ищет другие альтернативы, чтобы реализовать поставленную цель - уже к концу 2022 года страна намерена стать полностью независимой от импорта российского газа. В данный момент он составляет шесть миллиардов кубометров в год.

Еще одна альтернатива: разработка месторождения на границе с ФРГ

Заменить российский газ голландцы намерены добычей собственного в Северном море рядом с немецким островом Боркум. "В идеальном мире мы бы не хотели вести газодобычу в Северном море, - признался в интервью немецкой газете Handelsblatt Роб Йеттен. - Но ситуация вынуждает".

Остров Боркум до сих пор рассматривался как подходящий регион для развития ветроэнергетики

Реализация этого проекта Нидерландов зависит от разрешения властей Германии. Гаага оказывает давление на правительство в Берлине, которое до сих пор не соглашалось дать отмашку, ссылаясь на риски для окружающей среды. Более того, запрет на разработку месторождений полезных ископаемых новое правительство ФРГ записало и в своем коалиционном договоре, который был подписан в декабре 2021 года.

Впрочем, на самом деле чисто юридически судьба проекта зависит не от Берлина, а от властей Нижней Саксонии, к которым за разрешением обратилась компания-разработчик One-Dyas. И похоже, земельные власти после начала войны в Украине тоже стали смотреть на проект по-другому.

Если защита окружающей среды будет должным образом обеспечена, то проект может быть реализован, отметил в начале апреля премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil). Запасы месторождения у острова Боркум - 60 миллиардов кубометров. Предполагается, что в случае успешной реализации проекта добычу можно было бы уже к следующему году довести до 5 миллиардов кубометров газа, из которых половина уходила бы Германии, а другая - Нидерландам.

Германия уже снижает зависимость от газа из РФ

Разумеется, один этот проект не может удовлетворить потребности германской экономики с ее ежегодным потреблением газа на уровне 90 миллиардов кубометров. Для Нидерландов "относительно просто отказаться от российского газа, но мы, конечно, видим, что ситуация в Германии и в некоторых других странах совершенно иная", констатирует министр энергетики и защиты климата Нидерландов Йеттен. Доля российского газа в этой стране - 15 процентов с тенденцией к снижению, а вот в Германии - больше половины.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Однако, по данным министерства экономики ФРГ, она постоянно сокращается благодаря усилиям последних недель и составляет на сегодняшний момент 35-40 процентов. В качестве мер по снижению зависимости власти рассматривают ускоренный переход на возобновляемые источники энергии, импорт через терминалы СПГ, эксплуатацию старых газовых месторождений в самой Германии, а также даже добычу сланцевого газа и различные меры экономии. В Минэкономики ФРГ работает специально созванный кризисный штаб экспертов, разрабатывающих планы снижения зависимости от газа из РФ.

Отдельные члены коалиционного правительства ФРГ уже призвали пересмотреть условия коалиционного договора относительно газодобычи в Северном море, которые "устарели", как заявил лидер партии либералов и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner). Но сопротивление внутри самой Германии, похоже, пока не преодолено: официально ни в Нижней Саксонии, ни в министерстве экономики ФРГ еще не принято решение о добычи газа в Боркуме. На вопросы DW, касающиеся взаимодействия с властями Нидерландов и роли соседней страны в газоснабжении Германии на случай прекращения поставок газа из России, в Минэкономики ФРГ не ответили.

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