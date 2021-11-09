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Конференция ООН по изменению климата

Очередная Конференция ООН по изменению климата проходит в октябре-ноябре 2021 года в Глазго.

26-я Конференция ООН по изменению климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. В центре внимания ее участников - реализация международного соглашения по климату, подписанного в 2015 году в Париже.

09.12.2019, Frankreich, Paris: Session de travail lors du Sommet au Format Normandie au Palais de l'Elysee Volodymyr Zelensky president ukrainien, Emmanuel Macron, president de la Republique Francaise, Vladimir Poutine, president russe et Angela Merkel, Chanceliere allemande en presence de Jean Yves Le Drian, ministre francais des Affaires Etrangeres POOL/HAMILTON/MAXPPP - meeting of the Normandy Four leaders at the Elysee Palace in Paris, France, on december 9, 2019 *** Local Caption *** Sommet a l'Elysee en presence du president de la Republique Francaise, de la Chanceliere allemande, du president ukrainien et du president russe ayant pour but de de trouver une sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Foto: Pool/Hamilton/Maxppp/MAXPPP/dpa |

Россия отказывается от встречи в "нормандском формате" 09.11.2021

Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
05/11/2021 Cop26 - Glasgow. Demonstrators during the Fridays for Future Scotland march through Glasgow during the Cop26 summit in Glasgow. Picture date: Friday November 5, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63537674

Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа? 09.11.2021

Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
Mai-Ndombe, DR Kongo, 03.10.2021+++Ein Stück gerodeter Regenwald in der Provinz Mai-Ndombe in der Demokratischen Republik Kongo Copyright: Jonas Gerding / DW

Уничтожение лесов на планете и его последствия 07.11.2021

Леса Амазонии и Приморья, тайга и тропические леса Борнео - биоразнообразие целого ряда уникальных экосистем планеты сегодня в опасности. Чем грозит миру вырубка лесов - в фотогалерее DW.
Climate activists attend a protest organized by the COP26 Coalition in London, Saturday, Nov. 6, 2021. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (Andrew Milligan/PA via AP)

В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата 07.11.2021

Участники массовых протестов, проходящих в Глазго на фоне Конференции ООН по изменению климата, считают, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.
Climate activists march through the streets of Glasgow, Scotland, Friday, Nov. 5, 2021 which is the host city of the COP26 U.N. Climate Summit. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali)

Молодые экоактивисты требуют действий от участников саммита ООН по климату 05.11.2021

В Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, проходят молодежные протесты. Экоактивисты недовольны бездействием властей в борьбе с изменением климата.
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Исследование: Сверхбогатые люди живут как экологические вандалы 05.11.2021

Экологи из Oxfam считают сверхбогатых людей экологическими вандалами, поскольку эта относительно небольшая группа виновна в гораздо большем количестве выбросов CO2, чем все остальное человечество.
Rauch und Rohre

COP26: климатический кризис на планете в 11 графиках 04.11.2021

Конференция ООН по изменению климата в Глазго вновь привлекла внимание к проблеме выбросов СО2 и связанного с ними глобального потепления. DW собрала самые важные факты о том, как изменилась планета.
6668433 08.10.2021 Wind turbines of the Adygea wind farm are seen in the area of the Kelemetov farm, in the Republic of Adygea, Russia. Vitaly Timkiv / Sputnik

Путь к декарбонизации. Как России достичь углеродной нейтральности 04.11.2021

Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021) 03.11.2021

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.

Что задумал "Газпром" на самом деле, или Фокус с транзитом. DW Новости (03.11.2021) 03.11.2021

Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?

Осторожно, подделка: в ЕС боятся россиян с фальшивыми ковид-паспортами. "DW Новости" (02.11.2021) 02.11.2021

В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату 01.11.2021

В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

Меркель: "Мы не там, где должны быть" в деле защиты климата 01.11.2021

Ангела Меркель призвала мировых лидеров на конференции ООН по климату к "всеобъемлющей трансформации" жизни и экономики. В связи с этим она выступила за установление глобальной цены на выбросы CO2.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган отказался ехать на конференцию ООН в Глазго 01.11.2021

Отказ от участия в конференции ООН по климату президент Турции объяснил тем, что Великобритания не выполнила требования Анкары по безопасности.
FILE - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he makes his keynote speech at the Conservative party conference in Manchester, England, Wednesday, Oct. 6, 2021. Britain agreed to a trade deal with New Zealand on Wednesday, Oct. 20, eliminating tariffs on a wide range of goods as the U.K. seeks to expand economic links around the world following its exit from the European Union. The deal was cemented in a conference call between Johnson and his New Zealand counterpart, Jacinda Ardern, after 16â€¯months of talks by negotiators. (AP Photo/Jon Super, File)

Страна-хозяйка COP26 предостерегла от провала Парижского соглашения по климату 31.10.2021

Премьер Великобритании призвал мировых лидеров к более активным действиям на саммите ООН по климату в Глазго. По его словам, текущих обязательств недостаточно для выполнения Парижского соглашения.
People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Саммит ООН по климату: последний шанс остановить глобальное потепление? 30.10.2021

Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры пытаются договориться на климатическом саммите ООН в Глазго.
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