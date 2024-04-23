"Грязная история человечества" может стать "книгой года"

В списке номинантов на Немецкую премию в области научно-популярной литературы - восемь книг об актуальном и вечном. В частности - о мусоре, покушении на Гитлера, философии Канта и ситуации в Израиле. Что стоит почитать?

Во Всемирный день книг 23 апреля Биржевой союз немецкой книготорговли опубликовал список из изданий, которые могут претендовать на звание лучшей научно-популярной книги 2024 года. Восемь номинантов на Немецкую премию в области научно-популярной литературы охватывают широкий спектр тем.

Книги об экологии и защите климата

Книга "Verkaufte Zukunft" (можно перевести как "Проданное будущее") Йенса Беккерта (Jens Beckert) анализирует ошибки в предотвращении климатических изменений. По мнению автора, меры, действительно необходимые для защиты климата, не принимаются, так как мы "продаем" наше будущее ради экономических показателей, результатов предстоящих выборов и сиюминутных потребительских удовольствий.

Еще одно издание, посвященное экологической проблематике - "Мусор. Грязная история человечества" ("Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit"). В ней Роман Кёстер (Roman Köster) рассказывает о том, как обращались с мусором в разные исторические эпохи, начиная с неандертальцев.

Немецкие книги об истории

"Царица. Глобальная карьера Нефертити" ("Die Königin. Nofretetes globale Karriere") историка Себастиана Конрада (Sebastian Conrad) переносит читателя в мир фараонов, вспоминает обстоятельства обнаружения бюста Нефертити и размышляет о роли древнеегипетской красавицы в творчестве Бейонсе и Рианны. В этом году в Германии к Нефертити приковано всеобщее внимание: ровно 100 лет назад ее бюст был впервые представлен в Берлине, где по сей день является одним из главных музейных экспонатов.

Нефертити - магнит для публики на Музейном острове в Берлине Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Книга Рут Хофман (Ruth Hoffmann) "Das deutsche Alibi. Mythos "Stauffenberg-Attentat" ("Немецкое алиби. Миф "Покушение Штауффенберга") обращается в 20-й век. В ее фокусе - неизвестные факты о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, главным участником которого был граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg). Автор считает, что заговором против "фюрера" нередко злоупотребляют в политических целях, и объясняет, почему. Один из примеров, которые приводит журналистка, - партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая прикрывает свою враждебность демократии предполагаемым духом сопротивления в традициях Штауффенберга.

В список лучшего немецкого научпопа включено и издание "Кант. Революция мышления" ("Kant. Die Revolution des Denkens"), посвященное Иммануилу Канту (Immanuel Kant), чье 300-летие сейчас широко отмечают в Германии. Автор книги Маркус Виллашек (Marcus Willaschek), профессор философии и один из ведущих исследователей Канта, объясняет в доступной форме многогранность революционного мышления этого великого философа.

Общественно-политическая литература из Германии

Две книги посвящены немецкому обществу и его ценностям. "Тысяча попыток" ("Tausend Aufbrüche") Кристины Морины (Christina Morina) анализирует развитие немецкой демократии с 1980-х годов и обращается к истории политической культуры на востоке и западе Германии. Фрауке Ростальски (Frauke Rostalski) в своей книге "Уязвимое общество" ("Die vulnerable Gesellschaft") пишет о новых вызовах для таких ценностей, как свобода.

Также в финал конкурса попала книга на актуальную внешнеполитическую тему. Моше Цимерман (Moshe Zimmermann) рассматривает ситуацию в Израиле и ищет ответ на вопрос, заданный в названии книги - "Мир невозможен? Израиль на распутье" ("Niemals Frieden? Israel am Scheideweg").

Лучшая научно-популярная книга: решение жюри

Немецкую премию в области научно-популярной литературы ежегодно вручает Биржевой союз немецкой книготорговли. Для участия в финальном конкурсе на звание лучшей книги 2024 года жюри рассмотрело около двух сотен публикаций из 115 издательств. Критериями отбора стали актуальность, тщательное изучение фактов, оригинальная идея и подача информации таким образом, чтобы она была понятна всем, "кого занимают насущные и вечные вопросы".

Победитель будет объявлен 11 июня в Гамбурге. Денежная премия за первое место будет составлять 25 тыс. евро. Остальные семеро лауреатов получат по 2500 евро. В прошлом году лучшей научно-популярной книгой в Германии стал "Один двор и 11 братьев и сестер" ("Ein Hof und elf Geschwister") Эвальда Фри (Ewald Frie) - о вымирании традиционных фермерских хозяйств в ФРГ.