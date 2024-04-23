"Грязная история человечества" может стать "книгой года"23 апреля 2024 г.
Во Всемирный день книг 23 апреля Биржевой союз немецкой книготорговли опубликовал список из изданий, которые могут претендовать на звание лучшей научно-популярной книги 2024 года. Восемь номинантов на Немецкую премию в области научно-популярной литературы охватывают широкий спектр тем.
Книги об экологии и защите климата
Книга "Verkaufte Zukunft" (можно перевести как "Проданное будущее") Йенса Беккерта (Jens Beckert) анализирует ошибки в предотвращении климатических изменений. По мнению автора, меры, действительно необходимые для защиты климата, не принимаются, так как мы "продаем" наше будущее ради экономических показателей, результатов предстоящих выборов и сиюминутных потребительских удовольствий.
Еще одно издание, посвященное экологической проблематике - "Мусор. Грязная история человечества" ("Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit"). В ней Роман Кёстер (Roman Köster) рассказывает о том, как обращались с мусором в разные исторические эпохи, начиная с неандертальцев.
Немецкие книги об истории
"Царица. Глобальная карьера Нефертити" ("Die Königin. Nofretetes globale Karriere") историка Себастиана Конрада (Sebastian Conrad) переносит читателя в мир фараонов, вспоминает обстоятельства обнаружения бюста Нефертити и размышляет о роли древнеегипетской красавицы в творчестве Бейонсе и Рианны. В этом году в Германии к Нефертити приковано всеобщее внимание: ровно 100 лет назад ее бюст был впервые представлен в Берлине, где по сей день является одним из главных музейных экспонатов.
Книга Рут Хофман (Ruth Hoffmann) "Das deutsche Alibi. Mythos "Stauffenberg-Attentat" ("Немецкое алиби. Миф "Покушение Штауффенберга") обращается в 20-й век. В ее фокусе - неизвестные факты о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, главным участником которого был граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg). Автор считает, что заговором против "фюрера" нередко злоупотребляют в политических целях, и объясняет, почему. Один из примеров, которые приводит журналистка, - партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая прикрывает свою враждебность демократии предполагаемым духом сопротивления в традициях Штауффенберга.
В список лучшего немецкого научпопа включено и издание "Кант. Революция мышления" ("Kant. Die Revolution des Denkens"), посвященное Иммануилу Канту (Immanuel Kant), чье 300-летие сейчас широко отмечают в Германии. Автор книги Маркус Виллашек (Marcus Willaschek), профессор философии и один из ведущих исследователей Канта, объясняет в доступной форме многогранность революционного мышления этого великого философа.
Общественно-политическая литература из Германии
Две книги посвящены немецкому обществу и его ценностям. "Тысяча попыток" ("Tausend Aufbrüche") Кристины Морины (Christina Morina) анализирует развитие немецкой демократии с 1980-х годов и обращается к истории политической культуры на востоке и западе Германии. Фрауке Ростальски (Frauke Rostalski) в своей книге "Уязвимое общество" ("Die vulnerable Gesellschaft") пишет о новых вызовах для таких ценностей, как свобода.
Также в финал конкурса попала книга на актуальную внешнеполитическую тему. Моше Цимерман (Moshe Zimmermann) рассматривает ситуацию в Израиле и ищет ответ на вопрос, заданный в названии книги - "Мир невозможен? Израиль на распутье" ("Niemals Frieden? Israel am Scheideweg").
Лучшая научно-популярная книга: решение жюри
Немецкую премию в области научно-популярной литературы ежегодно вручает Биржевой союз немецкой книготорговли. Для участия в финальном конкурсе на звание лучшей книги 2024 года жюри рассмотрело около двух сотен публикаций из 115 издательств. Критериями отбора стали актуальность, тщательное изучение фактов, оригинальная идея и подача информации таким образом, чтобы она была понятна всем, "кого занимают насущные и вечные вопросы".
Победитель будет объявлен 11 июня в Гамбурге. Денежная премия за первое место будет составлять 25 тыс. евро. Остальные семеро лауреатов получат по 2500 евро. В прошлом году лучшей научно-популярной книгой в Германии стал "Один двор и 11 братьев и сестер" ("Ein Hof und elf Geschwister") Эвальда Фри (Ewald Frie) - о вымирании традиционных фермерских хозяйств в ФРГ.