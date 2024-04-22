Президент ФРГ ругает Москву и ищет то, что объединит немцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал книгу под названием "Мы". В ней он критикует Кремль. Но не только. Опасения у немецкого политика вызывает и положение дел в Германии.

В понедельник, 22 апреля, в Германии в издательстве Suhrkamp выходит книга федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Для западного мира то, что действующий президент еще до истечения своих полномочий издает книгу, - явление довольно редкое. Но не для мира в целом. Особенно много примеров того, как президенты писали и пишут книги, - на постсоветском пространстве. "Записки президента" - книга Бориса Ельцина - была издана, когда он занимал президентское кресло. "Украина - не Россия" - книга второго президента Украины Леонида Кучмы - была написана и издана во время его правления. И таких примеров еще довольно много.

Но вернемся к книге немецкого президента. Ее текст был доступен с 18 апреля на официальной странице политика, а теперь - и в книжных магазинах. Сам Франк-Вальтер Штайнмайер называет две даты, которые стали поводом для написания этой книги. 23 мая 2024 года Основному закону (так в Германии называется конституция) исполняется 75 лет. А 9 ноября 2024 года страна будет отмечать 35-летие падения Стены (в ночь на 10 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, долгие годы разделявшая два германских государства). Достаточно поводов, чтобы подвести итоги и заглянуть в будущее.

Штайнмайер сильно переживает за Германию

Что на самом деле движет немецким президентом, взявшимся за перо? Если аккуратно подбирать слова, то это дискомфорт, который президент испытывает, размышляя о положении дел в стране. Можно даже сказать, что он встревожен.

Что же вызывает у него тревогу? Набирающий обороты правый популизм, упадок духа, который испытывают многие люди, сомнения в демократии, нерешенные вопросы миграционной политики, борьбы с изменением климата и так далее.

Книга президента ФРГ вышла 22 апреля 2024 года Фото: Suhrkamp Verlag

Книга под названием "Мы" ("Wir") описывает страну, переживающую большие перемены и испытывающую муки от неопределенности и утраты уверенности во многих сферах жизни. Штайнмайер пишет: "Тот, кто никогда не находит покоя, не чувствует себя принятым, а постоянно должен быть готов к непредвиденным обстоятельствам (как, например, к появлению вируса, который парализует всю жизнь общества, или к войне, которая грозит лишить газа для отопления зимой), теряет доверие к самому очевидному".

Разве президент Германии не должен наводить мосты?

Федеральный президент уже давно ездит по стране, заглядывая в общины, и старается вступить в диалог с местным населением. И все реже их мнения совпадают. Отсюда и попытка докопаться до того, что еще объединяет - отыскать то самое "мы".

Выход книги президента, конечно, не остался без внимания общественности. Более того, появление ее на рынке Германии вызвало два важных вопроса. Должен ли глава государства занимать такую ​​четкую позицию по социальным потрясениям и текущим политическим противоречиям, как он это делает в своей книге? Или он должен был бы и здесь пытаться наводить мосты, быть вне актуальной повестки, лавируя между всеми слоями населения?

Кроме того, критики задаются вопросом: способен ли президент, который говорит об ошибках и неверных решениях прошлого, о приятном и беспомощном чувстве благополучия, обеспеченного зависимостью от американской безопасности и дешевого российского газа, встряхнуть общество?

Ведь именно Штайнмайер в его бытность министром иностранных дел долгое время работал и над тем, чтобы страна пребывала в заблуждении относительно вопросов безопасности. Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел в периоды с 2005-й по 2009 годы и в 2013 - 2017 годы. То есть и тогда, когда Россия аннексировала Крым- вопреки международному праву.

Штайнмайер жестко критикует Москву и правых популистов

Что касается последнего аспекта, то тут президент, возможно, возразит, что большая часть немецких политиков, а не только он, до начала полномасштабной войны в Украине придерживалась мнения, что диалог с Москвой важен. В книге действующий президент Германии пишет: "Война радикализирует незаконный режим в Москве. Он втягивает частично фанатичное, частично парализованное российское общество в вину исторических масштабов". Но разве это нельзя было распознать намного раньше? Разве признаки проблемы были не видны как раз ему - министру иностранных дел?

Со многими высказываниями президента большинство людей в Германии наверняка согласится. Например, когда Штайнмайер пишет, что общество никогда не было однородным, в него всегда вливались люди из разных стран и культур. Сегодняшняя Германия включает в себя "...тех, кто родился в нашем политическом устройстве, как и тех, кто влился в него в результате эмиграции, тех, кто родился здесь, и тех, и кто стал немцем, выбрав новое гражданство".

Мысли, заключенные в эти строки, натолкнутся на категорический протест в рядах правых популистов. И к ним президент Германии тоже обращается в своей книге. По словам Штайнмейера, правые популисты готовы даже немцев лишить гражданства - лишь бы создать единообразие, в котором все вписываются в их картину мира. Однако, уверен президент, "большинство граждан выступают против таких антиконституционных фантазмов".

Критика новой культуры социальных сетей

Но дело в том, что это не просто несколько заблудших душ, которые больше не являются частью "мы". Люди, которые отвергают демократию и разделяют правоэкстремистские взгляды, ведут свою дискуссию, на собственных цифровых платформах.

Франк-Вальтер Штайнмайер видит в этом одну из главных проблем: "Границы того, что можно сказать, слишком далеко раздвинулись - до невообразимого. В политическом языке настало огрубение, которое триумфальными темпами принимает вид бесстрашия. Парадоксально, но в то же время многие находят подтверждение своей мысли о том, что больше нельзя выражать свое мнение и что за каждое откровенное слово окажешься под подозрением!"

Президент ставит своей целью мобилизовать против этой группы пассивное большинство. Эта - более многочисленная группа - должна сохранить свое доверие к политике, к демократии. В книге есть такой пассаж: "Важно осознавать, что в изменившейся ситуации в Германии виноваты не только несообразительные или злостные политики. Ни один немецкий политик не может приказать миру снова вращаться в нашу пользу".

Роль федерального президента в Германии

Когда читаешь книгу, иногда возникает ощущение, что в прошлом влиятельный и наделенной властью политик теперь с трудом переносит отсутствие возможности сыграть по-настоящему значимую роль в эти неспокойные времена. Однако эта сдержанная роль выполняющего чисто репрезентативные функции главы государства и есть его главная задача. Даже если мир вокруг президента сходит с ума.