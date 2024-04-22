Президент ФРГ ругает Москву и ищет то, что объединит немцев

Президент ФРГ ругает Москву и ищет то, что объединит немцев22 апреля 2024 г.
В понедельник, 22 апреля, в Германии в издательстве Suhrkamp выходит книга федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Для западного мира то, что действующий президент еще до истечения своих полномочий издает книгу, - явление довольно редкое. Но не для мира в целом. Особенно много примеров того, как президенты писали и пишут книги, - на постсоветском пространстве. "Записки президента" - книга Бориса Ельцина - была издана, когда он занимал президентское кресло. "Украина - не Россия" - книга второго президента Украины Леонида Кучмы - была написана и издана во время его правления. И таких примеров еще довольно много.
Но вернемся к книге немецкого президента. Ее текст был доступен с 18 апреля на официальной странице политика, а теперь - и в книжных магазинах. Сам Франк-Вальтер Штайнмайер называет две даты, которые стали поводом для написания этой книги. 23 мая 2024 года Основному закону (так в Германии называется конституция) исполняется 75 лет. А 9 ноября 2024 года страна будет отмечать 35-летие падения Стены (в ночь на 10 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, долгие годы разделявшая два германских государства). Достаточно поводов, чтобы подвести итоги и заглянуть в будущее.
Штайнмайер сильно переживает за Германию
Что на самом деле движет немецким президентом, взявшимся за перо? Если аккуратно подбирать слова, то это дискомфорт, который президент испытывает, размышляя о положении дел в стране. Можно даже сказать, что он встревожен.
Что же вызывает у него тревогу? Набирающий обороты правый популизм, упадок духа, который испытывают многие люди, сомнения в демократии, нерешенные вопросы миграционной политики, борьбы с изменением климата и так далее.
Книга под названием "Мы" ("Wir") описывает страну, переживающую большие перемены и испытывающую муки от неопределенности и утраты уверенности во многих сферах жизни. Штайнмайер пишет: "Тот, кто никогда не находит покоя, не чувствует себя принятым, а постоянно должен быть готов к непредвиденным обстоятельствам (как, например, к появлению вируса, который парализует всю жизнь общества, или к войне, которая грозит лишить газа для отопления зимой), теряет доверие к самому очевидному".
Разве президент Германии не должен наводить мосты?
Федеральный президент уже давно ездит по стране, заглядывая в общины, и старается вступить в диалог с местным населением. И все реже их мнения совпадают. Отсюда и попытка докопаться до того, что еще объединяет - отыскать то самое "мы".
Выход книги президента, конечно, не остался без внимания общественности. Более того, появление ее на рынке Германии вызвало два важных вопроса. Должен ли глава государства занимать такую четкую позицию по социальным потрясениям и текущим политическим противоречиям, как он это делает в своей книге? Или он должен был бы и здесь пытаться наводить мосты, быть вне актуальной повестки, лавируя между всеми слоями населения?
Кроме того, критики задаются вопросом: способен ли президент, который говорит об ошибках и неверных решениях прошлого, о приятном и беспомощном чувстве благополучия, обеспеченного зависимостью от американской безопасности и дешевого российского газа, встряхнуть общество?
Ведь именно Штайнмайер в его бытность министром иностранных дел долгое время работал и над тем, чтобы страна пребывала в заблуждении относительно вопросов безопасности. Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел в периоды с 2005-й по 2009 годы и в 2013 - 2017 годы. То есть и тогда, когда Россия аннексировала Крым- вопреки международному праву.
Штайнмайер жестко критикует Москву и правых популистов
Что касается последнего аспекта, то тут президент, возможно, возразит, что большая часть немецких политиков, а не только он, до начала полномасштабной войны в Украине придерживалась мнения, что диалог с Москвой важен. В книге действующий президент Германии пишет: "Война радикализирует незаконный режим в Москве. Он втягивает частично фанатичное, частично парализованное российское общество в вину исторических масштабов". Но разве это нельзя было распознать намного раньше? Разве признаки проблемы были не видны как раз ему - министру иностранных дел?
Со многими высказываниями президента большинство людей в Германии наверняка согласится. Например, когда Штайнмайер пишет, что общество никогда не было однородным, в него всегда вливались люди из разных стран и культур. Сегодняшняя Германия включает в себя "...тех, кто родился в нашем политическом устройстве, как и тех, кто влился в него в результате эмиграции, тех, кто родился здесь, и тех, и кто стал немцем, выбрав новое гражданство".
Мысли, заключенные в эти строки, натолкнутся на категорический протест в рядах правых популистов. И к ним президент Германии тоже обращается в своей книге. По словам Штайнмейера, правые популисты готовы даже немцев лишить гражданства - лишь бы создать единообразие, в котором все вписываются в их картину мира. Однако, уверен президент, "большинство граждан выступают против таких антиконституционных фантазмов".
Критика новой культуры социальных сетей
Но дело в том, что это не просто несколько заблудших душ, которые больше не являются частью "мы". Люди, которые отвергают демократию и разделяют правоэкстремистские взгляды, ведут свою дискуссию, на собственных цифровых платформах.
Франк-Вальтер Штайнмайер видит в этом одну из главных проблем: "Границы того, что можно сказать, слишком далеко раздвинулись - до невообразимого. В политическом языке настало огрубение, которое триумфальными темпами принимает вид бесстрашия. Парадоксально, но в то же время многие находят подтверждение своей мысли о том, что больше нельзя выражать свое мнение и что за каждое откровенное слово окажешься под подозрением!"
Президент ставит своей целью мобилизовать против этой группы пассивное большинство. Эта - более многочисленная группа - должна сохранить свое доверие к политике, к демократии. В книге есть такой пассаж: "Важно осознавать, что в изменившейся ситуации в Германии виноваты не только несообразительные или злостные политики. Ни один немецкий политик не может приказать миру снова вращаться в нашу пользу".
Роль федерального президента в Германии
Когда читаешь книгу, иногда возникает ощущение, что в прошлом влиятельный и наделенной властью политик теперь с трудом переносит отсутствие возможности сыграть по-настоящему значимую роль в эти неспокойные времена. Однако эта сдержанная роль выполняющего чисто репрезентативные функции главы государства и есть его главная задача. Даже если мир вокруг президента сходит с ума.