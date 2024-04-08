АдГ и Кремль: "полезные идиоты" или подкупленные политики?

"Альтернативу для Германии" называют пророссийской партией. Скандал вокруг одного из ее членов вновь привлек внимание в ФРГ к этой теме. DW - о том, что роднит немецких правых популистов с Кремлем.

"В настоящий момент федеральное правление партии исходит из невиновности господина Быстрона". Об этом в совместном заявлении сообщили сопредседатели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) после заседания руководства партии в понедельник, 8 апреля.

Петр Быстрон Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Петр Быстрон (Petr Bystron) - депутат бундестага от АдГ и кандидат этой партии на предстоящих в июне выборах в Европарламент. В конце марта в чешских и немецких СМИ появилась информация о том, что Быстрон сотрудничал и возможно получал деньги от пророссийского пропагандистского медиапортала Voice of Europe, который, как предполагают спецслужбы Чехии, был создан с целью оказания влияния на европейских политиков и финансировался из России.

Быстрон, указали лидеры АдГ, "категорически отверг" выдвинутые против него обвинения и "изложит в письменном виде все сделанные им заявления".

Правые популисты из АдГ - частые гости в России

Петр Быстрон далеко не первый деятель АдГ, которого обвиняют в тесных контактах с властями России, связях с российскими пропагандистами и услужливой ретрансляции кремлевских нарративов.

Патриарх АдГ и ее почетный председатель Александер Гауланд (Alexander Gauland) в 2015 году, напоминает Süddeutsche Zeitung, ездил с однопартийцами в Санкт-Петербург на встречу с личным референтом Путина - за счет одного из преданных российскому президенту олигархов. А в 2017 году делегации немецких правых популистов Россия оплатила даже перелет на фешенебельном частном самолете. И именно представителей АдГ часто приглашают в Россию в качестве якобы независимых зарубежных "наблюдателей". Были они в Москве и на президентских выборах в марте этого года.

Москва, 8 декабря 2020 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и сопредседатель АдГ Тино Хрупалла Фото: Außenministerium Russland

В 2020 году делегация АдГ была в Москве, Тино Хрупаллу тогда, как чуть ли не государственного деятеля, принимал Сергей Лавров. "Я не считаю его военным преступником", - говорил Хрупалла осенью 2022 года в интервью второму каналу немецкого телевидения ZDF о Путине, когда уже весь мир знал о том, что происходило в первые дни российского вторжения в Буче.

А ровно за неделю до его начала, 17 февраля 2022 года депутат бундестага от АдГ, российский немец, выросший в Казахстане Ойген Шмидт (Eugen Schmidt) цитировал, в том числе и по-русски, с трибуны немецкого парламента стихотворение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?" и уверенно заявил, что, конечно же, не хотят. В те дни и Кремль уверял, что никакого нападения на Украину не будет. На самом же деле российские танкисты уже готовились прогревать моторы.

Российская модель - образец для АдГ

Деятели АдГ совсем не обязательно оказывают Кремлю платные пропагандистские услуги, они агитируют вполне искренне. В Германии таких людей порой называют "полезными идиотами", которые работают на "хозяина" совершено бескорыстно, по убеждению.

Многим функционерам партии выстроенная Путиным авторитарная система, которую раньше называли "управляемой демократией", представляется весьма желанной альтернативой либеральной западной демократии. "Российская общественная модель служит для многих в АдГ примером", - указывает профессор Вольфганг Шрёдер (Wolfgang Schroeder) из университета в Касселе, который следит за развитием этой партии фактически с момента ее создания. Правые популисты, говорит он, видят в российской модели единение национальных и авторитарных сил с церковью, противовес "испорченному миграцией" либеральному Западу.

Магдалена Хесс Фото: Privat

Политолог и гражданская активистка из Оффенбурга Магдалена Хесс (Magdalena Hess) также считает, что внутренняя политика России отвечает идеологическим представлениям АдГ, а потому правые популисты считают ее привлекательной: "В России на протяжении лет подавляют меньшинства, ликвидируют свободу печати, там держатся за давно устаревшую опору на ископаемые энергоносители, отрицая тем самым изменение климата по вине человека и другие научные данные".

Кроме того, отметила Магдалена Хесс в комментарии для DW, "в лице путинской России АдГ видит сильного партнера в деле отдаления Германии от Европейского Союза, что является основополагающей целью партии с 2013 года".

Что сказал бы Вилли Брандт?

В России и ее войне против Украины АдГ нашла две темы, хорошо подходящие к тому профилю, на который эта партия претендует - партия защиты немецких интересов и партия мира, отмечает Süddeutsche Zeitung. Интересам Германии, говорят деятели АдГ, противоречат санкции, вызвавшие рост цен на энергоносители, что идет во вред экономике страны и ее жителям. То есть, дешевые нефть и газ, по мнению правых популистов, важнее помощи Украине в отражении агрессии.

Они требуют прекратить поставки оружия Киеву, которые, по их мнению, только затягивают войну, и пойти на мирные переговоры, что означало бы поддаться диктату Москвы. "Своей политикой в отношении России АдГ создает видимость приверженности политике разрядки, которую проводил (бывший канцлер ФРГ в 1969-1974 годы. - Ред.) Вилли Бранд (Willy Brandt)", - поясняет Вольфганг Шрёдер. - Тем самым АдГ удачно обслуживает широко распространенное в Германии стремление к миру".

Магдалена Хесс, со своей стороны, считает, что столь "сильную поддержку "Альтернативой для Германии" российского режима невозможно объяснить без коррупции". Ведущих деятелей АдГ уже давно подозревали в том, что им приплачивали из России, заявила Хесс. "Теперь, - добавила она, - это подтвердили чешские спецслужбы".

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