Немецкие "наблюдатели" от АдГ на выборах в России. Кто они?

Три депутата баварского ландтага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" отправились в Россию "наблюдать" за выборами президента. DW - о том, что известно об этих людях.

Общественная палата Российской Федерации пригласила понаблюдать за президентскими выборами в РФ трех немецких "экспертов в области демократии". Это депутаты баварского ландтага из фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Андреас Юрка (Andreas Jurca), Елена Роон (Elena Roon) и Ульрих Зингер (Ulrich Singer).

Об этом сообщили они сами в коллективном электронном письме в федеральное и земельное правления партии, а также коллегам по фракции. Письмо попало в распоряжение радиостанции Bayerischer Rundfunk. Цель поездки, пишут депутаты, "обсудить возможные дефициты демократии или избирательной процедуры".

На вопрос DW федеральное правление АдГ ответило, что оно "рекомендовало баварской земельной парторганизации, членами которой эти трое являются, воздержаться от поездки". Что известно об этих депутатах?

Немецкий депутат с дачей в Подмосковье

Самый известный среди них - юрист Ульрих Зингер. В баварском ландтаге он заседает с 2018 года, с 2021 до 2022 года был сопредседателем фракции АдГ, а затем, до октября 2023 - ее единоличным руководителем. В немецких СМИ его называют "умеренным" деятелем этой партии.

Ульрих Зингер Фото: Frank Gaeth/IMAGO

По приезде в Москву Зингер уже успел дать интервью газете Frankfurter Allgemeine. Визит в Россию он назвал полурабочим-получастным. "У меня есть дача в предместьях Москвы, - рассказал он. - Во время учебы в университете я изучал русский язык, прошел практику в Москве. С тех пор у меня хорошие связи с этой страной".

Зингер уверяет, что не собирается "петь дифирамбы Путину", знает о том, что "Россия является авторитарной демократией". На вопрос, что именно он делает, баварский парламентарий ответил, что "ходит в супермаркеты, в магазины", где "полки полны", что "был также в русской сети, сменившей McDonald's - качество хорошее".

А еще он видел "жирные новые мерседесы на улицах", из чего сделал вывод, что "санкционная политика Запада не действует, а только вредит самому Западу". Но войну России против Украины он войной и называет, а не "специальной военной операцией". "Мы, партия, всегда ясно осуждали эту войну, - заявил Зингер. - Я даже принял у себя дома одну украинскую даму из числа беженцев". При этом он призывает быть реалистом, считая, что "фундаментальным образом Россия эту войну не проиграет".

Чат АдГ: "Адольф, пожалуйста, дай о себе знать"

Елена Роон - из российских немцев, переехавших на историческую родину в Германию. Родилась в 1977 году в Никольске, уже в Германии окончила коммерческое училище, потом работала в транспортной компании.

Елена Роон Фото: Rolf Poss/IMAGO

В АдГ вступила в 2014 году, потом продвинулась вверх по партийной лестнице: в 2019-м стала членом правления одной из местных организаций, а потом и земельного руководства партии. По итогам выборов в 2023 году, на которых АдГ заняла третье место, опередив и "зеленых", и социал-демократов, Роон вошла в состав баварского ландтага.

До этого у нее был шанс и на депутатский мандат бундестага. В августе 2017 года в АдГ образовался "кружок российских немцев", которые решили выдвинуть из своих рядов кандидатов в депутаты бундестага на общефедеральных выборах. Елена Роон хотела побороться за прямой мандат на одном из избирательных участков в Нюрнберге. Но от выдвижения своей кандидатуры ей пришлось отказаться. Выяснилось, что в одной из внутрипартийных чат-групп WhatsApp она поместила две фотографии Гитлера с подписью под одной из них: "Vermisst seit 1945 - Adolf bitte melde Dich!" ("Без вести пропавший с 1945 года - Адольф, пожалуйста, дай о себе знать".)

И, как разузнали немецкие СМИ, это был не единственный пост Елены Роон такого рода. В другой раз, писала газета Welt, она публиковала фотомонтаж с изображением Гитлера, рвущего на себе волосы со словами: "Исламисты… про них-то я забыл". Позднее Роон говорила, что ее пост был обнародован вследствие внутрипартийных склок, сама же она послала его на консультацию коллеге, потому что сочла содержание "зловещим сомнительным".

Правового популиста избили "южане"?

Третий в группе "наблюдателей" от АдГ - Андреас Юрка, член АдГ с 2014 года, работал сначала референтом председателя комитета ландтага Баварии по вопросам образования, потом помощником парламентской фракции АдГ. С 2023 года он сам заседает в земельном парламенте.

Андреас Юрка Фото: CHROMORANGE/picture alliance

Прошлым летом Юрка оказался в центре внимания немецких СМИ. Депутата ландтага, по его собственным словам, избили на улице, когда он возвращался домой с праздничной гриль-вечеринки с однопартийцами. Юрка утверждал, что на него напали молодые "южане", нанесли ему тяжкие телесные повреждения, в подтверждение чего продемонстрировал синяки на лице. По словам депутата, насилие над ним совершили мигранты, "но не итальянцы или испанцы", чтобы помешать его избирательной кампании на выборах в баварский ландтаг.

Полиция завела дело и вскоре задержала двух молодых людей, один из которых, кроме немецкого, имел еще и турецкое гражданство. Но ни анализ оставленного на теле потерпевшего ДНК, ни данные с мачт сотовой связи не подтвердили первоначальные подозрения. Телефоны подозреваемых в момент избиения депутата находились совсем в другом месте. Дело закрыли.

Годом раньше Андреас Юрка тоже оказывался фигурантом местного скандала. Осенью 2022 года он разругался с одним из депутатов баварского ландтага, референтом которого работал. Парламентарий уволил своего сотрудника и обвинил его в манипуляциях со служебным компьютером - с целью стереть файл "Анекдоты от АдГ", автором которого, якобы, был сам Юрка. Тот подал встречную жалобу за поклеп. Но суд оправдал депутата.

АдГ и Кремль: единомышленники

Российские власти не первый раз приглашают представителей АдГ в качестве иностранных "наблюдателей". В сентябре прошлого года издание Correctiv опубликовало большое исследование, в котором обобщило обнаруженное им идеологическое сближение немецких правых популистов с Кремлем.

"Речь не только об известных провокационных поездках политиков АдГ в Москву или на оккупированные Россией территории - даже после вторжения РФ в Украину. Систематический поворот в сторону России заметен в партийных программах, запросах и выступлениях в бундестаге, а также в заявлениях многих депутатов от АдГ. Партия стала "Альтернативой для России", - говорится в материале.

Причем наиболее радикально и открыто, по оценке экспертов Correctiv, поддерживают пророссийский курс представители АдГ именно в Баварии. Они выступают против поставок оружия Украине и обучения украинских солдат на баварской территории, высказываются за снятие санкций с России. Более того, в баварском отделении АдГ хотят, чтобы их федеральная земля де-факто вела собственную политику в отношении РФ, "незамедлительно используя налаженные каналы диалога с давними российскими партнерами" по "образцу Венгрии и Сербии".

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