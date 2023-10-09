Выборы в Баварии и Гессене: вотум недоверия Олафу Шольцу?

Партии правящей в ФРГ коалиции понесли большие потери на выборах в двух федеральных землях Баварии и Гессене. Успех празднуют правые популисты из "Альтернативы для Германии". С чем это связано?

И в Баварии, и в Гессене, где в минувшее воскресенье, 8 октября, проходили земельные выборы, у власти остались те же коалиционные правительства, которые там правили до сих пор. В первом случае, это Христианско-социальный союз (ХСС) Маркуса Зёдера (Markus Söder) со "Свободными избирателями", во втором - Христианско-демократический союз (ХДС) Бориса Райна (Boris Rhein) с "зелеными". Так что ничего особенного в ходе голосования, на первый взгляд, вроде бы не произошло.

При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется, что избиратели и в Баварии, и в Гессене голосовали не столько "за" действующую в этих федеральных землях власть, сколько "против" центрального правительства канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), сформированного его социал-демократами, "зелеными" и либералами из СвДП.

Социал-демократов в Баварии почти не осталось

В Баварии СДПГ, то есть партия, представитель которой возглавляет федеральное правительство Германии, не набрала даже 10% голосов - только 8,4%, по предварительным официальным данным. Ее фракция в баварском ландтаге будет самой малочисленной. Либералы там вообще не сумели преодолеть пятипроцентный барьер и вылетели из земельного парламента. А "зеленые", получив 14,4% (минус 3,2%), заняли предпоследнее место.

Маркус Зёдер удержал позиции ХСС Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Маркус Зёдер фактически удержал позиции ХСС (37%), а вот его младший партнер заметно их расширил. Популистские "Свободные избиратели" Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger) прибавили более 4 процентных пунктов, получили без малого 16% и, скорее всего, будут претендовать теперь на четвертый министерский портфель.

Провал главы центрального МВД в Гессене

В Гессене, федеральной земле, в которой на протяжении многих послевоенных лет и вплоть до конца прошлого века место премьер-министра занимали социал-демократы, СДПГ потеряла даже еще больше, чем в Баварии, и получила наихудший в истории результат - 15,1% (минус 4,7%). "Зеленые" лишились четверти своих прежних избирателей: 14,8% (минус 5%), либералы - трети, они едва сумели преодолеть пятипроцентный барьер: 5% (минус 2,5%).

Предвыборная агитация в Гессене Фото: Florian Gaul/greatif/IMAGO

Особенно удручающим для социал-демократов можно считать тот факт, что на выборы в Гессене их вела широко известная во всей Германии федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Впрочем, именно ее провал на земельных выборах был особенно ожидаем.

Во-первых, потому что с самого начала Фезер объявила, что не собирается переезжать из Берлина в Висбаден на оппозиционный пост и в случае неудачи останется в правительстве Шольца. А, во-вторых, именно глава МВД, в ведении которого находятся темы миграции, для очень многих немцев олицетворяет собой непоследовательный курс официального Берлина в условиях разразившегося в ЕС нового миграционного кризиса.

Главная тема земельных выборов - миграционный кризис

На земельных выборах в Германии обычно довольно важную роль играют сугубо региональные темы - местная инфраструктура, социальная сфера, жилье, транспорт, школы и детские сады…

В этот раз, по единодушным оценкам как победителей голосования в Баварии и Гессене, так и потерпевших поражение, доминировали общефедеральные темы. И главная из них - именно приток нелегальных мигрантов из стран "третьего мира" в придачу к примерно миллиону украинцев, нашедших в Германии прибежище отвойны, которую ведет Россия против их страны.

Главная тема выборов - нелегальные мигранты Фото: Lisi Niesner/REUTERS

И именно на этой теме набирает очки правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Выборы в западногерманских землях Баварии и Гессене показали, что эта партия - более не феномен востока Германии, в некоторых регионах которого она лидирует по популярности. В Гессене АдГ получила 18,4% голосов (плюс 5,3%) и заняла тем самым второе место после консерваторов из ХДС. Результат правых популистов в Баварии - 14,6% (плюс 4,4%).

Успех АдГ: "Германия сдвинулась вправо"

В обоих ландтагах АдГ будет крупнейшей оппозиционной партией с соответствующим правом первой отвечать на правительственные заявления премьер-министра, возможностью дольше выступать на пленарных заседаниях и занимать большее число постов председателей парламентских комитетов.

Если же учесть, что также прибавившие на выборах баварские "Свободные избиратели", занимающие в немецком политическом ландшафте позицию значительно правее центра, то выходит, что около трети избирателей Баварии придерживаются устойчиво от правоконсервативных до праворадикальных или даже правоэкстремистских убеждений.

И Бавария - не исключение. "АдГ - не восточногерманская проблема, - констатировала в воскресенье комментатор второго канала телевидения ФРГ (ZDF) Беттина Шаустен (Bettina Schausten). - Германия целиком сдвинулась в этот вечер вправо".

Алис Вайдель празднует успех на выборах в Баварии и Гессене Фото: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Пока ни одна из других парламентских партий не готова идти на какое бы то ни было сотрудничество с правыми популистами. И в бундестаге, и в земельных ландтагах к ним относятся как к политическим изгоям. В следующем году, однако, сразу в трех федеральных землях на востоке Германии - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии - пройдут выборы. "Мы крупнейшая сила в восточной Германии. Поэтому в будущем году, - уверена сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel), - без нас будет не обойтись и для формирования правительств придется привлечь АдГ".

Выборы - послание канцлеру

Представители партий, формирующих в Германии правительственную коалицию, в этот раз даже не попытались, как это часто бывало в прошлом, списать свое поражение на земельных выборах на региональную экзотику.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) назвал воскресный вечер "горьким" и честно признал: "Мы, разумеется, не слепы и не глухи. Мы видим, что партии "светофорной" (правящей. - Ред.) коалиции проиграли в обеих федеральных землях. Мы все в коалиции должны понять сигналы. Результаты этих выборов содержат и послание нам".

Какие выводы извлечет канцлер Олаф Шольц из этого послания? Оппозиционные консерваторы настаивают на резкой смене курса Берлина, в первую очередь, в миграционной политике. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) настоятельно рекомендует главе немецкого правительства взять пример с Дании: "Политика также социал-демократического правительства (по ограничению нелегальной иммиграции. - Ред.) привела к тому, что рейтинг правых радикалов там ниже трех процентов".

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