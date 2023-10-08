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На выборах в Баварии и Гессене лидируют ХСС и ХДС

Сергей Гуща
8 октября 2023 г.

Правящий в Баварии ХСС остается у власти с самым низким результатом с 1950 года. В то же время в Гессене у ХДС выросла популярность по сравнению с выборами 2018 года.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер с супругой на избирательном участке в Нюрнберге
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер с супругой на избирательном участке в Нюрнберге Фото: Tobias Schwerz/AFP via Getty Images

На выборах в земельные парламенты (ландтаги) Баварии и Гессена, которые прошли в воскресенье, 8 октября, лидируют правящий в Мюнхене Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с премьер-министром Маркусом Зёдером (Markus Söder) и правящий в Висбадене Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с премьером Борисом Райном (Boris Rhein).

Согласно предварительным неофициальным результатам, которые публикует вечером 8 октября немецкий общественно-правовой телеканал ARD, за ХСС проголосовали 36,8 процента баварцев. Это худший результат партии с 1950 года, однако его может быть достаточно для создания коалиции с партией "Свободные избиратели", которая, по этим данным, получает 14,3 процента голосов, констатирует агентство Reuters. 

"Зеленые" набирают в Баварии 15,7 процента, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - 8,4 процента. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом (11,6%), набрав в Баварии 15,3%. Либералы из Свободной демократической партии (СвДП) пока не преодолели 5-процентный барьер в парламент, набирая всего 3% голосов.

Гессен: СДПГ получила наихудший результат в истории

В Гессене, по предварительным неофициальным результатам, ХДС заручился поддержкой 35% избирателей. это на 8% больше голосов, чем в 2018 году. "Зеленые", которые последние десять лет входили в правящую коалицию, набирают 14,9% голосов, что на 4,9% меньше, чем на выборах пять лет назад.

Социал-демократы, которых на выборы вела глава федерального МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser), получают наихудший результат в своей истории - 15,5% голосов. На выборах пять лет назад "зеленые" и социал-демократы набрали по 19,8 процента голосов, для "зеленых" это был рекордный показатель, для СДПГ - один из худших.

Левая партия с 3,2% голосов не преодолевает 5-процентный барьер, в то же время, по данным на момент публикации, это удалось СвДП, у которой ровно 5%. Правопопулистская АдГ улучшила свой показатель до 16,9% по сравнению с 13,1 процента голосов в 2018 году.

Возможные коалиции в ландтагах Баварии и Гессена

В Баварии лидер ХСС Маркус Зёдер и "Свободных избирателей" Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger) многократно заявляли о намерении продолжить коалицию после выборов. В то же время Зёдер исключил возможность создания правительства вместе с "зелеными".

В Гессене лидер ХДС Борис Райн не высказывался однозначно в пользу союза с какой-либо партией в случае победы на выборах.

Смотрите также:  

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