"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

Представители АдГ все чаще используют термин "евразийство" и "многополярный мир" в кремлевской трактовке, утверждает издание Correctiv. Подробности масштабного исследования - у DW.

Немецкую правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) давно обвиняют в тесных связях с Москвой и распространении ее нарративов. В пятницу, 22 сентября, издание Correctiv опубликовало большое исследование, в котором обобщило обнаруженное им идеологическое сближение АдГ с Кремлем.

"Речь не только об известных провокационных поездках политиков АдГ в Москву или на оккупированные Россией территории - даже после вторжения РФ в Украину. Систематический поворот в сторону России заметен в партийных программах, запросах и выступлениях в бундестаге, а также в заявлениях многих депутатов от АдГ. Партия стала "Альтернативой для России", - говорится в материале.

В лексикон АдГ вошел "многополярный мир" по-кремлевски

Одной из главных находок автора исследования Маркуса Бенсмана (Marcus Bensmann) стало последовательное внедрение в идеологию АдГ понятий "евразийство" и "многополярный мир" - ключевых тезисов внешней политики российских властей. Так, депутат ландтага в федеральной земле Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер (Hans-Thomas Tillschneider), который неоднократно ездил в Россию даже после ее полномасштабного вторжения в Украину, написал в Facebook: "Сторонники трансатлантических отношений против евразийцев! Мы должны изменить взгляды".

То, что он трактует данные понятия в духе Кремля, Тилльшнайдер уточнил сам: "Сейчас и правительство ФРГ время от времени говорит о многополярном мироустройстве, но наше федеральное правительство подразумевает под этим термином лишь то, что в мире каким-то образом возникает несколько центров силы.

На Московской конференции по безопасности он использовался не так. Там он использовался в нормативном смысле. Он описывал цель, с которой все были согласны. Мы хотим многополярного мироустройства. И в этом смысле многополярный миропорядок - это антитеза однополярному миропорядку, мировому господству США".

АдГ на выборах в Европарламент: за сближение с ЕАЭС и ШОС

И это не позиция одного только регионального депутата. Лидером списка АдГ на выборах в Европарламент, которые запланированы на июнь 2024 года, партия выбрала Максимилиана Кра (Maximilian Krah). В этом году он выпустил книгу "Правая политика - манифест". В ней он противопоставляет "правую внешнюю политику" и "многополярный мир" глобализму, в котором европейские страны якобы "выступают как вассалы США".

Лидер списка АдГ на выборах в Европарламент Максимилиан Кра Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Кра фактически прогнозирует победу России: "Экономическая, культурная и политическая мощь Запада ослабевает… Если Россия не потерпит полного фиаско со своими планами, то быстро возникнет другой мировой порядок и другое международное право. Процессы изменений, которые уже активно идут, станут заметными и ускорятся. Политические правые могут от этого выиграть".

Антизападная риторика вообще пронизывает предвыборную программу АдГ к выборам в Европаламент, отмечает Correctiv. За конфликты в Европе правопопулисты вину возгалают на "доминирование неевропейских держав", намекая на США. Они хотят, чтобы Германия добивалась статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (создана Россией, Китаем и рядом азиатских стран), а также кооперации с инициированным Москвой Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Автор исследования напоминает, что при создании АдГ партия хотя и требовала отказа от евро, но говорила о приверженности НАТО. "НАТО была и остается основой трансатлантической архитектуры безопасности, решающим якорем которой является союз с США", - подчеркивалось в программе АдГ к выборам в Европарламент 2014 года.

АдГ в Баварии - против поставок оружия Украине

Наиболее радикально и открыто поддерживают пророссийский курс представители АдГ в Баварии. В этой федеральной земле 8 октября пройдут выборы в ландтаг, региональный парламент. В мае местные члены партии приняли резолюцию под названием "Баварская инициатива к диалогу ради мира в Европе".

В этом документе они выступили против поставок оружия Украине и обучения украинских солдат на баварской территории, а также высказались за снятие санкций с России. Более того, в баварском отделении АдГ хотят, чтобы их федеральная земля де-факто вела собственную политику в отношении РФ "незамедлительно используя налаженные каналы диалога с давними российскими партнерами" по "образцу Венгрии и Сербии".

Не обошлось в резолюции и без термина "Евразия" с оотенком антиамериканизма: "Бавария как строитель мостов между Востоком и Западом, а не приверженец односторонних интересов Байдена и геополитики США по целенаправленному разделу Евразии".

Голос за АдГ - все равно что за "Единую Россию"?

Автор исследования Маркус Бенсман признает, что в нем нет новых сведений, например, о денежных потоках из Москвы в карманы политиков из АдГ. "Не думаю, что это самое центральное. Главное, что политики в АдГ решили, исходя из идеологических убеждений, сломать предполагаемое доминирование США, которое им видится, и перейти в новый мир - мир Евразии, многополярный мир", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла на акции за мир, апрель 2023 года Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

При этом данные термины из сферы геополитики журналист называет "боевыми понятиями" России и напоминает, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев связал ранее декларировавшуюся цель построить Евразию от Лиссабона до Владивостока со вторжением в Украину. "Это возможно только при доминировании России. Это должны знать и избиратели. Те, кто голосует за АдГ и за эти концепции, голосуют за Европу и Германию при господстве России", - объясняет он.

Аналогичным образом прокомментировала статью Correctiv евродепутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel): "Кто проголосует за эту партию (АдГ. – Ред.), с тем же успехом может поставить крестик напротив путинской партии "Единая Россия".

"АдГ систематически ориентируется на Россию. Это длинная рука Кремля, целенаправленно продвигающая российскую пропаганду и националистическую, антизападную идеологию путинского идеолога Александра Дугина. АдГ отвергает демократию, верховенство закона, свободный, либеральный, основанный на правилах порядок. Все то, на чем основывается процветание Германии", - уверен член внешнеполитического комитета бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

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