Как в бундестаге отнеслись к плану АдГ по окончанию войны

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" представила "мирную инициативу" по окончанию войны в Украине. Что предусматривал план АдГ и как отнеслись к нему депутаты бундестага - в репортаже DW.

Словесные пикировки между членами парламентских фракций, находящихся во взаимной оппозиции, - обычное дело во время заседаний немецкого бундестага. Но, несмотря на эмоциональные дискуссии, депутаты обычно стараются избегать непарламентских выражений. Однако заседание парламента 9 января стало исключением: эмоции в пленарном зале бурлили через край.

Поводом стало выступление сопредседателя правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александера Гауланда (Alexander Gauland), который представил разработанную его однопартийцами инициативу под длинным названием "Историческая ответственность Германии за мир в Европе: мирная инициатива с гарантиями безопасности для Украины и России".

Симпатии АдГ к путинской России остаются неизменными

Правопопулисты из АдГ с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину последовательно выступают против военной поддержки Киева. Они резко критикуют поставки немецкого оружия в Украину, обвиняя правительство Германии в "разжигании войны", а недавнее решение поставлять Украине танки Leopard 2 руководство партии назвало "катастрофическим решением".

Александер Гауланд (справа) Фото: Christian Spicker/IMAGO

При этом симпатии немецких правопопулистов к российским властям не являются секретом ни для кого в Германии. До 24 февраля 2022 года представители АдГ были частыми гостями в России и в аннексированном Крыму. В декабре 2020 года делегация от партии даже удостоилась аудиенции у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. После российского вторжения в Украину число сторонников России в рядах АдГ заметно поубавилось: руководство "Альтернативы для Германии", как и остальные парламентские партии ФРГ, осудило агрессивную войну России как противоречащую международному праву.

Тем не менее, АдГ по-прежнему демонстрирует "понимание позиции России": так в начале февраля депутат бундестага, правопопулист Штефен Котрэ (Steffen Kotré) стал участником ток-шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Подключившись к программе по видео, Котрэ раскритиковал немецкие СМИ, которые, по его словам, настраивают жителей Германии против России, и министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок (Annalena Bärbock), "объявившую войну России". После того как немецкие медиа сообщили об этом выступлении, Котрэ написал в Twitter, что "готов дать интервью любому", и что, "несмотря на войну", нужно использовать "дипломатию и разговоры друг с другом - все каналы".

Правопопулисты обвинили Киев во втягивании ФРГ в войну

Использовать дипломатические пути вместо поставок оружия предложил и сопредседатель АдГ Александер Гауланд, представив депутатам "мирный план" своей партии по окончанию войны в Украине. Выступая с трибуны бундестага, Гауланд обвинил Украину в том, что она "заинтересована во втягивании Германии в эту войну". "Сегодня танки Leopard 2, завтра - боевые самолеты, а послезавтра, возможно, на украинской земле окажутся солдаты НАТО", - заявил Гауланд.

Позиция Запада, заключающаяся в том, что компромисс с Россией невозможен, основана на "предположении, что Путин хочет уничтожить Украину", напомнил Гауланд. Однако это предположение, по его словам, "никогда не проверялось в ходе переговоров". "Прочь от победы одной стороны и поражения другой. Прочь от военного решения вопроса. Никто не должен победить в этой войне, и только если мы окончательно признаем это и будем работать над мирным решением, у мира будет шанс", - завершил выступление сопредседатель АдГ под аплодисменты своих однопартийцев и возмущенные возгласы депутатов остальных партий.

Что входит в "мирный план" АдГ?

В соответствии с "мирным планом" парламентской фракции АдГ, правительство ФРГ могло бы предложить гарантии безопасности для Украины и России на определенных условиях. В качестве "первого шага" предлагается "увязать политическую, военную и финансовую поддержку Украины с готовностью Киева к серьезным мирным переговорам, а также потребовать готовности к переговорам от России".

Правительство Германии, по мнению АдГ, должно выступить с предложением направить в Киев и Москву международную делегацию во главе с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и договориться с обеими сторонами о "немедленном прекращении огня" на срок не менее 90 дней и об отведении войск в 30-километровой полосе под наблюдением ОБСЕ.

Парламентская фракция АдГ в зале заседаний бундестага Фото: Philipp Znidar/dpa/picture alliance

Депутаты АдГ также предлагают создать подмандатные территории ООН в четырех областях Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Кроме того, должен быть осуществлен постепенный "вывод российских войск с территории Украины до границ 24 февраля 2022 года с одновременным постепенным сокращением военной поддержки Украины со стороны стран-членов ЕС, Великобритании и США", а также "постепенная отмена санкций, направленных против Российской Федерации".

Наконец, немецкие правопопулисты допускают предоставление Украине привилегированного партнерства с ЕС "при условии, что Украина не станет членом НАТО или ЕС". Кроме того, в стране не должно быть размещено ядерное оружие, ракеты или иностранные войска.

"Социал-демократы отвергли "чушь" АдГ

Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер (Ralf Stegner), первым оппонировавший Александеру Гауланду, не скрывал своего возмущения. Он обвинил правопопулистов в поддержке путинского режима, вспомнив их "поездки в Крым на сомнительные мероприятия", "посещения Беларуси, где правит марионеточный режим Путина" и "выступления в пропагандистских шоу на российском телевидении".

В какой-то момент ведущая заседание вице-председатель бундестага Ивонне Магвас (Yvonne Magwas) спросила у Штегнера, позволит ли он представителю АдГ обратиться к нему с уточняющим вопросом. "Я ничего не позволю праворадикалам!", - отрезал Штегнер.

Ральф Штегнер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

По словам социал-демократа, АдГ традиционно "симпатизирует диктаторам и автократам", поэтому неудивительно, что эта партия представляет "интересы Владимира Путина". "Не праворадикалы должны рассказывать нам о мире. Вы не "Альтернатива для Германии". Вы - позор для Германии!", - заявил депутат. По его словам, он уже сейчас знает, какой будет судьба инициативы АдГ: социал-демократы в бундестаге никогда не согласятся с той "чушью", которую предложили правопопулисты.

Депутат ХДС извинился перед украинским народом

Не менее эмоциональным была и речь депутата от оппозиционного блока ХДС/ХСС Кнута Абрахама (Knut Abraham). Он начал свое выступление с извинения перед украинским народом за инициативу АдГ, "мирный план" которой - это не более чем "политический театр". "Дорогая Украина! Это была не Германия. Это была только АдГ", - заверил парламентарий.

Он напомнил, что мирный план, позволяющий завершить войну в Украине, уже существует - это "Парижская хартия, принятая в 1990 году и Будапештский меморандум 1994 года". Эти планы предусматривают "полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины. И это не требование - это правовая ситуация", - подчеркнул Абрахам. В заключение он снова обратился ко всем украинцам и "тем немногим храбрецам, которые оказывают сопротивление в России". "Эта "инициатива" - не Германия. Эта "инициатива" говорит языком путинской Москвы и ее берлинских пособников. И именно поэтому мы отвергаем это возмутительное предложение", - подчеркнул Абрахам.

"Россия должна проиграть!"

Эксперт по вопросам внешней политики партии "Союз 90"/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) обвинил АдГ в том, что они полностью перевернули с ног на голову вопрос о военной вине. "Если вы хотите знать, как велась эта война, посмотрите отчеты из Бучи и других украинских городов. На ум приходят исторические ассоциации с действиями немецкого вермахта, СС и полиции в Украине, России и других странах", - заявил политик. Он подчеркнул, что "Украину необходимо оснастить так, чтобы ее не захватил империалистический агрессор, ведущий завоевательную войну". И именно за это, добавил Триттин, и выступает его партия.

Юрген Триттин Фото: Jean MW/Future/IMAGO

Депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) говорил об "открытом заискивании" АдГ с режимом, который пытается запугать соседние страны. Политик от Христианского демократического союза (ХДС) Серап Гюлер (Serap Güler) указала, что тот, кто хочет закончить эту войну, должен выступить против Путина, "потому что Путин - единственный, кто может закончить эту войну (...), немедленно выведя войска из Украины". "Это просто какая-то сатира, когда "инициатива" АдГ предусматривает гарантии безопасности для обеих сторон конфликта. Россия должна проиграть!", - заявила немецкий депутат.

Лозунг "Слава Украине!" в бундестаге

Член парламентской фракции от партии "Союз 90"/"зеленые" Ямила Шефер (Jamila Schäfer) констатировала очевидный факт: "Если Украина прекратит защищаться - она исчезнет. Если Россия прекратит воевать - закончится война". Германия, по словам Шефер, не должна предотвратить попытку уничтожения страны в центре Европы - поддержка Украины продиктована, в том числе, и исторической ответственностью Германии.

Депутат от СвДП Анико Глоговски-Мертен (Aniko Glogowski-Merten) подчеркнула, что Россия может закончить войну, "немедленно выведя всех солдат с территории Украины - причем, до границ не 24 февраля 2022 года, а 19 февраля 2014 года". Глоговски-Мертен завершила свое выступление лозунгом "Слава Украине!" Ее примеру последовали еще несколько выступавших за ней депутатов - еще ни разу эти слова не звучали так часто в стенах пленарного зала бундестага.

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