Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

"Альтернатива для Германии" празднует десятилетний юбилей. За это время из партии евроскептиков она превратилась в партию с сильными правоэкстремистскими настроениями. Теперь АдГ стремится войти в правительство.

Правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"(АдГ) есть что праздновать в десятую годовщину своего создания 6 февраля: с 2017 года АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у АдГ 13-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше.

"Альтернатива для Германии" превратилась из "квазипрофессиональной в абсолютно крайне правую партию", которая сегодня является "экстремистской, антисемитской и отчасти расистской", говорит политолог Урсула Мюнх (Ursula Münch) в интервью DW.

На заре своего существования партия была скептически настроена по отношению к евро, яростно критикуя проводимую канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) политику спасения общеевропейской валюты. В сентябре 2012 года появилась "Избирательная альтернатива-2013" - как предшественник АдГ. А у истоков образования "Альтернативы для Германии" стояли профессор экономики Бернд Люке (Bernd Lucke), журналист Конрад Адам (Konrad Adam) и бывший член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Создатели АдГ: Бернд Люке, Конрад Адам и Александер Гауланд (слева направо) Фото: Marc Tirl/dpa/picture alliance

Официальным днем создания партии считается 6 февраля 2013 года. "С этого момента пор АдГ начала постоянно присутствовать в немецкой партийной системе, в которой ранее остро не хватало либерально-консервативной силы", - написала сопредседатель правопопулистской партии Алиса Вайдель (Alice Weidel) в ответ на запрос DW. Вокруг "Альтернативы для Германии" собрались люди с правыми взглядами, для которых отколовшиеся правые партии-изгои были слишком радикальными и которые отвернулись от христианских демократов.

Изначально в АдГ было три течения: экономически-либеральное, национально-консервативное и правопопулистское. Двое из трех основателей уже давно отвернулись от партии. Частая смена руководства - одна из характерных особенностей АдГ. Это "преимущественно разобщенная партия, которой приходится снова и снова вести борьбу между руководством и рядовыми членами", - говорит политолог Мюнх в интервью DW.

АдГ начинала с рыночно-либеральной экономической программы. Радикализация партии началась, когда в 2015 году сотни тысяч людей бежали в Германию, спасаясь от войны в Сирии. Позднее основатель "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд назвал этот период подарком для партии. Тон в отношении правительства Ангелы Меркель становился все более резким. Например, тогдашний лидер партии Фрауке Петри (Frauke Petry) выступала за то, чтобы не допустить пересечения границы беженцами, если потребуется, силой оружия. Несколько лет назад Петри также покинула ряды партии.

От экономически-либеральной - в правую и ультраправую

В начале июня 2018 года тогдашний лидер парламентской фракции партии Александр Гауланд сделал провокационное заявление о периоде национал-социализма, выступая с речью на общегерманском съезде молодежной организации АдГ - "Молодая альтернатива". "Гитлер и нацисты - лишь темное пятнышко (дословно: "Vogelschiss" - "птичка нагадила". - Ред.) в более чем тысячелетней успешной истории Германии. У нас славная история и она, дорогие друзья, длилась дольше, чем эти проклятые двенадцать лет", - заявил он.

Александр Гауланд на общегерманском съезде молодежного крыла АдГ - "Молодой альтернативы", 2018 год Фото: picture-alliance/dpa/A. Prautzsch

Слова Гауланда вызвали бурю негодования в Германии - представители большинства политических партий обвинили его в попытке преуменьшить серьезность национал-социализма. Но Урсула Мюнх считает, что именно такие высказывания принесли успех АдГ у избирателей. "Радикальные заявления хорошо воспринимаются определенной частью населения. В соответствии с девизом: такое все еще можно говорить!", - объясняет политолог.

Подобные высказывания привлекли внимание органов безопасности Германии. Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) в марте 2021 года присвоило АдГ статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях", открыв тем самым возможность для надзора за деятельностью партии со стороны спецслужб. А правонационалистическое объединение АдГ "Крыло" было объявлено правоэкстремистским публично - об этом в марте 2020 года заявил глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang).

С тех пор спецслужбы начали официальное наблюдение за "Крылом", допускающее, в том числе, проведение расследований под прикрытием и прослушку телефонных разговоров. Алиса Вайдель в интервью DW назвала это "вопиющей инструментализацией службы внутренней разведки". Политолог Урсула Мюнх, в свою очередь, согласна с мнением BfV - по ее словам, АдГ, "по большому счету, превратилась в правоэкстремистскую партию".

Институт исследования общественного мнения infratest dimap к 10-летию образования АдГ провел опрос населения, пытаясь узнать, как воспринимают партию жители Германии. Три четверти респондентов (75%) считают, что AfD недостаточно дистанцируется от крайне правых взглядов.

"Альтернатива для Германии" - партия мужчин

На сегодняшний день в АдГ состоят примерно 80 тысяч человек. Более 80 процентов из этого числа - мужчины. Репрезентативный онлайн-опрос, проведенный Фондом Бертельсмана летом 2020 года, показал, что 29 процентов избирателей АдГ придерживаются крайне правых взглядов. Согласно опросу, ксенофобия, антисемитизм и склонность к авторитарным режимам гораздо более распространены среди избирателей АдГ, чем среди сторонников других партий.

Поставки Украине немецких танков Leopard 2 вызвали резкую критику у АдГ Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Эти пристрастия ярко отражены в отношении АдГ к жестокой агрессивной войне против Украины, которую уже почти год ведет Россия. Сопредседатель партии Алиса Вайдель выступает против введения санкций против России и отдаче Владимира Путина под трибунал по обвинению в военных преступлениях. АдГ с самого начала не поддерживала поставки оружия в Украину, называя их "разжиганием войны". Решение Германии поставлять Украине танки Leopard Вайдель считает "катастрофическим решением".

Результаты проведенного infratest dimap опроса показывают, что на востоке и западе Германии по-разному относятся к позиции АдГ по поводу войны против Украины. Только 13% западных немцев одобряют "понимание" позиции России, которое регулярно демонстрирует "Альтернатива для Германии". В восточной части страны это число почти вдвое больше - 25%.

Цель АдГ: из оппозиции - в правительство

"Альтернатива для Германии" еще ни разу не была в составе правительства, но партия настойчиво и упорно стремится к власти. Достичь этой цели на федеральном уровне АдГ вряд ли сможет, но шанс войти в земельные правительства на востоке Германии у АдГ есть. Ведь в этой части страны она регулярно получает на выборах более 20 процентов - особенно в сельских и отдаленных регионах. По соцопросам, "Альтернатива для Германии" даже является самой сильной партией в двух восточных землях ФРГ - Саксонии и Тюрингии. В 2024 году там - и в находящемся неподалеку Бранденбурге - пройдут выборы.

Алиса Вайдель надеется, что АдГ войдет в состав земельных правительств на востоке ФРГ Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель надеется воспользоваться этим шансом: "Участие в формировании правительств будет следующим логическим шагом", - говорит она DW. Вайдель надеется, что партнером по коалиции может стать Христианско-демократический союз. Но консерваторы уже заявили, что о таких коалициях не может быть и речи, - об этом говорится даже в резолюции партийной конференции.

Десятую годовщину со дня создания партии "Альтернатива для Германии" собирается отметить 6 февраля в городке Кёнигштайн недалеко от Франкфурта-на-Майне. Общественные активисты и противники партии планируют организовать протест против юбилейного мероприятия. АдГ - это "большая угроза демократии", пишут организаторы акции.

Урсула Мюнх по-другому оценивает юбилей правых популистов. На ее взгляд, это свидетельствует о стабильности немецкой демократии. Наша парламентская система, говорит немецкий политолог, - это противоположность тому, в чем обвиняют ее АдГ и другие экстремисты, называя ее "закрытой элитной системой". Тот факт, что "Альтернатива для Германии" существует в немецком политическом поле на протяжении уже десяти лет, также означает "динамизм нашей партийной системы".

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