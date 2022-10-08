Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Из-за роста цен и дефицита газа правые популисты обещают правительству Германии "горячую зиму". Однако, судя по числу пришедших на митинг и шествие АдГ в Берлине, "горячая зима" будет малочисленной.

Берлинская полиция начала свозить металлические заграждения в правительственный квартал еще в начале недели. Шутка ли: правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) анонсировали на субботу, 8 октября, митинг и шествие в центре столицы с участием нескольких тысяч человек. Последний раз АдГ проводила шествие по Берлину четыре года назад; а летом 2020-го взбудораженные противники коронавирусных ограничений прорвали оцепление и забрались на ступеньки Рейхстага, имитируя его "штурм". Впрочем, тогда в митинге участвовали около 40 тысяч человек, а на нынешнюю субботнюю акцию организаторы заявили в десять раз меньше.

Однако ответная реакция тех, кого принято называть "политическими оппонентами" правых, не заставила себя ждать: к вечеру пятницы власти получили уведомления сразу о десяти акциях протеста против акции АдГ.

И если правые протестовали против политики правительства, то их критики призывали к солидарности в преддверии зимы, которая, по прогнозам правительства, из-за недостатка газа может стать "нелегкой".

Митинг у Рейхстага: мир, труд, газ

Под моросящим дождем к назначенному времени на лужайке у Рейхстага собрались от силы три тысячи человек. Над толпой развевались самые разные флаги - Германии, федеральной земли Саксония, а также запрещенный флаг германского рейха и, конечно же, триколоры Российской Федерации. Их собственники по-русски не говорили, от журналистов шарахались, на все просьбы об интервью отрицательно мотали головой, однако при слове "Россия" вся их подозрительность исчезала - и они в пространных монологах объясняли, насколько мудр президент Путин, насколько важен для Германии дешевый газ из России и насколько мало их волнуют проблемы жителей Украины.

Все эти знаменосцы были родом из бывшей ГДР. Все они как один утверждали, что восточные немцы понимают Россию гораздо лучше, чем западные. И требовали прекратить поставку оружия Украине, утверждая, что "правительство Германии управляется извне" и что "нужны мирные переговоры".

Шествие по центру Берлина: свист, крики, шапочка из фольги

Спустя час после начала митинга полиция оценивала его численность в "не более чем четыре тысячи человек" - в масштабах трехмиллионного Берлина это, мягко говоря, не много.

Акция АдГ у Рейхстага Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Тем временем у входа в офисное здание парламента, у ведомства канцлера, у Бранденбургских ворот и по всему маршруту следования колонны правых начали собираться их противники - то и дело скандируя: Ganz Berlin hasst die AfD, - то есть "весь Берлин ненавидит АдГ". Но и полиция не стояла сложа руки - полицейские то и дело оттесняли оппонентов правых подальше от места события. В общей сложности в обеспечении общественного порядка участвовали порядка 1900 полицейских.

C импровизированной сцены на фоне Рейхстага ораторы пытались разогреть своих слушателей в преддверии "горячей зимы" - с переменным успехом. Председатель партии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) призвал в своей речи отменить санкции в отношении России и отправить в отставку министра экономики от "зеленых" Роберта Хабека (Robert Habeck) - что было с восторгом встречено собравшимися. "Зеленые" хотят ослабить нашу страну, а экономическая война, которую Хабек объявил России, на самом деле направлена против собственного населения", - сказал Хрупалла.

"Хабека в отставку!" - взревела толпа.

Акция протеста против шествия правых популистов у Бранденбургских ворот Фото: Marcel Fürstenau/DW

Стоять на полупустой лужайке, под моросящим дождем, в кольце из полиции и слушать, что тебя ненавидит "весь Берлин", - сомнительное удовольствие. Спустя два часа после начала акции ее участники выстроились в колонну, чтобы пройти по центру Берлина, минуя, среди прочего, и посольство России.

Без потасовок, провокаций и отдельных задержаний все же не обошлось, однако серьезных столкновений между сторонниками АдГ и их оппонентами зарегистрировано не было.

Ключевая тема правых - рост цен на энергию и продукты питания. В сентябре инфляция в Германии достигла уровня в 10 процентов - это неслыханный для многих поколений немцев скачок цен. На фоне тотального подорожания всего и вся в стране не прекращаются разговоры о возможных проблемах с отоплением зимой. Несмотря на почти полностью заполненные хранилища газа, власти призывают граждан экономить и анонсируют снижение температуры в университетских аудиториях и помещениях государственных учреждений. Дошло до того, что в целях экономии в городских бассейнах Берлина не только понижена температура воды, но и планируется закрытие саун.

Столь существенное снижение уровня жизни вызывает в определенных слоях немецкого общества бурный протест, радикализации которого опасаются политики. Ведь еще свежи воспоминания о толпе правых, оказавшейся на ступеньках парламента. Тогда речь шла о коронавирусных ограничениях, сейчас - о росте цен.

Одна из акцих противников правых популистов Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Но Берлин не был бы Берлином, если бы на митинг правых не было заявлено десять митингов их противников, и на них не вышло бы в десять раз больше человек под самым разнообразными лозунгами. Тут и "Вставай против расизма", и "Рейв против АдГ", и "Солидарность против правой пропаганды", и "Наш ответ кризису - солидарность".

Правые популисты: против инфляции и правительства

Сама АдГ мобилизует своих сторонников под лозунгами антиправительственного протеста: якобы простым немцам все дороже обходятся правительственные планы по спасению климата, помощи беженцам и борьбе за мир. Поэтому и девизом субботней акции правые популисты сделали лозунг "Энергобезопасность и защита от инфляции", добавив к нему призыв "Сначала - наша страна" (Unser Land zuerst!), что отдаленно напоминает печально знаменитое Deutschland über alles.

Прогулявшись по центру, сторонники правых популистов вернулись к рейхстагу на итоговый митинг. На прощание один из выступивших на митинге партийцев обозвал Берлин "дырой", а местная газета Tagesspiegel сообщила, что одна из берлинских гостиниц с утра выселила на улицу 150 сторонников АдГ, приехавших на акцию из соседних федеральных земель. Потому что генеральный директор отеля не хотел "терпеть у себя правых".

Смотрите также: