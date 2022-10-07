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Symbolbild | Gasverbrauch in Deutschland
Фото: Matthias Stolt/CHROMORANGE/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия заполнила газохранилища уже на 93 процента

Анна Мельникова
2 ч. назад

Газохранилища в Германии уже заполнены более чем на 93%. Газ теперь закупают не у России, а у других производителей, цены на топливо ощутимо выросли.

https://www.dw.com/ru/germania-zapolnila-gazohranilisa-uze-na-93-procenta/a-63374022

Германия продолжает запасаться газом на зиму, несмотря на отсутствие поставок из России. Хранилища уже заполнены на 93,03%, объявило Федеральное агентство по сетям в пятницу, 7 октября. Ведомство рассчитывает, что целевой показатель - заполнение хранилищ на 95% до 1 ноября - будет достигнут раньше. 

После прекращения импорта российского газа Германия покупает газ на мировом рынке, топливо стало значительно дороже. Осенью расход газа увеличился: уже в первую неделю октября уровень потребления топлива и в домохозяйствах, и в коммерческих организациях был выше среднего по сравнению с предыдущими годами. В обществе сохраняется напряжение, власти призывают немцев экономить. Так, Федеральное агентство по сетям подчеркивает, что умеренный расход газа этой зимой особенно важен. "Нельзя исключать ухудшение ситуации в дальнейшем", - признают эксперты. Правительство Германии также запускает механизм, призванный облегчить финансовую нагрузку на граждан и бизнес в условиях высоких цен на энергоносители.

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