Германия заполнила газохранилища уже на 93 процента

Газохранилища в Германии уже заполнены более чем на 93%. Газ теперь закупают не у России, а у других производителей, цены на топливо ощутимо выросли.

Германия продолжает запасаться газом на зиму, несмотря на отсутствие поставок из России. Хранилища уже заполнены на 93,03%, объявило Федеральное агентство по сетям в пятницу, 7 октября. Ведомство рассчитывает, что целевой показатель - заполнение хранилищ на 95% до 1 ноября - будет достигнут раньше.

После прекращения импорта российского газа Германия покупает газ на мировом рынке, топливо стало значительно дороже. Осенью расход газа увеличился: уже в первую неделю октября уровень потребления топлива и в домохозяйствах, и в коммерческих организациях был выше среднего по сравнению с предыдущими годами. В обществе сохраняется напряжение, власти призывают немцев экономить. Так, Федеральное агентство по сетям подчеркивает, что умеренный расход газа этой зимой особенно важен. "Нельзя исключать ухудшение ситуации в дальнейшем", - признают эксперты. Правительство Германии также запускает механизм, призванный облегчить финансовую нагрузку на граждан и бизнес в условиях высоких цен на энергоносители.

Смотрите также: