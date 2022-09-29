Прощай, "Газпром"! Газовики ФРГ обсудили будущее без России

Немецкие профессионалы газовой отрасли больше не рассчитывают на российские поставки, для них эпоха сотрудничества Германии и России закончилась. Благодаря полным газохранилищам и новым СПГ-терминалам они с осторожным оптимизмом оценивают шансы на стабильное снабжение предстоящей зимой. Они делают ставку на сжиженный газ и видят более отдаленное будущее отрасли (2030 и далее) в декарбонизации - в переходе главным образом на "зеленый" водород, а также на биометан и синтетические газы.

Бывшая Gazprom Germania не будет покупать газ из РФ

Таково основное впечатление от важнейшей в Германии ежегодной отраслевой конференция Gas 2022, проведенной экономической газетой Handelsblatt 27 и 28 сентября в Берлине и одновременно в онлайн-формате. Перед началом участникам уже было известно об авариях (как считалось на тот момент) на двух "Северных потоках". Эта новость не оказалась в центре внимания, но, естественно, обсуждались - на сцене и особенно в кулуарах. В любом случае она усилила общий крайне скептический настрой в отношении будущей роли "Газпрома" и России в газоснабжении ФРГ и ЕС.

Глава SEFE Эгберт Лэге (в центре) беседует с двумя ведущими конференции Gas 2022 Фото: Handelsblatt

Наиболее четко эти настроения выразил Эгберт Лэге (Egbert Laege), глава компании Securing Energy for Europe (SEFE). Она управляет активами бывшей дочки "Газпрома" Gazprom Germania, взятые под контроль немецкого государства, но, как уточнил выступающий, пока еще (в отличие от компании Uniper) формально не национализированные (хотя все к этому идет).

По словам этого кризисного менеджера, "мы исходим из того, что российского газа не будет в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а в долгосрочном плане Германия сама не хочет больше сотрудничать с Россией, так что нереалистично ожидать, что мы еще будем закупать газ из российских источников".

Борьба с дефицитом газа: СПГ-терминалы, ПХГ и экономия

В такой ситуации одной из главных тем конференции стал вопрос о том, как Германия будет обеспечивать себя "голубым топливом" в чрезвычайных условиях предстоящей зимы. На самом деле речь о двух предстоящих зимах, уточнил глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller). Он перечислил три ключевых фактора, от которых будет зависеть стабильное газоснабжение в предстоящие полтора года.

Первым делом он назвал мощности для приема сжиженного газа. "Если этой зимой нам удастся ввести в строй три регазификационных судна, это поможет". А зимой 2023-24 будет, по его словам, "второй транш". Клаус Мюллер напомнил, что правительство ФРГ арендовало 5 плавучих СПГ-терминалов, и добавил, что частные инвесторы могут запустить "еще один, или два, или три". На конференции совладелец компании Deutsche ReGas подробно представил проект в Лубмине. То, что глава регулирующего органа допускает в Германии еще два частных СПГ-терминала (в общей сложности, получается, восемь) - это нечто новое.

Второй предпосылкой для относительно стабильного прохождения предстоящей зимы Клаус Мюллер считает экономию газа как минимум на 20%. Он назвал "грандиозными" успехи промышленности при быстром переводе производственных процессов с газа на нефть и уголь. Именно это, а не сокращение производства обеспечило основную экономию. Сейчас, пояснил выступающий, самый большой вопрос: как в отопительный сезон поведут себя домашние хозяйства.

Третий фактор: Германия входит в холодный период года с большими запасами газа, ведь уровень заполнения немецких газохранилищ (самых мощных во всем ЕС) уже превысил 91%, и закачка продолжается. Благодаря этим резервам, подчеркнул глава BNetzA, "мы выиграем время при возникновении острого дефицита". В таком случае усиленный отбор газа из ПХГ позволит несколько оттянуть тот момент, когда регулятору придется отключать промышленные предприятия от газоснабжения.

Бизнес просит, рассказал Клаус Мюллер, хотя бы заблаговременно предупреждать его о предстоящих отключениях, чтобы успеть подготовить технологические процессы. "Но я пока не знаю, окажемся ли мы вообще в ситуации нехватки газа, произойдет ли это один раз или будет несколько случаев". Глава BNetzA готов обещать оповещение за сутки, но не уверен, что в чрезвычайной ситуации сможет делать это за 48 и тем более 72 часа.

Впрочем, пока нет признаков, что в ближайшие месяцы возникнет необходимость в отключениях. Однако Клаус Мюллер дал понять, что его особенно беспокоит февраль: "В Германии в этом месяце часто бывает холодно".

Норвегия стала главным поставщиком газа для Германии

Но уже в декабре планируется ввести в строй первые два плавучих СПГ-терминала в Лубмине и Вильгельмсхафене, вскоре после этого должно заработать еще одно регазификационное судно в Брунсбюттеле. А главное: стабильно идет и будет идти трубопроводный газ из Норвегии.

Troll A - крупнейшая морская газовая платформа в Норвегии Фото: Øyvind Gravås/Even Kleppa/Equinor

"Мы увеличили поставки в Германию на 17% и довели их до 37 миллиардов кубометров в год", - сообщила на конференции Нина Шольц (Nina Scholz), возглавляющая представительство норвежского энергетического концерна Equinor в Берлине. Так что Норвегия стала теперь с долей приблизительно в 40% главным поставщиком "голубого топлива" в ФРГ вместо России.

"Мы экспортируем все, что можем", - заверила Нина Шольц, но добавила, что Equinor стремится теперь расширить поставки в ФРГ и в ЕС сжиженного газа, причем как со своего норвежского завода, вернувшегося этим летом в строй после пожара и долгого ремонта, так и "из нашего глобального портфеля", прежде всего из Африки.

Нидерланды подают пример Германии

Но насколько реалистично уже нынешней зимой найти замену разрушенному теперь "Северному потоку" мощностью 55 миллиардов кубометров? Представительница Gasunie Бритта ван Бовен (Britta van Boven) напомнила немецким коллегам, что эксперты этой нидерландской компании еще в июле представили исследование, согласно которому ЕС вполне может обойтись без российского газа, если будет более экономно использовать "голубое топливо" (аналогичные исследования были и в Германии).

Эмсхафен, 8.9.2022. Торжественная церемония по случаю прибытия первого танкера на новый СПГ-терминал Фото: ANP/IMAGO

В Нидерландах, продолжила она, промышленность настроена сейчас сэкономить порядка 25%, еще примерно 20% могли бы сберечь домашние хозяйства. К тому же параллельно со снижением спроса будет расти предложение. Так, 15 сентября в Эмсхавене выдал первый газ срочно арендованный новый плавучий регазификационный терминал, который в начале декабря выйдет на полную мощность. С момента нападения России на Украину до начала его эксплуатации прошло всего 203 дня, с нескрываемой гордостью подчеркнула топ-менеджер Gasunie.

Сжиженный газ из США: новая зависимость?

Бум СПГ будет продолжаться, нынешние высокие цены вызовут приток инвестиций как в заводы по сжижению газа повсюду в мире, так и в регазификационные мощности в ЕС, и самое позднее к 2030 году поставки из США полностью заменят трубопроводный газ из России, спрогнозировал глава немецкой лоббистской организации газовой отрасли Zukunft Gas Тимм Келер (Timm Kehler).

Глава лоббистской организации Zukunft Gas Тимм Келер: у энергоносителя газ в ФРГ большое будущее Фото: Handelsblatt

"Не меняем ли мы тем самым одну зависимость на другую? Это должны решить на политическом уровне", - добавил он. В любом случае, заверил выступающий, у энергоносителя газ - большие перспективы, особенно в ФРГ: "Ни одна другая страна в Европе не использует газ столь интенсивно в промышленности, как Германия". В то же время выразитель интересов отрасли подчеркнул, что речь идет вовсе не только о природном газе, но также о водороде, биометане, синтетических газах. По мере декарбонизации экономики они будут все больше заменять ископаемое "голубое топливо".

Газовики Германии берут курс на "зеленый" водород и биометан

Поэтому "будущие газовые партнерства изначально должны быть партнерствами по декарбонизации", - подчеркнул профессор Эрфуртского университета Андреас Гольдтау (Andreas Goldthau), выступивший на тему "Климатическая политика как геополитика. Какую роль играет при этом газ?".

Ключевой тезис ученого: договариваясь с потенциальными поставщиками СПГ, например в богатой солнцем Африке, надо сразу же ориентировать их на то, что в не столь далекой перспективе Германия и ЕС будут усиленно закупать у них "зеленый" водород, полученный путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии. Ведь уже сейчас основополагающее требование правительства ФРГ к новым СПГ-терминалам: их изначально следует оборудовать так, чтобы все они со временем смогли оперативно переориентироваться на прием сжиженного водорода или, что куда более экономично, сжиженного аммиака как "средства транспортировки" H2.

У соседа ФРГ Австрии крупнейшая установка по производству биометана находится в Маргаретен-ам-Моос Фото: Hans Klaus Techt/APA/picture alliance

На "зеленом" H2, биометане и других экологичных альтернативах природному газу на конференции Gas 2022 останавливался чуть ли не каждый оратор, им был посвящен и целый ряд отдельных выступлений.

Это может показаться странным: газовая отрасль ФРГ переживает в эти дни тяжелейший кризис в своей истории, а ее представители обсуждают то, что будет через пять, десять, а то и через 15-20 лет. Но это весьма красноречиво характеризует настрой газовиков Германии: они не оглядываются назад, в те недавние времена, когда их главным партнером был "Газпром", а смотрят вперед, в будущее. В будущее без газа из России.

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