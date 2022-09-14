При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

Немецкие чиновники и политики проявляют неожиданную гибкость, оперативность и креативность при поддержке экономики в условиях энергетического кризиса. Подробности - у DW.

Дефицит газа не приведет нынешней зимой в Германии к дефициту сахара. Хотя такая опасность из-за прекращения "Газпромом" российских поставок была. Ведь 18 действующих в ФРГ сахарных заводов в большинстве своем работают на голубом топливе. Часть из них смогла оперативно переключиться на нефтепродукты и уголь, но на некоторых предприятиях перестроиться в сжатые сроки не получится. Так что если нынешней зимой дело дойдет до физической нехватки газа, они просто остановятся.

Антимонопольное ведомство временно разрешает сахарный картель

Чтобы избежать гибели части урожая сахарной свеклы, дефицита сахара и взлета цен на него, Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ (Bundeskartellamt, BKartA) пошло на весьма необычный шаг. Оно разрешило четырем контролирующим сахарный рынок Германии компаниям, немецким Nordzucker, Südzucker, Pfeifer & Langen и нидерландской Cosun Beet, предоставлять друг другу временно не загруженные производственные мощности. Иными словами, сырье с остановившихся заводов можно будет отвезти к конкурентам и там переработать.

Глава антимонопольного ведомства ФРГ Андреас Мундт готов принимать нестандартные решения Фото: Bundeskartellamt

Вообще-то подобное разрешение в корне противоречит задачам чиновников, призванных бороться с картелями. Однако необычный кризис потребовал от них неординарных решений. И они разрешили четырем производителям сахара договариваться друг с другом - но только до июня 2023 года и только в том случае, если государству придется рационировать или полностью отключать промышленным предприятиям поставки газа. Так что речь идет лишь "об одноразовой и ограниченной по времени кооперации на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении", разъяснил в заявлении для прессы глава BKartA Андреас Мундт (Andreas Mundt).

Такая гибкость совсем не вписывается в устоявшийся образ немецкого госаппарата, который принято ругать за особо педантичный бюрократизм, за неповоротливость и полную безынициативность. Но оказывается, что под давлением обстоятельств немецкие чиновники вполне способны импровизировать и проявлять креативность.

Строительство гигафабрики Tesla доказало оперативность чиновников

Собственно, первым крупным опровержением стереотипа о немецких чиновниках стало завершение весной 2022 года строительства близ Берлина гигафабрики американского производителя электромобилей Tesla.

Илон Маск показал канцлеру ФРГ и премьер-министру Бранденбурга, на что способны немецкие чиновники Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Под напором главы всемирно известной компании Илона Маска с его бескрайней предпринимательской энергией власти и ведомства федеральной земли Бранденбург настолько быстро, слаженно и зачастую неформально выдавали необходимые справки, разрешения и распоряжения, что огромный завод удалось соорудить за рекордно короткие два года. Причем произошло все это буквально в нескольких километрах от нового берлинско-бранденбургского аэропорта BER, строительство которого из-за всевозможных ошибок, просчетов и бюрократических проволочек растянулось на целых 14 лет и стало символом немецкого долгостроя.

И вот теперь под напором газового кризиса способность действовать быстро и креативно демонстрируют чиновники и политики федерального уровня. Причем самый яркий пример - это история не с сахарными производителями, а с СПГ-терминалами.

Даешь СПГ-терминал за десять месяцев!

Вот хронология решений, принимавшихся после 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабную агрессию против Украины, а в Берлине поняли, что надо как можно быстрее снижать чрезвычайно высокую зависимость от российского газа, для чего следует срочно обзавестись собственными мощностями по приему сжиженного газа.

Строить причал для регазификационного судна в Вильгельмсхафене начали 5 мая Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на экстренном заседании бундестага объявил о планах соорудить в Германии два СПГ-терминала. 4 мая вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) сообщил, что правительство Германии арендовало 4 регазификационных судна для создания плавучих терминалов. 5 мая в Вильгельмсхафене на Северном море началось строительство причала для первого из этих судов.

19 мая бундестаг принял закон, облегчающий и ускоряющий процедуры выдачи разрешений на строительство береговой инфраструктуры конкретно для СПГ-терминалов. 20 мая его утвердила палата земель ФРГ - бундесрат.

4 августа близ Вильгельмсхафена после получения всех необходимых документов официально приступили к прокладке 26-километрового газопровода, который соединит регазификационное судно с немецкой системой магистральных трубопроводов. И объявили, что его эксплуатация должна начаться 22 декабря, как раз к празднику Рождества.

В таком случае между нападением России на Украину и вводом в строй первого немецкого СПГ-терминала в федеральной земле Нижняя Саксония пройдут всего десять месяцев. "Обычно на подобные проекты в этой земле уходят восемь лет", - отметил на торжественной церемонии начала прокладки газопровода глава его оператора, компании Open Grid Europe, Томас Хювенер (Thomas Hüwener).

Баварские чиновники помогут коллегам в бывшей ГДР

Планы форсированного строительства в Германии СПГ-терминалов (на данный момент решено до весны 2024 года ввести в строй уже шесть регазификационных судов) заставили проявить гибкость и забыть про межпартийные разногласия лидеров двух очень не похожих друг на друга федеральных земель.

Богатая, промышленно развитая Бавария находится на юго-западе ФРГ, и ею правят консерваторы из баварской партии ХСС, находящиеся в оппозиции к нынешнему правительству страны. А относительно бедной и в основном аграрной землей Мекленбург - Передняя Померания на крайнем северо-востоке у побережья Балтики на территории бывшей ГДР руководят социал-демократы из партии канцлера Олафа Шольца.

Однако в Мекленбурге-Передней Померании находится городок Лубмин, где на берег выходят два российских подводных газопровода - приостановленный теперь "Газпромом" "Северный поток" и похороненный "Северный поток-2". Из-за них к этой точке в свое время подвели два мощных немецких газопровода Opal и Eugal, чтобы качать газ с севера на юг до границы с Чехией, а откуда часть объемов через чешскую территорию отправлять в Баварию. И вот теперь благодаря этой готовой газотранспортной инфраструктуры Лубмин получит сразу два СПГ-терминала.

Чтобы максимально ускорить их сдачу в эксплуатацию, баварский лидер Маркус Зёдер (Markus Söder) и премьер-министр Мекленбурга-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) подписали 30 августа договоренность о том, что Бавария командирует на север группу опытных чиновников. Они помогут местным регуляторам как можно быстрее завершить все бюрократические процедуры по выдаче необходимых разрешений этим терминалам.

Идеологическая незашоренность лидеров немецких "зеленых"

Другим примером идеологической незашоренности немецких политиков в кризисной ситуации можно считать готовность Парии "зеленых", входящей в нынешнюю правительственную коалицию в ФРГ, согласиться на временное, до конца апреля 2023 года, широкомасштабное использование уже отправленных в резерв и даже законсервированных угольных электростанций, чтобы максимально сократить в электроэнергетике потребление газа. Более того, один из лидеров "зеленых" министр экономики Роберт Хабек ради стабилизации энергоснабжения предстоящей зимой предложил даже на несколько месяцев отложить давно уже решенный полный отказ от атомной энергетики.

Самый популярный "зеленый" в ФРГ: вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

А еще одним примером нетривиальных решений немецких властей в условиях энергетического кризиса можно считать принятое в конце августа распоряжение правительства ФРГ, которое предусматривает, что железная дорога при необходимости будет первыми пропускать составы с углем и нефтью для электростанций или НПЗ, а не пассажирские поезда.

Все перечисленные примеры показывают, что традиционный немецкий бюрократизм и партийные идеологические установки не мешают политикам и чиновникам ФРГ в чрезвычайной ситуации проявлять прагматизм и креативность. Поэтому можно исходить из того, что в случае обострения нынешней зимой энергетического кризиса они будут готовы оперативно принимать новые нестандартные решения.

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