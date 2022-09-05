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АЭС "Неккарвестхайм"Фото: Frank Hoermann/Sven Simon/picture alliance
ТехнологииГермания

Вице-канцлер ФРГ - за продление службы двух АЭС

Павел Мыльников
1 ч. назад

Роберт Хабек выступает за использование АЭС "Изар" и "Неккарвестхайм" в качестве аварийного резерва до середины апреля 2023 года. Но АЭС "Эмсланд" будет отключена от сети по плану.

https://www.dw.com/ru/vicekancler-frg-habek-za-prodlenie-ekspluatacii-dvuh-aes/a-63025137

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) поддерживает предложение продлить на несколько месяцев срок эксплуатации атомных электростанций "Изар" и "Неккарвестхайм", расположенных на юге Германии. Эту информацию, обнародованную немецким еженедельником Der Spiegel в понедельник, 5 сентября, подтвердил сам Хабек. Тем самым станции, завершение работы которых ожидалось в конце 2022 года, смогут к середине апреля 2023-го сформировать аварийный энергорезерв для обеспечения бесперебойного снабжения. К этому выводу пришли специалисты в ходе стресс-теста, проведенного операторами электросетей по поручению правительства ФРГ.

В то же время третья действующая АЭС Германии - "Эмсланд" - может быть остановлена, как и планировалось, в конце текущего года. Поэтапный отказ от атомной энергетики, прописанный в профильном законе, останется в силе.

Ранее Хабек был против продления работы АЭС для экономии газа

Еще в конце августа вице-канцлер исключал возможность продления срока эксплуатации трех последних немецких атомных электростанций в целях экономии газа. "Ради того немногого, что мы в результате выиграем, это неправильное решение", - заявил Хабек, общаясь с согражданами в рамках Дня открытых дверей федерального правительства.

Между тем вернуться к производству электроэнергии на АЭС готовы 50 процентов жителей ФРГ, еще 35 процентов выступают против, следует из результатов июньского опроса, проведенного социологическим институтом Insa. В то же время большинство немцев - 53 процента - не согласны со строительством новых атомных электростанций.

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