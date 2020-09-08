В Берлине открылся новый аэропорт: его называют "кладбищем миллиардов"

В субботу, 31 октября, после многократного переноса сроков открытия, в Германии наконец начнет работу новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER). Его строительство началось еще в 2006 году. Изначально планировалось, что аэропорт сдадут в эксплуатацию в октябре 2011 года. Но из-за различных технических и строительных недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности, даты открытия BER отменяли и переносили в общей сложности шесть раз.

120 тысяч изъянов

В ходе инвентаризации объекта в 2013 году было выявлено около 120 тысяч дефектов, в том числе серьезных: к примеру, неработающая система противопожарной защиты, тысячи автоматических дверей без подключения к электросети и провисающие потолки парковок. Еще одной проблемой с точки зрения безопасности стало большое число беспорядочно проложенных кабелей. Кроме того эскалаторы, ведущие от терминала вылета к подземному вокзалу, оказались слишком короткими.

В ходе инвентаризации BER в 2013 году были выявлены десятки тысяч строительных изъянов

Чтобы устранить изъяны, архитекторам, инженерам, техническим специалистам и строителям потребовалось восемь лет. В итоге строительная смета выросла с 2 млрд до 7 млрд евро. Помимо этого выяснилось, что проектировщики нового аэропорта ошиблись в расчетах и он будет слишком мал. Поэтому было принято решение о дальнейшем расширении, которое должно закончиться к 2030 году и потребует дополнительных затрат в 2,3 млрд евро.

"Коллективная утрата чувства реальности"

Но как в такой высокотехнологичной стране, как Германия, мог возникнуть столь крупный и проблемный долгострой? Сенат Берлина создал комитет по расследованию причин проблем со строительством аэропорта, в итоговом отчете которого говорится о "коллективной утрате чувства реальности".

Стройплощадка аэропорта BER, 2009 год

Специалисты пришли к выводу, что к такой ситуации привели ошибки на всех уровнях, но прежде всего недостаток опыта и слишком сильное давление политиков: новый берлинский аэропорт BER должен был стать объектом престижа, главными воздушными воротами немецкой столицы.

Строители отставали от графика почти с самого начала

К моменту начала строительных работ план нового аэропорта уже был согласован. Однако компания, отвечающая за его возведение, продолжала высказывать все новые пожелания, которые архитекторы и инженеры должны были воплощать в жизнь в процессе строительства. Так, было решено дополнительно построить антресольные этажи, пассажирские трапы, торговые площадки и зоны общественного питания. Поскольку правила безопасности ЕС постоянно меняются, план аэропорта пришлось полностью переделать.

Эскалатор в аэропорту BER

В результате строительство объекта стало отставать от графика еще в 2009 году. В 2010 году обанкротилось ведущее инженерное бюро, отвечающее за техническое оснащение здания. Открытие BER, запланированное на 2011 год, в итоге отложили, но лишь на восемь месяцев.

Позже бывший главный архитектор аэропорта Майнхард фон Геркан (Meinhard von Gerkan) описал эти события в своей книге "Blackbox BER". Он утверждает, что новая дата введения аэропорта в эксплуатацию была назначена "в соответствии с политическим календарем", несмотря на слишком короткие сроки и возражения компании, строившей объект.

Отчеты о ходе строительства BER фальсифицировали

Фон Геркан пишет, что компания-оператор аэропорта пыталась скрыть трудности от наблюдательного совета стройки во главе с тогдашним обер-бургомистром (мэром) Берлина Клаусом Воверайтом (Klaus Wowereit). С декабря 2011-го по март 2012 года отчеты о ходе строительства даже фальсифицировали, утверждает архитектор.

Клаус Воверайт, август 2014 года

"Наши красные предупреждающие стрелки, указывающие на то, что назначенные сроки не могут быть соблюдены, заменили на желтые, сигнализирующие о том, что в срок можно уложиться, если приложить много усилий", - рассказывает фон Геркан в своей книге.

И политики охотно в это верили. Когда в аэропорту проводили проверки, строители заранее возводили стены из гипсокартона, чтобы никто не увидел, как дела обстоят на самом деле. Но за четыре недели до запланированного открытия BER скрывать истинное положение вещей стало невозможно. Из-за неработающей системы противопожарной защиты в мае 2012 года аэропорт не получил лицензию на эксплуатацию.

Увольнения сотрудников и отставка Воверайта

Политики отреагировали на катастрофу чередой обвинений и увольнений. Фон Геркан и его команда тоже были вынуждены уйти. Впоследствии это решение признали ошибочным: специалистам, пришедшим на их место, не хватало знаний, что, где и как было построено раньше.

Любопытно, что никто так и не был привлечен к ответственности за все эти скандальные действия. Политики, принимавшие решения, уже давно покинули свои посты. Воверайт добровольно ушел в отставку с поста мэра Берлина в 2014 году - после очередного переноса срока открытия BER. История с аэропортом, который журналисты прозвали "кладбищем миллиардов", сильно подорвала его авторитет.

Руководившие реализацией проекта BER тоже избежали судебного преследования. Более того, один из двух директоров компании-оператора, уволенных в 2012 году, даже сумел востребовать через суд компенсацию за потерю доходов в размере 1,4 млн евро.

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