Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Сначала Gazprom Germania, теперь Uniper, на очереди VNG: правительство Германии спасает системообразующие компании, потому что контракты с "Газпромом" стали токсичными активами.

Правительство ФРГ приняло решение о, похоже, самой масштабной национализации в истории страны. Под полный контроль государства переходит Uniper - крупнейший немецкий импортер российского газа. Тем самым Берлин спасает одну из системообразующих компаний в немецкой энергетике.

Остановка "Северного потока" заставила Берлин действовать

Ведь она не только закупает газ для Германии, но и владеет газовыми, угольными и гидроэлектростанциями, газохранилищами, а теперь еще и сооружает терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). В число зарубежных активов Uniper входят АЭС в Швеции и компания "Юнипро" в России, владеющая пятью крупными тепловыми электростанциями.

Национализация Uniper представлялась неизбежной после того, как "Газпром" в июне резко сократил, а в конце августа полностью прекратил поставки голубого топлива в Германию по "Северному потоку". В результате Uniper ежедневно теряла до 100 млн евро, закупая по чрезвычайно высоким ценам газ на спотовом рынке, чтобы выполнять свои обязательства перед немецкими клиентами, прежде всего - региональными энергетическими компаниями и крупными предприятиями.

Штаб-квартира компании Uniper находится в Дюссельдорфе Фото: Ina Fassbender/AFP

Такие меры поддержки, как увеличение 18 июля государственным банком KfW кредитной линии для Uniper c 2 до 9 млрд евро и приобретение правительством ФРГ 30-процентного пакета акций компании, не смогли переломить ситуацию.

Принятое 21 сентября решение о фактически полном переходе Uniper в собственность государства (оно получит в конечном счете 98,5% акций) поможет стабилизировать газоснабжение в ФРГ в условиях острого энергетического кризиса и начинающегося отопительного сезона. Ведь теперь импорт необходимых объемов газа, сколько бы он ни стоил, будет финансироваться из средств бюджета, а его можно пополнить путем увеличения госдолга. Расплачиваться за это придется всем налогоплательщикам страны.

Спасение импортеров газа напоминает спасения банков

Однако если бы компания Uniper оказалась неплатежеспособной и ей пришлось бы прекратить снабжать газом своих клиентов, например, большие заводы, а также остановить собственные ТЭС, обеспечивающие электричеством целые города, то финансовые потери для всей Германии и, соответственно, для немецких налогоплательщиков оказались бы несопоставимо более крупными.

"Неизбежным злом" назвала меры правительства влиятельный специалист в области энергетики из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине профессор Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert): "Uniper - системообразующая компания, ее необходимо было защитить".

Одно из газохранилищ компании VNG на территории бывшей ГДР Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Так что национализацию Uniper - вместе с переводом в апреле под контроль правительства газохранилищ и других активов дочки "Газпрома" Gazprom Germania и предстоящим оказанием госпомощи восточногерманской энергетической компании VNG, о чем этот третий крупный импортер российского газа попросил 9 сентября, - вполне можно сравнивать со спасением немецких банков во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Тогда крайне остро стоял вопрос о поддержании дееспособности системы "денежного кровообращения" в экономике. Сегодня не менее остро стоит задача обеспечить страну достаточным количеством энергии. Тогда широко использовался термин Bad Bank - "банк плохих активов", куда передавались всевозможные проблемные кредиты. Сегодня такими токсичными активами стали контракты с "Газпромом", поскольку российская госкомпания перестала их обслуживать. И государству вновь приходится брать на себя роль спасителя.

Часть активов Uniper можно будет приватизировать

Во сколько все это в конечном счете обойдется бюджету Германии, пока совершенно непонятно. В том числе, кстати, и потому, что пример недавней продажи с большой прибылью пакета акций Lufthansa, приобретенных правительством ФРГ в первый год пандемии для поддержания немецкого авиаперевозчика, показывает: по меньшей мере часть национализированных сейчас активов со временем вполне можно будет с выгодой продать.

Принадлежащее компании Uniper газохранилище Etzel - одно из крупнейших в Германии Фото: Thorsten Futh/Uniper SE

Так, министерство экономики ФРГ уточнило 21 сентября, что дальнейшей судьбой шведских АЭС и российских ТЭС, которыми немецкое государство уж точно не захочет владеть, в Берлине займутся лишь через несколько месяцев. Хорошую цену наверняка можно будет получить за принадлежащие Uniper гидроэлектростанции. Возможно, их захочет приобрести все тот же финский полугосударственный энергетический концерн Fortum, который до сих пор владел 78% акций этой немецкой компании, но продал их теперь правительству ФРГ, чтобы не нести чрезмерную финансовую нагрузку по спасению компании.

А вот приватизировать газовые и особенно угольные электростанции Uniper правительству Германию в условиях ускоряющейся во всем Евросоюзе декарбонизации вряд ли удастся. Собственно, в 2016 году руководство немецкого энергетического концерна E.on именно для того и создало эту компанию, чтобы, передав ей все активы, связанные с ископаемыми энергоносителями, избавиться от лишнего, с его точки зрения, балласта и сосредоточиться главным образом на возобновляемой энергетике.

Правительство ФРГ держит теперь рынок газа в своих руках

Поэтому Uniper "с самого рождения" оказалась столь тесно связанной с российским газом: в ходе того разукрупнения E.on передал ей все долгосрочные контракты с "Газпромом", доставшиеся концерну в 2003 году в ходе поглощения легендарной компании Ruhrgas. Это она еще в 1970 году начала покупать газ в Советском Союзе и долгое время была его монопольным импортером в ФРГ.

Впрочем, в условиях нынешней чрезвычайной ситуации в энергетике и особенно в газоснабжении концентрация в руках государства активов Gazprom Germania, Uniper, а вскоре, вероятно, и VNG, дает Берлину контроль над важнейшими потоками голубого топлива в стране, над значительной частью газотранспортной системы и над основными мощностями немецких газохранилищ. Это, по идее, должно предстоящей зимой, которая может оказаться очень непростой, существенно облегчить Берлину регулирование и кризисное управление в энергетической сфере.

Работающую на каменном угле электростанцию Heyden компания Uniper в августе временно вывела из резерва Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Одновременно Uniper предстоит сыграть в предстоящие месяцы важную роль как при временном расширении угольной генерации электроэнергии, так и при ее последующем свертывании ради достижения провозглашенных климатических целей. К тому же компания осваивает сейчас новый для себя бизнес, ускоренно сооружая в Вильгельмсхафене один из первых в Германии СПГ-терминалов. На все эти крайне важные сейчас для энергоснабжения страны процессы правительство ФРГ сможет теперь оказывать непосредственное влияние.

Профессор Вероника Гримм (Veronika Grimm), один из членов Совета экономических экспертов при правительстве Германии (так называемого "совета мудрецов"), назвав национализацию Uniper "шагом в правильном направлении", рекомендовала правительству как новому собственнику компании всемерно диверсифицировать закупки СПГ по всему миру. При этом самой умной стратегией, по ее мнению, было бы заключение долгосрочных контрактов с теми поставщиками, которые на первом этапе будут поставлять природный газ, а в перспективе перейдут на зеленый водород.

Смотрите также: