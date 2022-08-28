  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Gazprom Germania в Берлине
Gazprom Germania в Берлине (фото из архива)Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa ZB/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ создала холдинг по национализации экс-"дочки" "Газпрома"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По данным еженедельника Welt am Sonntag, холдинг Securing Energy for Europe Holding GmbH создан для "обеспечения безопасности энергоснабжения".

https://www.dw.com/ru/frg-sozdala-holding-dla-nacionalizacii-byvsej-docki-gazproma/a-62953771

Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании "Газпром" - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом сообщил в воскресенье, 28 августа, немецкий еженедельник Welt am Sonntag (WaS).

По его данным, холдинговая компания носит почти такое же название, как и SEFE. Так, 3 июня зарегистрированная, но не действовавшая на тот момент фирма VERONIKA Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

"Обеспечение безопасности энергоснабжения"

В акционерном соглашении, текст которого имеется в распоряжении Welt am Sonntag, говорится: "Цель компании - обеспечение безопасности энергоснабжения". Кроме того "предметом деятельности компании является приобретение, владение и управление долями в предприятиях", следует из документа. Управляющими директорами SEEHG стали два адвоката из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.

Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) подтвердило, что ему известно о создании SEEHG. "BMWK знает о существовании такой компании", - указала представительница ведомства. "Данная мера была подготовлена в мае 2022 года исключительно в качестве предосторожности на случай любых шагов по реструктуризации", - отметила она. По словам собеседницы издания, подобный подход "не является необычным в корпоративно-правовых случаях реструктуризации".

При этом представительница министерства подчеркнула, что речь идет о мере, принятой в превентивном порядке, исключительно в рамках действующего законодательства. Источники в ведомстве заявили, что юридическая фирма действует от имени правительства. В CMS Hasche Sigle в свою очередь сослались на обязательства по конфиденциальности и призвали обращаться к BMWK.

Бывшей "дочке" "Газпрома" не хватает средств

Между тем ранее стало известно, что бывшей "дочке" российского "Газпрома" - несмотря на масштабную помощь от ФРГ - не хватает средств, чтобы оставаться на плаву. Об этом заявил глава SEFE Эгберт Лэге (Egbert Laege) в интервью изданию Der Spiegel 19 августа.

"С санкциями (в отношении России из-за войны в Украине - Ред.) мы тогда потеряли все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ. Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более 4 млрд евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более 5 млрд", - сказал он.

SEFE надеется получить дополнительную помощь от государства после того, как в Германии с 1 октября начнет действовать наценка на газ. Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) уже выделил SEFE рекордную сумму в 9,8 млрд евро.

"Газпром" перестал контролировать свою немецкую "дочку" с 1 апреля. После этого Gazprom Germania была передана под управление Федеральному агентству по сетям.

Смотрите также:

Немцы нашли замену российскому газу?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ

Как реагируют на рост газовых цен рядовые немцы и кого винят? Корреспондент DW обратился с этими вопросами к прохожим в центре Берлина.
Политика
13 октября 2021 г.
01:57 мин.
external

Скачок цен на газ - виновата ли Россия?

Скачок цен на газ - виновата ли Россия?

Цены на газ на рынке энергоносителей выросли в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Россия поставляет около трети природного газа, потребляемого Европой. Но эксперты считают, что у газового кризиса есть много причин.
Политика
13 октября 2021 г.
03:03 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне, фото из архива

РФ укрепляет отношения с КНДР. Как это повлияет на Украину?

Политика
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Политика
26 августа 2022 г.
60:31 мин.
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
26 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу