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Газовый счетчикФото: Frank Hoermann/Sven Simon/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Цены на газ в Европе взлетели до рекордного уровня

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

В Европе опасаются полного прекращения поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток". Глава немецкого института DIW полагает, что цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в течение многих лет.

https://www.dw.com/ru/ceny-na-gaz-v-evrope-vzleteli-do-rekordnogo-urovna/a-62943907

Опасения в Европе по поводу полного прекращения поставок природного газа из России привели к новому резкому скачку цен на голубое топливо. Цена европейских фьючерсов на поставки газа в сентябре в пятницу, 26 августа, увеличилась сразу на девять процентных пунктов до рекордных 340 евро за мегаватт/час.

Ранее "Газпром" объявил о приостановке поставок природного газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа на три дня из-за ремонтных работ. Это лишь усилило страхи по поводу перспективы полного прекращения поставок российского газа в Европу.

Цены останутся высокими на много лет

Между тем глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) призвал готовиться к длительному сохранения высоких цен на природный газ. "Цены на энергию уже никогда не вернутся на довоенный уровень", - сказал он в интервью радиостанции SWR.

По мнению Фрацшера, цены на энергоносители из-за войны России в Украине будут оставаться на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, поэтому людям следует настраиваться на снижение уровня жизни.

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