В ожидании кризиса: что будет с Германией без газа из России

В Германии ситуация по обеспечению страны газом будущей зимой становится все более серьезной. Растут опасения, что Россия не возобновит поставки голубого топлива в Германию и после 21 июля, когда должен быть завершен плановый ремонт "Северного потока - 1". "Газпрому" трудно объективно оценить, как будет развиваться ситуация с эксплуатацией компрессорной станции "Портовая", играющей важную роль в работе газопровода "Северный поток -1", говорилось в заявлении компании, опубликованном в Twitter 13 июля.

Несмотря на то что 10 июля Оттава обещала разрешить компании Siemens Canada вернуть в Германию отремонтированную турбину, необходимую для прокачки газа по "СП-1", в российском предприятии подчеркнули, что у него нет никаких документов, на основании которых концерн Siemens мог бы вывезти турбину из Канады.

Официальный Берлин, в свою очередь, заявил, что с учетом обещанного Канадой возвращения турбины в ФРГ причин для сокращения поставок газа больше нет.

Зависимость Германии от газа из России

Газ из России чрезвычайно важен для энергоснабжения Германии, особенно в сфере промышленности и для частных домохозяйств. Половина квартир в стране отапливается газом. Между тем в последнее время объем поставок голубого топлива из России в Германию сократился до 40 процентов по сравнению с обычным.

Многие в Германии предполагают, что таким образом президент России Владимир Путин пользуется газом как политическим оружием. Кроме прочих, это неоднократно подчеркивали министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и канцлер страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). Хабек, в частности, заявил в одном из интервью телекомпании RTL: "Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь этого". Действительно: зависимость Германии от российского газа по-прежнему высока, хотя Берлин и пытается ее снизить.

Кто и сколько газа получает в Германии, определяет Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), являющееся государственным ведомством. Его глава, политик из партии "зеленых" Клаус Мюллер (Klaus Müller), уже неоднократно подчеркивал, что, в первую очередь, снабжение газом будет гарантировано частным домохозяйствам. "Немецкая и европейская правовая ситуация предусматривают защиту частных домохозяйств (от отключений газа. - Ред.) до последнего", - заявил Мюллер в беседе с изданиями группы "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Со своей стороны министр экономики Роберт Хабек недавно поставил под сомнение принцип, согласно которому частные потребители имеют приоритет перед промышленными заказчиками в случае перебоев с поставками газа.

Драматичный скачок цен на газ

Все это говорит о том, что нервы у многих в Германии уже на пределе. На этом фоне, согласно опросам, поддержка антироссийских санкций населением страны начала снижаться.

По словам Клауса Мюллера, частные потребители в Германии должны готовиться к тому, что в следующем году стоимость газа возрастет в три раза: "Для тех, кто сейчас получает счет за отопление, расходы уже удваиваются. И это даже не принимая во внимание последствия войны в Украине". По оценке главы BNetzA, потребители, которым до сих пор приходилось платить за газ около 1500 евро в год, должны настраиваться на счета с суммами в 4500 евро.

Размышления Хабека о возможности отказаться от приоритетного обслуживания частных пользователей ради сокращения ущерба экономике в случае полного прекращения поставок газа из России были встречены в ФРГ резкой критикой, в частности, со стороны общественных объединений. В первую очередь, семьи с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями, а также пожилые, хронически больные люди и те, кто нуждается в уходе, зависят от надежного газоснабжения, подчеркнула глава социального объединения VDK Верена Бентеле (Verena Bentele) в интервью газетам медиагруппы Funke.

А председатель Немецкого фонда защиты интересов пациентов (Deutsche Stiftung Patientenschutz) Ойген Бриш (Eugen Brysch) подчеркнул: вопрос о том, кто в итоге получит сколько газа, не должен решаться одним министром, таким, как Хабек. "Окончательно решить вопрос о приоритетах призван бундестаг", - указал Брайш 14 июля в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Низкая заполненность газохранилищ

Итак, газа в Германии становится все меньше. И он становится все дороже. По закону, к 1 октября хранилища в стране должны быть заполнены на 80 процентов, а к 1 ноября - на 90 процентов. Но очень маловероятно, что в текущем году это правило будет соблюдено. В настоящее время уровень заполнения газовых хранилищ в ФРГ составляет лишь около 65%. Этого слишком мало для обеспечения потребности страны в голубом топливе зимой. Так что, скорее всего, бундестагу действительно придется решать, кто будет получать газ в приоритетном порядке.

Еврокомиссия ожидает, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу до конца года. Поэтому проект плана действий в чрезвычайных ситуациях предусматривает, что начиная с осени общественные и коммерческие здания будут отапливаться не более чем до 19 градусов. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что осень и зима для потребителей газа в Европе будут тяжелыми.

Смотрите также:

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Танкеры взяли курс на Европу В 2022 году поставки сжиженного газа в Европу могут достигнуть рекордных размеров. Многие экспортеры СПГ направляют теперь танкеры не в Азию, а на рынок ЕС: после резкого роста цен на природный газ его привлекательность значительно возросла. К тому же сами европейцы увеличивают закупки для снижения зависимости от России. Тем более что производство СПГ во всем мире быстро расширяется.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Австралия временно вышла в лидеры Крупнейшим в мире поставщиком СПГ стала в 2021 году Австралия. Она обогнала Катар и экспортировала рекордные в истории страны объемы газа. На острове Кертис близ Гладстона на востоке страны рядом друг с другом расположены сразу три крупных предприятия по сжижению газа. Инвесторами в эти проекты являются ведущие энергокомпании мира, в том числе Shell, Total, Petronas, ConocoPhillips, Sinopec.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Крупнейшим экспортером СПГ станут США В 2022 году, согласно прогнозам, крупнейшим поставщиком СПГ на мировой рынок станут США. Ожидается, что затем они, как минимум, на несколько лет закрепят за собой этот титул. Одним из центров сжижения газа стал город Корпус-Кристи в Техасе на берегу Мексиканского залива. В его окрестностях компания Cheniere Energy, ведущий американский экспортер, в 2021 году ввела в строй 3-ю линию своего завода.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Катар инвестирует в расширение добычи Привычная для Катара картина: в порту Рас-Лаффан одновременно загружают cразу несколько танкеров. Тем не менее в 2022 году эмират может уступить США и Австралии по объемам экспорта. Но он имеет все шансы вернуть себе мировое лидерство благодаря как низкой себестоимости продукции, так и дальнейшему освоению гигантского морского месторождения North Field в двух фазах: до 2025 года и до 2027.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Поставки из российской Арктики В десятку мировых лидеров входит и Россия. При этом завод "Газпрома" на Сахалине снабжает покупателей в Азии, а принадлежащее компании "Новатэк" предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, отправляет танкеры и в Европу, особенно зимой, когда замерзает Северный морской путь. В 2023-2025 годах "Новатэк" планирует ввести в строй три линии завода "Арктик СПГ 2".

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Корейский плавучий завод для Мозамбика Технология сжижения позволяет все новым странам выходить на мировой рынок. В 2022 году у берегов Мозамбика заработает первый в Африке плавучий завода по производству СПГ, построенный на одной из верфей Южной Кореи. На церемонии его спуска на воду в ноябре 2021 года присутствовали президенты обеих стран. В проекте Coral-Sul FLNG участвуют, в частности, компании Eni, BP и Korea Gas Corp (KOGAS).

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Роттердам принимает заказы из ФРГ В Европе, включая Турцию, действуют около 30 крупных терминалов, способных принимать примерно 240 млрд кубометров сжиженного газа в год. Для сравнения: "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье в 2021 году 185 млрд кубометров. Терминал в нидерландском Роттердаме может снабжать голубым топливом и Германию - единственную большую страну ЕС без собственных мощностей для приема СПГ-танкеров.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Испания имеет давний опыт Два главных потребителя сжиженного газа в Евросоюзе - Франция и Испания, где действуют шесть терминалов. Крупнейший и старейший испанский центр приема, регазификации и хранения СПГ, вошедший в строй еще в 1969 году, находится в Барселоне. Он принадлежит некогда государственной, а затем приватизированной компании Enagas.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Остров Крк может снабжать и Украину Один из самых молодых европейских СПГ-терминалов находится в Хорватии: регазификационное судно у острова Крк вошло в строй 1 января 2021 года. LNG Hrvatska может снабжать газом балканские страны, а через Венгрию - и Украину. К концу 2023 года еще один плавучий терминал должен заработать у берегов Греции. Он тоже сможет поставлять газ в Украину, а также в Молдову, через Болгарию и Румынию.

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели Газ для Польши и ее соседей В 2022 году у Польши заканчивается долгосрочный контракт с "Газпромом", который она не будет продлевать. Заменить поставки российского газа призван уже почти готовый трубопровод Baltic Pipe для импорта голубого топлива из Норвегии, а также сжиженный газ. Его принимает действующий с 2015 года СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Отсюда газ можно качать и в соседние страны - Германию, Литву, Украину. Автор: Андрей Гурков

