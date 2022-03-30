В ожидании кризиса: что будет с Германией без газа из России

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"Газпром" не дает гарантии, что после ремонта "Северного потока" поставки газа в Германию планово возобновятся. Что сможет предпринять Берлин в таком случае?
В Германии ситуация по обеспечению страны газом будущей зимой становится все более серьезной. Растут опасения, что Россия не возобновит поставки голубого топлива в Германию и после 21 июля, когда должен быть завершен плановый ремонт "Северного потока - 1". "Газпрому" трудно объективно оценить, как будет развиваться ситуация с эксплуатацией компрессорной станции "Портовая", играющей важную роль в работе газопровода "Северный поток -1", говорилось в заявлении компании, опубликованном в Twitter 13 июля.
Несмотря на то что 10 июля Оттава обещала разрешить компании Siemens Canada вернуть в Германию отремонтированную турбину, необходимую для прокачки газа по "СП-1", в российском предприятии подчеркнули, что у него нет никаких документов, на основании которых концерн Siemens мог бы вывезти турбину из Канады.
Официальный Берлин, в свою очередь, заявил, что с учетом обещанного Канадой возвращения турбины в ФРГ причин для сокращения поставок газа больше нет.
Газ из России чрезвычайно важен для энергоснабжения Германии, особенно в сфере промышленности и для частных домохозяйств. Половина квартир в стране отапливается газом. Между тем в последнее время объем поставок голубого топлива из России в Германию сократился до 40 процентов по сравнению с обычным.
Многие в Германии предполагают, что таким образом президент России Владимир Путин пользуется газом как политическим оружием. Кроме прочих, это неоднократно подчеркивали министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и канцлер страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). Хабек, в частности, заявил в одном из интервью телекомпании RTL: "Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь этого". Действительно: зависимость Германии от российского газа по-прежнему высока, хотя Берлин и пытается ее снизить.
Кто и сколько газа получает в Германии, определяет Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), являющееся государственным ведомством. Его глава, политик из партии "зеленых" Клаус Мюллер (Klaus Müller), уже неоднократно подчеркивал, что, в первую очередь, снабжение газом будет гарантировано частным домохозяйствам. "Немецкая и европейская правовая ситуация предусматривают защиту частных домохозяйств (от отключений газа. - Ред.) до последнего", - заявил Мюллер в беседе с изданиями группы "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Со своей стороны министр экономики Роберт Хабек недавно поставил под сомнение принцип, согласно которому частные потребители имеют приоритет перед промышленными заказчиками в случае перебоев с поставками газа.
Все это говорит о том, что нервы у многих в Германии уже на пределе. На этом фоне, согласно опросам, поддержка антироссийских санкций населением страны начала снижаться.
По словам Клауса Мюллера, частные потребители в Германии должны готовиться к тому, что в следующем году стоимость газа возрастет в три раза: "Для тех, кто сейчас получает счет за отопление, расходы уже удваиваются. И это даже не принимая во внимание последствия войны в Украине". По оценке главы BNetzA, потребители, которым до сих пор приходилось платить за газ около 1500 евро в год, должны настраиваться на счета с суммами в 4500 евро.
Размышления Хабека о возможности отказаться от приоритетного обслуживания частных пользователей ради сокращения ущерба экономике в случае полного прекращения поставок газа из России были встречены в ФРГ резкой критикой, в частности, со стороны общественных объединений. В первую очередь, семьи с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями, а также пожилые, хронически больные люди и те, кто нуждается в уходе, зависят от надежного газоснабжения, подчеркнула глава социального объединения VDK Верена Бентеле (Verena Bentele) в интервью газетам медиагруппы Funke.
А председатель Немецкого фонда защиты интересов пациентов (Deutsche Stiftung Patientenschutz) Ойген Бриш (Eugen Brysch) подчеркнул: вопрос о том, кто в итоге получит сколько газа, не должен решаться одним министром, таким, как Хабек. "Окончательно решить вопрос о приоритетах призван бундестаг", - указал Брайш 14 июля в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
Итак, газа в Германии становится все меньше. И он становится все дороже. По закону, к 1 октября хранилища в стране должны быть заполнены на 80 процентов, а к 1 ноября - на 90 процентов. Но очень маловероятно, что в текущем году это правило будет соблюдено. В настоящее время уровень заполнения газовых хранилищ в ФРГ составляет лишь около 65%. Этого слишком мало для обеспечения потребности страны в голубом топливе зимой. Так что, скорее всего, бундестагу действительно придется решать, кто будет получать газ в приоритетном порядке.
Еврокомиссия ожидает, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу до конца года. Поэтому проект плана действий в чрезвычайных ситуациях предусматривает, что начиная с осени общественные и коммерческие здания будут отапливаться не более чем до 19 градусов. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что осень и зима для потребителей газа в Европе будут тяжелыми.
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