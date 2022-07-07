Комментарий: Беспокойство Берлина из-за "Северного потока" растет

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В Германии стоит жара. Но многие жители уже думают о зиме, которая в этом году может оказаться для них весьма холодной. И виноват в этом будет не только Владимир Путин, полагает Хенрик Бёме.
Немцы утирают пот со лба: столбик термометра в последние дни регулярно поднимается в стране до отметки в 30 градусов и выше. Обычно в таких условиях никто и думать не думает о далекой зиме. Но лето 2022 года назвать "обычным" трудно. На восточном рубеже Европы идет война. И тот, кто ее начал, - российский диктатор, выходец из спецслужб Владимир Путин - ведет коварную игру.
Помимо уничтожения Украины, у него есть и другие планы, а именно: внести раскол в ряды так называемого Запада, то есть стран, которые уважают такие ценности, как верховенство закона, свобода мнений, равенство и толерантность. Для такого человека, как Путин, это все равно что красная тряпка.
Поэтому, пока путинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел юго-востока Украины, сам он борется с "недружественными" странами Запада посредством другого своего любимого оружия - природного газа.
Как будто у него на столе стоят регулирующие рычаги, которые сокращают подачу газа то в Австрию, то в Италию. Значительно меньше российского газа поступает в Западную Европу и через Украину. Германия тоже наказана: по самому важному маршруту поставок - проходящему по дну Балтийского моря газопроводу "Северный поток" - в Грайфсвальд не закачали даже половины от обычного объема газа. Якобы из-за какой-то несчастной турбины, которая проходила техобслуживание в Канаде и до сих пор не была возвращена в Германию из-за санкций.
Теперь ее вернут (ради чего от санкций на время отступят), и мы увидим, было ли все это лишь очередным предлогом для сокращения поставок. В Берлине с нетерпением ждут следующего четверга, когда плановый ремонт "Северного потока" должен быть завершен. Во время техобслуживания газ на Запад не поступает. Но изменится ли это, когда труба будет снова готова к использованию?
В противном случае станет очевидно, что ФРГ ждет суровая зима. Ведь газовые хранилища тут заполнены лишь на 65 процентов. Поскольку российское голубое топливо еще долго не сможет быть адекватно заменено газом от других поставщиков, особенно при его нынешней цене, возникает угроза огромных экономических потрясений, особенно в Германии. Но именно в этом и состоит план Путина: он перекроет нам вентиль, это приведет к серьезному экономическому спаду, к социальной напряженности - и поддержка Западом Украины утратит свою непоколебимость.
Проблема в следующем: успешная бизнес-модель Германии последних десятилетий была основана на импорте дешевой энергии: нефти и газа из России. И любой, кто осмеливался это критиковать, получал по шапке. Тут вспоминается заседание Генассамблеи ООН в сентябре 2018 года, на котором тогдашний президент США - Дональд Трамп - заставил немцев посмотреть в зеркало. Германия, сказал Трамп, станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс. Немецкая делегация, прежде всего, тогдашний министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maas), только смеялась и качала головами.
Позже, когда на финальном этапе строительства газопровода "Северный поток - 2" американцы наложили санкции на участвующие в проекте компании, немцы говорили: "Они просто хотят сбыть нам свой "грязный" газ, добываемый методом фрекинга". А сегодня министр экономики ФРГ выпрашивает этот газ в Вашингтоне, и хочет получить как можно больше. Между тем, когда разговор заходит о фрекинге в Германии (а объема природного газа, который можно было бы добыть таким методом, легко хватило бы на два года самообеспечения), в ответ слышно лишь: "Фу! Мы же не хотим вредить окружающей среде!"
Аналогично обстоит дело и с каменным углем, который сейчас снова приходится активно импортировать (также для замещения поставок из России). Существенная доля этого угля поступает из Колумбии, где его зачастую добывают в бесчеловечных условиях. В то же время дискуссия о продлении срока эксплуатации трех оставшихся в Германии атомных электростанций перерастает в псевдоморальную профанацию.
Итак, правительство ФРГ, немецкие города и муниципалитеты заняты разработкой планов действий на случай ЧП осенью, СМИ изощряются в заголовках о предстоящей катастрофической зиме - а тот, кто сидит в Кремле, потирает руки. Политика Германии в недавнем прошлом сыграла немаловажную роль в той запутанной ситуации, в которой страна оказалась сейчас. Быстро исправить ошибки прошлого не удастся. Так что зима будет холодной.
Автор: Хенрик Бёме, обозреватель экономической редакции DW.
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