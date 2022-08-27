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В Германии готовят пакет помощи из-за резкого роста ценФото: Marijan Murat/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Мерц призвал помочь малообеспеченным из-за газового кризиса

Ольга Лебедева
27 мин. назад

Глава ХДС Мерц раскритиковал планы правительства ФРГ предоставить жителям страны по 300 евро из-за резкого подорожания энергоносителей и призвал помочь трети семей с наиболее низкими доходами.

https://www.dw.com/ru/lider-oppozicii-frg-prizval-pomoc-naimenee-obespecennym-semam-v-hode-gazovogo-krizisa/a-62950924

Председатель крупнейшей немецкой оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал сделать четкий акцент на помощи малообеспеченным семьям в планируемых властями мерах по смягчению нагрузки на население и бизнес в ходе газового кризиса. "Просто неправильно, что люди с высокими доходами получат 300 евро на энергоносители. По 1000 евро на энергию для трети граждан с наиболее низкими доходами имели бы больше смысла, чем по 300 евро для всех", - заявил он в интервью изданию Focus Online в субботу, 27 августа.

Одновременно Мерц выразил недоумение в связи с планами финансовой помощи лишь крупным компаниям и призвал выработать четкие критерии в этой связи. "Но факт состоит и в том, что государство не может помочь каждому", - подчеркнул лидер христианских демократов. Кроме того, он допустил, что не все компании смогут справиться с нынешним кризисом вокруг поставок природного газа. "А мы не можем пообещать, что все будет погашено из федерального бюджета", - добавил он.

Готовится пакет помощи бизнесу и населению на фоне роста цен на энергоносители

В настоящее время правительство ФРГ на фоне резкого роста цен на энергоносители и продукты питания работает над дополнительным пакетом помощи компаниям и гражданам. На 30 и 31 августа намечены очередные консультации кабинета министров в этой связи. По информации политиков из правящих партий, предполагаемые меры помощи будут представлены уже в ближайшие дни.

На фоне войны в Украине в Германии имеются опасения в возможности полной остановки поставок газа в предстоящий зимний сезон. Российский "Газпром" в одностороннем порядке уже существенно сократил поставки газа по "Северному потоку". Берлин принимает срочные меры попополнению запасов газа и переориентации газового импорта и строит терминалы по приему сжиженного природного газа, закупаемого в третьих странах.

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