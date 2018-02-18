Газета Welt am Sonntag

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Контекст
В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена
В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена
Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в Заксенхаузене.
Правосудие и закон
01.08.2021
1 августа 2021 г.
В Германии растет число преступлений против политиков
В Германии растет число преступлений против политиков
На востоке ФРГ число преступлений против должностных лиц выросло примерно вдвое, пишет Welt am Sonntag.
Политика
12.01.2020
12 января 2020 г.
Власти ФРГ утратили след более 160 исламистов
Власти ФРГ утратили след более 160 исламистов
По данным МВД ФРГ, из страны в Сирию и Ирак уехали в общей сложности около 1050 исламистов.
Политика
23.06.2019
23 июня 2019 г.
Многие соискатели убежища приезжают в ФРГ без оснований
Многие соискатели убежища приезжают в ФРГ без оснований
Многие из приезжающих в ФРГ не имеют оснований для получения убежища, заявил глава BAMF.
Политика
23.03.2019
23 марта 2019 г.
Иран расширил программу ракетных испытаний
Иран расширил программу ракетных испытаний
Тегеран увеличил число испытаний ракет малой и средней дальности, пишет Welt am Sonntag.
Политика
09.12.2018
9 декабря 2018 г.
Тимишоара стала новой базой перевозчиков нелегалов
Тимишоара стала новой базой перевозчиков нелегалов
Банды, переправляющие в Германию нелегальных мигрантов, используют румынский город в качестве логистического центра.
Политика
18.02.2018
18 февраля 2018 г.
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