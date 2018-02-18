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Газета Welt am Sonntag

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Контекст

Узники Заксенхаузена

В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена

В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в Заксенхаузене.
Правосудие и закон1 августа 2021 г.

В Германии растет число преступлений против политиков

В Германии растет число преступлений против политиков

На востоке ФРГ число преступлений против должностных лиц выросло примерно вдвое, пишет Welt am Sonntag.
Политика12 января 2020 г.
Семьи боевиков "Исламского государства" в Сирии, март 2019 года

Власти ФРГ утратили след более 160 исламистов

Власти ФРГ утратили след более 160 исламистов

По данным МВД ФРГ, из страны в Сирию и Ирак уехали в общей сложности около 1050 исламистов.
Политика23 июня 2019 г.
Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев

Многие соискатели убежища приезжают в ФРГ без оснований

Многие соискатели убежища приезжают в ФРГ без оснований

Многие из приезжающих в ФРГ не имеют оснований для получения убежища, заявил глава BAMF.
Политика23 марта 2019 г.
Иранская ракета Ghadr-F (фото из архива)

Иран расширил программу ракетных испытаний

Иран расширил программу ракетных испытаний

Тегеран увеличил число испытаний ракет малой и средней дальности, пишет Welt am Sonntag.
Политика9 декабря 2018 г.
Грузовой автомобиль на скоростной автостраде

Тимишоара стала новой базой перевозчиков нелегалов

Тимишоара стала новой базой перевозчиков нелегалов

Банды, переправляющие в Германию нелегальных мигрантов, используют румынский город в качестве логистического центра.
Политика18 февраля 2018 г.
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