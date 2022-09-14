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Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-МайнеФото: Michael Probst/AP/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa

Даниил Сотников
43 мин. назад

Чтобы спасти компанию во время пандемии COVID-19, правительство ФРГ на время приобрело 20 процентов акций Lufthansa. Теперь весь пакет продан инвесторам.

https://www.dw.com/ru/vlasti-germanii-polnostu-prodali-dolu-v-lufthansa/a-63111444

Федеральное правительство Германии окончательно вышло из числа совладельцев немецкого авиаконцерна Lufthansa, сообщило федеральное финансовое агентство во вторник, 13 сентября.

Фонд экономической стабильности (WSF) продал последнюю остававшуюся у него долю в компании примерно в 10 процентов международным инвесторам. "Компания снова в частных руках", - сказала управляющий директор агентства Ютта Дёнгес (Jutta Dönges). Общая сумма выручки от продажи купленной за 306 млн евро доли составила 1,07 млрд евро.

Спасение Lufthansa во время пандемии COVID-19

После начала пандемии COVID-19 отрасль авиаперевозок оказалась одной из наиболее пострадавших с экономической точки зрения. Введенные по всему миру ограничения привели к падению пассажиропотока Lufthansa в четыре раза. В 2020 году компания понесла рекордные убытки в 6,7 млрд евро. Оборот авиаперевозчика упал с 36,4 млрд в 2019 году до 13,6 млрд евро.

В июне 2020 года федеральное правительство для стабилизации финансового положения Lufthansa выделило авиаконцерну 9 млрд евро. В рамках этой помощи правительство через фонд WSF получило 20 процентов акций перевозчика за примерно 300 млн евро.

Государство вышло из совладельцев Lufthansa раньше ожидаемого

“Когда компания снова будет в форме, государство продаст свою долю и, надеюсь, с небольшой прибылью, что позволит нам финансировать многие обязательства, которые мы должны выполнить сейчас, не только для этой компании", - объяснял план занимавший тогда пост министра финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Всего из выделенной суммы концерн потратил 2,5 млрд. "Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем в нем нуждаться", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr). Осенью 2021 года Lufthansa сообщила, что выходит из кризиса и поэтому планирует вывести государство из числа своих совладельцев и вернуть полученную помощь, начав продавать акции. Ожидалось, что этот процесс завершится в течение 2 лет, но в итоге продать ценые бумаги удалось быстрее.

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