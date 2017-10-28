Lufthansa вернет государству антикризисную помощь в 2,5 млрд евро

Немецкий концерн Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев путем увеличения капитала на 2,14 млрд евро и возвращения государственной антикризисной помощи, полученной в период пандемии. Эти меры начнут осуществляться еще до выборов в бундестаг, намеченных на 26 сентября, сообщил авиаперевозчик вечером в воскресенье, 19 сентября.

С 22 сентября по 5 октября акционерам Lufthansa предложат обменять старые акции на новые по цене 3,58 евро за одну акцию в отношении 1:1. Тем самым за каждую старую акцию они получат новую.

Государство продаст свою долю в Lufthansa в ближайшие два года

Фонд экономической стабильности (WSF), созданный правительством ФРГ, спас крупнейшую немецкую авиакомпанию от банкротства после коллапса авиаперевозокв марте 2020 года с помощью миллиардных вливаний, но сейчас наметился путь выхода из кризиса, заявил концерн. Он намерен вернуть государству до конца года средства из обоих предоставленных ему пакетов антикризисной помощи на общую сумму 9 млрд евро, из которых он потратил 2,5 млрд евро. При этом 1,5 млрд из использованных денег будут выплачены уже в октябре, отмечается далее.

"Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем в нем нуждаться. - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr). - Мы гордимся, что теперь можем выполнить свои обещания и вернуть средства быстрее, чем первоначально ожидалось".

WSF уже продал на бирже часть акций Lufthansa. По данным концерна, в настоящее время государству принадлежит еще почти 16 процентов уставного капитала. Не ранее чем через полгода после увеличения капитала Lufthansa Фонд экономической стабильности начнет продавать свою оставшуюся долю, а завершиться этот процесс должен самое позднее через два года.

2020-й - рекордно убыточный год для Lufthansa

В 2020 году концерн Lufthansa понес рекордные убытки - 6,7 млрд евро. При этом оборот авиаперевозчика сократился с 36,4 млрд в 2019-м до 13,6 млрд евро в 2020 году. По словам Карстена Шпора, минувший год стал самым сложным за всю историю компании, а ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушном транспорте.

Авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году сократили предложение на 31 процент, число пассажиров (36,4 млн) составило лишь 25 процентов от показателей 2019 года. В настоящее время штат концерна насчитывает около 110 тысяч сотрудников - на 30 тысяч меньше, чем до начала пандемии.

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