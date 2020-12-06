Lufthansa на фоне пандемии коронавируса понесла рекордные потери

Катастрофический обвал спроса на фоне пандемии коронавируса стал причиной рекордных потерь, понесенных авиаконцерном Lufthansa в 2020 году. Чистые убытки в минувшем году составили 6,7 млрд евро, оборот сократился с 36,4 млрд в 2019-м до лишь 13,6 млрд евро в 2020 году, сообщил глава авиаконцерна Карстен Шпор (Carsten Spohr) в четверг, 4 марта во Франкфурте-на-Майне.

Минувший год стал самым сложным за всю историю компании, констатировал Шпор, отметив, что этот касается и клиентов, и персонала, и акционеров. Ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушном транспорте, пояснил он.

Длительное восстановление после кризиса

Как сообщил Шпор, авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году сократили предложение на 31 процент, число пассажиров (36,4 млн) составило лишь 25 процентов от показателей 2019 года.

"Теперь на смену запретам на поездки и карантину должны прийти международно признанные цифровые справки о вакцинации и тестировании, с тем чтобы люди вновь могли посещать семьи и друзей, встречаться с деловыми партнерами или знакомиться с другими странами и культурами", - сказал глава Lufthansa.

По словам Карстена Шпора, его концерн ожидает, что 2021 год тоже будет трудным и приведет к новым потерям, в частности сокращения объема перевозок до 40-50 процентов от уровня докризисного 2019 года. Последствия для авиаконцерна будут долгосрочными - лишь к середине десятилетия Lufthansa планирует вернуться к загрузке на 90 процентов.

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