 Lufthansa на фоне пандемии коронавируса понесла рекордные потери | Экономические новости из Германии | DW | 04.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Lufthansa на фоне пандемии коронавируса понесла рекордные потери

Lufthansa на фоне пандемии понесла рекордные потери

Самолет авиакомпании Lufthansa

Катастрофический обвал спроса на фоне пандемии коронавируса стал причиной рекордных потерь, понесенных авиаконцерном Lufthansa в 2020 году. Чистые убытки в минувшем году составили 6,7 млрд евро, оборот сократился с 36,4 млрд в 2019-м до лишь 13,6 млрд евро в 2020 году, сообщил глава авиаконцерна Карстен Шпор (Carsten Spohr) в четверг, 4 марта во Франкфурте-на-Майне.

Минувший год стал самым сложным за всю историю компании, констатировал Шпор, отметив, что этот касается и клиентов, и персонала, и акционеров. Ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушном транспорте, пояснил он.

Длительное восстановление после кризиса

Как сообщил Шпор, авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году сократили предложение на 31 процент, число пассажиров (36,4 млн) составило лишь 25 процентов от показателей 2019 года.

"Теперь на смену запретам на поездки и карантину должны прийти международно признанные цифровые справки о вакцинации и тестировании, с тем чтобы люди вновь могли посещать семьи и друзей, встречаться с деловыми партнерами или знакомиться с другими странами и культурами", - сказал глава Lufthansa.

По словам Карстена Шпора, его концерн ожидает, что 2021 год тоже будет трудным и приведет к новым потерям, в частности сокращения объема перевозок до 40-50 процентов от уровня докризисного 2019 года. Последствия для авиаконцерна будут долгосрочными - лишь к середине десятилетия Lufthansa планирует вернуться к загрузке на 90 процентов.

Смотрите также:

  • AirAsia Airbus A320-200

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Третья трагедия малайзийцев

    Аэробус компании AirAsia направлялся из аэропорта Сурабаи на индонезийском острове Ява в Сингапур. Спустя 40 минут после взлета ранним воскресным утром контакт с лайнером прервался. На борту рейса QZ8501 было 162 человека. Поиски в итоге дали результат. Обломки лайнера и тела погибших постепенно находят в море.

  • default

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Попытка спастись

    До исчезновения пилот самолета A320-200, судя по всему, собирался обойти грозу и попросил разрешения у диспетчеров об изменении маршрута. Поиск лайнера велся в море между индонезийскими островами Банка и Белитунг в Яванском море. Но в итоге следы лайнера нашли рядом с островом Борнео. Пропавший самолет AirAsia вызвал воспоминания о трагедии рейса MH370 "Малайзийских авиалиний".

  • Боинг 777-200ER Малайзийских авиалиний

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Двойная трагедия

    В 2014 году упало два Боинга-777 "Малайзийских авиалиний". Один из них найти так и не удалось: лайнер компании, вылетевший по рейсу MH370, исчез в океане 8 марта где-то между Куала-Лумпур и Пекином. Как предполагается, самолет упал в Индийский океан спустя несколько часов после того, как состоялся последний контакт с диспетчерами.

  • Поиск MH 370

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Загадка года

    То, что случилось на борту MH370, считается одной из больших загадок гражданской авиации. Был ли это угон самолета или пилот совершил самоубийство, погубив заодно всех пассажиров? Или отказала техника? Поиски "Боинга" продолжались несколько месяцев на огромной территории. Участвовал в операции по поиску и этот военный самолет из Новой Зеландии.

  • Снимки со спутников с места предполагаемой трагедии MH370

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Мусор вместо обломков

    Спутники регулярно фиксировали предметы в море в зоне поисков пропавшего "Боинга". Но каждый раз они оказывались просто мусором, который попал в океан. Корабли и подводные лодки многих стран пытались обнаружить сигналы бортовых самописцев. Но и эти поиски не дали результатов. Так что судьба 239 человек на борту лайнера, следовавшего рейсом MH370, остается неизвестной.

  • Место трагедии MH-17 на Украине

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Невинные жертвы конфликта на Украине

    17 июля трагедия случилась еще с одним "Боингом-777" "Малайзийских авиалиний". Самолет, следовавший рейсом MH17, предположительно был сбит. Это произошло на востоке Украины, где в этот момент велись боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами. На борту сбитого самолета были 298 пассажиров. Они летели из Амстердама в Куала-Лумпур.

  • Место трагедии Боинга на Украине

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Тяжелая работа по сбору обломков

    Собирать обломки лайнера и останки жертв оказалось очень сложной задачей. Сепаратисты на востоке Украины долгое время не давали международным экспертам доступ к месту трагедии, объясняя это продолжающимся конфликтом и угрозой для своей безопасности.

  • Передача черных ящиков MH 17

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Передача черных ящиков

    Лишь спустя пять дней после крушения лайнера сепаратисты передали бортовые самописцы представителям из Малайзии. Предварительное расследование обнаружило указания на то, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух". До сегодняшнего дня не ясно, кто ее запустил: сепаратисты, российские военные или военнослужащие украинской армии.

  • default

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Неудачная посадка

    Спустя лишь шесть дней после катастрофы MH17 случился еще один трагический инцидент в гражданской авиации: в Тайване в результате падения самолета местной компании Transasia Airways погибли 48 человек. Пилот, судя по всему, не справился с управлением самолета на винтовых двигателях во время неудачного захода на посадку в условиях непогоды. Выжили десять из 58 пассажиров.

  • MD-83 Swiftair

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    С просьбой о смене курса

    24 июля беда настигла самолет испанской компании Swiftair, летевший в Алжир по заказу местной Air Algérie. Он упал в Западной Африке на территории Мали. 118 пассажиров лайнера, летевшего рейсом MD-83, погибли. Трагедия случилась спустя 50 минут после начала полета, после того как пилот, предвидя неприятности из-за непогоды, попросил о смене курса самолета.

  • Обломки самолета AH 5017

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Разбился, столкнувшись с землей

    Вероятно, пилот самолета, попавшего в зону турбулентности, потерял управление и на большой скорости ударился в землю. Обломки самолета нашли недалеко от малийского города Госси. Как предполагается, именно буря стала причиной падения самолета, летевшего рейсом AH 5017.

  • default

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Падение сразу после старта

    10 августа произошла еще одна катастрофа - на этот раз в Иране. Самолет Антонов AН-140 компании Sepahan Airlines упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. 39 пассажиров, которые направлялись в Тебес, погибли, включая семерых детей. Девять человек сумели выжить. Причиной падения считается отказ мотора. Авиапарк Ирана из-за санкций стран Запада устарел.

  • default

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Смертельный маневр

    В заголовки новостей в Германии 23 июня попал несчастный случай, который произошел в Зауэрланде во время учений бундесвера. Многоцелевой истребитель ВВС Германии Eurofighter должен был перехватить небольшой гражданский самолет типа Learjet. Но в результате учений обе машины столкнулись в небе, после чего Learjet пошел вниз.

  • Место падения

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Опасная траектория

    Судя по всему, пилот Learjet выбрал слишком опасную траекторию полета, что и стало причиной столкновения с истребителем-перехватчиком. Специально взятый в аренду гражданский самолет упал недалеко от местечка Ольсберг-Эльпе: пилот и второй пилот погибли.

  • Истребитель Eurofighter

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Сложная посадка

    Истребитель Eurofighter тоже сильно пострадал в результате столкновения, один из топливных баков оторвало. Но 33-летнему пилоту удалось посадить самолет на военном аэродроме в Нёрфенихе.

  • Место трагедии

    Трагический полет: авиакатастрофы 2014 года

    Трагедия при посадке

    13 август в Бразилии рухнула Cessna 560XL - частный самолет летел из Рио-де- Жанейро и уже заходил на посадку в аэропорту города Сантус. Но не долетев до места, он упал на жилой массив, семь человек в результате погибли. Среди жертв был кандидат на пост президента Бразилии Эдуардо Кампос, имевший хорошие шансы на успех. Возможной причиной трагедии называют непогоду.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:03

Ездить по ЕC будет можно только с сертификатом о прививке? (02.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем в Израиле выдают "зеленые паспорта" вакцинации (02.03.2021)  

Германия закрывает границы из-за коронавируса (15.02.2021)  

Также по теме

Deutschland Flughafen Berlin-Brandenburg Lufthansa

Lufthansa увольняет десятки тысяч сотрудников 06.12.2020

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa до конца 2020 года придется сократить 29 тысяч рабочих мест. В новом, 2021 году череда увольнений в компании продолжится.

Deutschland Lufthansa

Авиакомпания Lufthansa покидает фондовый индекс Dax 22.06.2020

Проблемы, вызванные коронавирусом, уже не позволяют Lufthansa находиться в списке 30 крупнейших компаний ФРГ. Немецкий авиаконцерн планирует массовое сокращение рабочих мест.

Niederlande Unruhen

Коронавирус: в Нидерландах выписано около 16 тысяч штрафов 01.02.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 103,6 млн человек во всем мире, свыше 2,2 млн скончались. Выздоровели более 75 млн пациентов. DW следит за событиями 1 февраля.

Реклама

Самые читаемые

Почему Литва не выдаст Тихановскую Лукашенко  

Меркель даст показания в бундестаге из-за скандала вокруг Wirecard  

В Германии продлили локдаун до 28 марта с некоторыми послаблениями  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно